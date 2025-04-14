Перша допомога, якщо отримали подряпину: поради спеціаліста

Перша допомога, якщо отримали подряпину / © Credits

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Подряпини — одне з найпоширеніших побутових ушкоджень, особливо у теплу пору року, коли ми активніше проводимо час на свіжому повітрі. Вони можуть з’явитися після падіння, удару чи ковзання по шорсткій поверхні. Попри те, що подряпини зазвичай неглибокі та не становлять серйозної загрози для здоров’я, неправильне чи несвоєчасне оброблення може призвести до ускладнень — запалення, інфекцій і затяжного загоєння, про це розповіли на сторінці bavariamedic.

Що таке подряпини та чому її не варто ігнорувати

Поряпина — це поверхневе пошкодження шкіри, зазвичай без сильної кровотечі, коли здирається верхній шар епідермісу. У місці травми може з’явитися невелика кількість крові чи сукровиця, шкіра може щипати, пекти чи боліти під час дотику.

Хоча здається, що це дрібниця, у рану легко потрапляють бактерії з бруду чи пилу, а це може спричинити запалення, нагноєння чи навіть утворення рубців.

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Перша допомога

Очищення подряпини

Перший і найважливіший етап — очищення.

Ретельно промийте рану чистою водою. Якщо є можливість, використовуйте проточну воду. Можна також обробити рану антисептиком без спирту.

За потреби, обережно видаліть пісок, пил або дрібні камінці за допомогою стерильної серветки чи пінцету, змоченого в антисептику.

Уникайте використання перекису водню, зеленки чи йоду безпосередньо на відкриту подряпину — вони можуть подразнювати шкіру та сповільнювати загоєння.

Накладення пов’язки

Після очищення важливо захистити подряпину від подальшого забруднення та контакту з одягом чи поверхнями.

Накладіть стерильну марлеву серветку чи подушечку на ушкоджену ділянку.

Зафіксуйте її м’якою бинтовою пов’язкою чи пластиром, щоб вона залишалася на місці. Не затягуйте занадто туго — шкіра має «дихати».

Догляд за подряпиною у наступні дні

Щодня змінюйте пов’язку чи частіше, якщо вона забруднилася. Спостерігайте за станом шкіри: якщо з’являється почервоніння, набряк, біль або гнійні виділення — зверніться до лікаря.

Коли потрібна медична допомога

Зверніться до лікаря, якщо:

Подряпина дуже велика чи глибока

У рані залишився бруд, який ви не змогли видалити

Спостерігаються ознаки інфекції: жар, гній, біль, набряк

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Подряпини — частина активного життя, особливо якщо у вас є діти чи ви любите активний відпочинок. Головне — не панікувати, а знати, як діяти. Аптечка з базовими антисептиками, стерильними серветками та пластиром — найкращий помічник у непередбачуваних ситуаціях. А правильна перша допомога — ключ до швидкого, безпечного та безслідного загоєння.