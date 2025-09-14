Перша допомога: що робити, якщо на ногу наїхала машина

Що робити, якщо на ногу наїхала машина / © Credits

Кожна з нас може потрапити у непередбачувану ситуацію, навіть проста прогулянка чи перехід дороги іноді закінчується травмою. Один із найпоширеніших і водночас дуже болючих випадків, коли колесо автомобіля наїжджає на ногу. Це може викликати шок, паніку та нерозуміння, що робити далі. А саме перші хвилини після інциденту часто визначають, наскільки швидко та без ускладнень відновиться постраждала людина. Тому знати базові правила першої допомоги у такій ситуації, означає мати змогу реально врятувати здоров’я, а інколи й життя про це розповіли на сторінці bavariamedic.

Чому це небезпечно

Травма ноги від наїзду колеса автомобіля може викликати:

забій м’яких тканин з набряком та гематомою;

перелом кісток стопи чи щиколотки;

розриви зв’язок і сухожиль;

у тяжких випадках — ушкодження судин та нервів, які загрожують ускладненнями.

Важливо: навіть якщо біль здається помірним, а людина може рухати ногою, це не виключає серйозної травми.

Перша допомога

Обережно зніміть взуття. Якщо нога сильно набрякла, взуття може перетискати тканини. Якщо біль занадто сильний, краще акуратно розрізати взуття, ніж тягнути його. Підніміть ногу. Покладіть її на подушку чи складену ковдру. Підняте положення зменшує набряк і полегшує біль. Прикладіть холод. Зробіть холодний компрес, наприклад, лід у пакеті та рушник між ним і шкірою. Прикладайте по 15–20 хв із перервами. Ніколи не кладіть лід безпосередньо на шкіру, це може спричинити обмороження. Зафіксуйте ногу. Якщо є підозра на перелом або сильний біль, знерухомте ногу за допомогою шини, дощечок або навіть щільно примотаного іншого взуття. Після фіксації обов’язково перевірте, чи зберігається чутливість пальців і чи не порушений кровообіг.

Коли терміново звертатися до лікаря

сильний біль, який не минає;

виражений набряк або гематома;

деформація стопи чи щиколотки;

відсутність чутливості пальців;

кровотеча чи відкрита рана.

У таких випадках негайно викликайте швидку допомогу, адже потрібен рентген і професійна медична допомога.

Чого не можна робити

Не намагайтеся «вправляти» кістку самостійно.

Не масажуйте травмовану ділянку. Це може погіршити стан за перелому.

Не перевантажуйте ногу. Навіть якщо здається, що травма легка, ходьба може поглибити пошкодження.

Як допомогти відновленню після травми

Після огляду лікаря та підтвердження діагнозу можуть знадобитися:

гіпс;

протизапальні препарати;

фізіотерапія;

поступове відновлення рухів і реабілітаційні вправи.

Якщо на ногу наїхала машина, головне — залишатися спокійним, швидко оцінити ситуацію та надати першу допомогу. Холод, підняте положення та іммобілізація допоможуть зменшити ускладнення до приїзду лікарів. Навіть за «легкої» травми обов’язково відвідайте травматолога. Рентген покаже справжній стан кісток і допоможе уникнути небезпечних наслідків.