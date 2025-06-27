Перша допомога: що робити, коли людину вдарило струмом / © Credits

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Що ж робити, якщо людину вдарило струмом, розповіли на сторінці bavariamedic, а також поділилися корисною інформацією, щоб у критичну мить не розгубитися, а стати людиною, яка знає, як діяти.

Ураження електричним струмом — це не лише опік або судома. Струм може викликати зупинку серця, дихання, ураження внутрішніх органів і навіть смерть. Навіть якщо людина зовні має вигляд неушкодженої — вона може мати серйозні внутрішні порушення.

Послідовність дій

Зупинити джерело струму

Ніколи не торкайтеся постраждалого, доки струм не відключений. Ви ризикуєте отримати ураження самі. Якщо це побутовий випадок, наприклад, удома чи на роботі:

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Відключіть електрику на щитку чи в розетці.

Витягніть штепсель з розетки, якщо це безпечно.

Якщо неможливо відключити струм — використайте непровідний предмет:

Дерев’яну палицю, суху швабру, гумову рукавицю, пластиковий стілець — будь-що, що не проводить струм.

Обережно відсуньте людину від джерела струму.

Не використовуйте металеві предмети, вологі речі чи власне тіло.

Викличте швидку допомогу

Негайно зателефонуйте за номером 103 або попросіть когось зробити це. Повідомте:

що сталося (електричне ураження),

вік і стан постраждалого,

місцеперебування.

Навіть якщо людина притомна, медична допомога однаково необхідна. Симптоми можуть проявитися пізніше.

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Перевірте дихання і серцебиття

Після відключення струму та виклику швидкої переходьте до перевірки життєвих функцій:

Чи дихає людина?

Прислухайтеся до дихання, піднесіть дзеркальце або долоню до носа.

Якщо не дихає — починайте штучне дихання.

Чи є серцебиття?

Якщо немає — виконуйте непрямий масаж серця.

Як робити серцево-легеневу реанімацію (СЛР)

Покладіть руки на центр грудної клітки.

Тисніть сильно (глибина 5–6 см), ритмічно — 100–120 натискань за хвилину.

Якщо вмієте, робіть штучне дихання (2 вдихи після кожних 30 натискань).

Продовжуйте, доки не приїде «швидка» чи людина не почне дихати самостійно.

Після відновлення свідомості

Якщо людина притомна:

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Укрийте її ковдрою — можливий шок.

Не давайте їсти чи пити до приїзду медиків.

Слідкуйте за диханням і станом. Якщо стан погіршився — знову розпочинайте СЛР.

Наша порада — запишіться на курси першої домедичної допомоги чи перегляньте онлайн-інструкції від Червоного Хреста. Це важливо — не лише для себе, а й для своїх близьких.