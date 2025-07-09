Перша допомога, якщо ви наступили на цвях: корисні поради

Перша допомога, якщо ви наступили на цвях / © Credits

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Здавалося б, маленький прокол — дрібниця. Але саме така травма може мати серйозні наслідки, якщо вчасно та правильно не надати першу допомогу. На сторінці bavariamedic розповіли про першочергові дії, які врятують вашу ногу, а також, чому цвях — це не просто брудний метал, а джерело інфекцій, зокрема правця.

Небезпека цвяха

Коли ми наступаємо на цвях, пошкоджується не лише шкіра, але й глибші тканини. Через глибину проникнення є ризик:

Інфікування рани (особливо якщо цвях іржавий чи забруднений землею),

Правця — смертельно небезпечного захворювання, яке передається через бактерії Clostridium tetani, які живуть у ґрунті,

Пошкодження сухожиль, судин або нервів, якщо прокол глибокий чи розташований у чутливій зоні (наприклад, стопа, пальці).

Перша допомога

Зупиніть кровотечу

Візьміть стерильну серветку чи чисту тканину.

Натисніть на рану, щоб зупинити кровотечу.

Якщо серветка просочується — не знімайте її. Просто прикладіть ще одну зверху.

Обробіть рану

Після зупинки крові промийте рану під проточною водою.

Потім обробіть краї антисептиком: перекисом водню (3%), хлоргексидином або бетадином.

Уникайте використання спирту чи зеленки всередину рани — вони подразнюють тканини.

Захистіть рану

Накладіть стерильну пов’язку чи пластир.

Якщо кровотеча не припиняється — використайте компресійну пов’язку (з тиском), наприклад, загорніть щільно бинт, але не перекривайте кровообіг.

Якомога швидше зверніться до лікаря

Лікар огляне глибину рани.

Можливо, призначить антибіотики для профілактики інфекцій.

Головне — перевірить ваш вакцинальний статус проти правця.

Правець

Правець — не міф і не «хвороба минулого». Це смертельно небезпечна бактеріальна інфекція, яка вражає нервову систему. Зараження часто відбувається саме через глибокі проколи, отримані через землю чи металеві предмети.

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Коли останній раз робили щеплення

Щеплення від правця в Україні входить до планового календаря щеплень.

Після 16 років дорослим рекомендовано повторювати вакцинацію кожні 10 років.

Якщо ви не впевнені чи минуло понад 5 років — лікар введе вам бустерну дозу чи імуноглобулін.

Важливо знати

Не намагайтеся витягти великий предмет самостійно, якщо цвях залишився у стопі — краще звернутися до травмпункту.

Не ходіть без взуття у дворі чи на будівництві, особливо після дощу.

Навчіть дітей, як небезпечно наступати на металеві предмети та де шукати допомогу.

Навіть найменша рана може стати входом для небезпечної інфекції, якщо її знехтувати. Якщо ви чи ваша дитина наступили на цвях, не ігноруйте біль, не обмежуйтеся лише бинтом, дійте швидко, грамотно та обов’язково зверніться до лікаря.