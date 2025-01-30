Перша допомога, якщо ви глибоко порізалися: корисні поради від лікаря

Знання основ першої допомоги може врятувати життя та здоров’я вам і вашим близьким.

Глибокі порізи можуть траплятися у повсякденному житті: під час готування їжі, роботи в саду, ремонту чи просто необережного поводження з гострими предметами. В такі моменти головне – не панікувати і діяти швидко, а як це робити – розповіли на сторінці сbavariamedic.

Що робити під час глибокого порізу

Зупинка кровотечі

Перше й найважливіше завдання – зупинити кровотечу.

Негайно натисніть на рану чистою серветкою, стерильним бинтом або, якщо нічого під рукою немає, чистою тканиною. Це допоможе зменшити втрату крові.

Якщо кровотеча сильна, не прибирайте пов’язку, навіть якщо вона просочилася кров’ю. Натомість додайте ще один шар зверху на перший і продовжуйте натискати.

Накладання пов’язки

Після первинної зупинки кровотечі обережно накладіть щільну пов’язку. Використовуйте стерильний бинт або чисту тканину. Пов’язка має бути достатньо щільною, щоб утримувати кровотечу під контролем, але не настільки сильною, щоб порушити циркуляцію крові.

Якщо кров усе ще витікає, зробіть додатковий шар бинта чи використайте точковий метод тиску. Для цього можна прикласти скручений шматок бинта чи тканини безпосередньо до місця кровотечі та міцно його притиснути.

Правильне положення і спокій

Підніміть уражену кінцівку вище рівня серця. Це допоможе зменшити приплив крові до рани та сповільнити її витікання. Якщо рана на руці чи нозі, намагайтеся тримати її в піднятому положенні.

Зберігайте спокій. Паніка може пришвидшити серцебиття, а це сприятиме швидшій втраті крові. Глибоке дихання та контрольовані рухи допоможуть стабілізувати ситуацію.

Коли необхідно звернутися до лікаря

Не всі порізи потребують медичної допомоги, але в певних випадках звернення до лікаря є обов’язковим:

Глибина порізу понад 1 см і кров не зупиняється навіть після 10 хв натискання.

В рані залишилися сторонні предмети (скло, метал, деревина).

Краї рани сильно розходяться.

Поріз розташований у ділянці суглоба чи великих кровоносних судин.

Після травми з’явилися ознаки інфекції: почервоніння, набряк, гній, підвищена температура.

Ви давно не отримували щеплення від правця (якщо минуло понад 5 років, вакцинацію потрібно повторити).

Що не можна робити

Не промивайте рану водою, якщо вона глибока – це може сприяти посиленню кровотечі.

Не використовуйте вату для оброблення – її волокна можуть залишитися у рані та викликати запалення.

Не заливайте рану спиртом або перекисом водню – це може спричинити хімічний опік тканин.

Не витягуйте великі сторонні предмети з рани самостійно – це може посилити кровотечу.

Глибокий поріз – це серйозна травма, яка потребує негайних дій. Головне – зупинити кровотечу, правильно обробити рану та за необхідності звернутися до лікаря. Бережіть себе і будьте обережні.

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