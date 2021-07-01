Під впливом сонця: як засмагати безпечно для здоров'я

Влітку шкіра контактує з ультрафіолетовими променями більше, ніж в будь-яку іншу пору року. Шанси отримати опік шкіри, сонячний удар або зневоднення значно підвищуються.

Про те, чи можна засмагати безпечно для здоров'я і як користуватися сонцезахисним кремом, щоб він працював, розповіла лікарка-педіатриня в клініці ISIDA Ірина Олександрівна Растеряева.

Про ультрафіолетові промені

Поверхні землі досягають ультрафіолетові промені двох типів — UVA і UVB. UVB — короткі і більш агресивні промені, ніж UVA, проте саме вони запускають процес утворення вітаміну D в організмі. Є ще третій і найнебезпечніший тип сонячних променів для людини — UVC. Але їх затримує озоновий шар і атмосферний кисень.

Що відбувається, коли сонце впливає на нашу шкіру?

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Кожен раз, коли ми опиняємося на сонці, клітини шкіри меланоцити починають виробляти барвний пігмент меланін. Меланін поглинає сонячні промені будь-якої довжини, захищаючи ДНК клітин від пошкоджень. Складається він з двох типів пігментів — еумеланіна і феомеланина. Еумеланін надійно захищає від УФ-променів, феомеланин слабший. У світлошкірих людей переважає феомеланин, їх шкіра більш чутлива до сонця, тому під час відпочинку на пляжі вони швидко обгорають. Поява характерною почервоніння або засмаги на тілі — це захисна реакція шкіри на негативний вплив ультрафіолету. Переважно — UVB-променів.

У похмуру погоду загальний рівень ультрафіолетового випромінювання змінюється — знижується кількість UVB-променів, необхідних нам для синтезу вітаміну D. При цьому кількість UVA-променів майже не змінюється. Тому їх кількість завжди вище, ніж UVB-променів, а хмари затримують тільки близько 10% сонячного випромінювання. 80% УФ-променів досягає землі, 20% відображає пляжний пісок, морська вода, скла в машині. Взимку — сніг.

Про сонцезахисні креми

Сонцезахисний крем покликаний захищати шкіру від ультрафіолетових променів всіх видів. Існують фізичні і хімічні Санскрін. Хімічні поглинають УФ-промені і вбираються в шкіру. Фізичні розсіюються і не вбираються, а створюють між шкірою і УФ-променями додатковий невидимий бар'єр. І ті, і інші Санскрін захищають від ультрафіолетових променів всіх видів.

Використовувати сонцезахисний крем необхідно за 30 хвилин перед виходом на вулицю, наносячи його щільним шаром на щиро шкіру. Якщо ви користуєтеся зволожуючим кремом, спочатку наносите його, потім — Санскрін.

На пляжі поновлялись сонцезахисний крем кожні 2 години і після кожного купання. Для повноцінного захисту наносите 2 мг кошти на квадратний сантиметр шкіри. Наприклад, для особи вам знадобитися одна третя чайної ложки Санскрін.

Тримайте крем в тіні, не забувайте його на відкритому сонці. Загоряйте тільки під парасолькою, в розсіяною тіні. Парасолька захистить вас від приблизно 50% УФ-променів, що досягають поверхні землі.

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Водостійкі сонцезахисні креми також необхідно повторно наносити на тіло кожні 2 години. Оскільки після плавання в кращому випадку на шкірі залишиться 50% сонцезахисних речовин. При цьому жоден Санскрін не гарантує стовідсотковий захист від УФ-променів навіть при правильному використанні. Але і не перешкоджає виробленню вітаміну D.

Загоряючи без використання крему на відкритому сонці, ви ризикуєте отримати сонячний удар або опік шкіри. Опік — це не просто почервоніння, а пошкодження шкіри і її клітин. Важкі сонячні опіки, що супроводжуються появою пухирів і набряклості, підвищують ризик розвитку раку шкіри і меланоми. Особливо — при повторному або множині пошкодженні клітин.

Отримайте ви сонячний опік чи ні, залежить від рівня меланіну у вашій шкірі, вміння організму збільшувати вироблення меланіну в разі потреби і від сили УФ-променів в конкретний день.

Про безпечну засмагу

Поняття "безпечна" засмага не коректне, оскільки будь-яка засмага — це відповідь шкіри на отримане ультрафіолетове ушкодження. Але це не означає, що сонячне світло потрібно уникати. УФ-промені, крім того, що виробляють вітамін D, підвищують в організмі рівень гормону радості серотоніну і гормонів задоволення ендорфінів.

Для того, щоб сонце вам не зашкодило, необхідно:

правильно користуватися сонцезахисним кремом з SPF 40-50 в будь-яку погоду, який гарантує захист від UVA і UVB променів (дана інформація вказується на упаковці крему);

носити довгу вільний одяг з натуральних тканин, головні убори і сонцезахисні окуляри, що не пропускають ультрафіолет;

засмагати в розсіяною тіні;

не перебувати на сонці з 11 дня до 17 годин вечора;

збираючись на пляж, перевіряти в пошуковику індекс УФ-променів, що позначає силу сонячної активності в конкретний день. При високих і екстремально високих показниках від 7 до 12 я рекомендую залишатися вдома;

під час пляжного відпочинку пити 2-3 л. чистої води, щоб відновлювати водний баланс і уникнути зневоднення. Коли нам жарко, ми потіємо. Таким чином організм охолоджує наше тіло за рахунок випитої води, підтримуючи оптимальну температуру.

Також я не раджу перед поїздкою на море загоряти в солярії. Засмага, отриманий в умовах солярію, нестійкий і неповноцінний. Він не захистить шкіру від сонячного опіку. І до того ж не підвищить рівень вітаміну D в організмі, оскільки засмагати ви будете при впливі тільки UVA променів.

Носіть влітку панамку і користуйтеся сонцезахисним кремом!

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