Після 23:00 — вже пізно: що насправді відбувається з організмом, якщо лягати спати за опівніч / © Credits

Реклама

Професор Dr. Satchin Panda, провідний експерт із циркадних ритмів, спеціально для каналу Sean Kim розповів, що справа не в самій годині, а в тому, як пізні засинання порушують біологічний ритм нашого тіла.

У центрі мозку є крихітна ділянка — супрахіазматичне ядро, або «біологічний годинник». Саме воно керує нашими гормонами, температурою тіла, настроєм і навіть апетитом. Якщо ми регулярно лягаємо за опівніч, цей годинник починає відставати від природного світло-темнового циклу, як результат:

Погіршується якість сну, менше глибоких фаз, які відповідають за відновлення.

Складніше запам’ятовувати інформацію, падає концентрація.

Організм гірше засвоює глюкозу, а це прямий шлях до метаболічних порушень.

Коли ми спимо не у свій біологічний нічний час, тіло ніби працює проти себе, каже Dr. Panda.

Реклама

Чому сон після 23:00 — не завжди зло

Важливо не стільки «засинати до одинадцятої», скільки достатньо довго спати. Якщо ви лягаєте о 23:30, але прокидаєтеся о 8:00 — все гаразд. Але якщо засинання після опівночі скорочує ваш сон до 5–6 годин, починаються проблеми:

підвищений рівень кортизолу — гормону стресу;

дратівливість, втома, «туман у голові»;

поступове накопичення «боргу сну», який організм не встигає компенсувати.

Що насправді шкодить

Вечірні хронотипи, тобто «сови», частіше мають підвищений ризик:

метаболічного синдрому та діабету;

серцево-судинних захворювань;

депресивних станів.

Але Dr. Panda пояснює, що причина не в генетиці, а в поведінці, наприклад, у пізній вечері, тривалому сидінні за екранами, відсутності ранкового світла та хаотичному графіку.

Соціальний джетлаг — невидимий ворог

Ми часто живемо у двох часових зонах: «робочій» і «вихідній». У будні прокидаємося о 7:00, у вихідні — о 10:00. Цей постійний «зсув» — соціальний джетлаг. Його наслідками можуть стати порушення обміну речовин, підвищення ваги і перепади настрою. Навіть якщо ви висипаєтеся у вихідні, тіло не розуміє, у якій часовій зоні живе.

Реклама

Чим відрізняється нічний і денний сон

Нічний сон

гормональний фон: високий рівень мелатоніну та низький — кортизолу

глибина сну: повноцінні фази підвищеної активності головного мозку

відновлення: оптимальна регенерація клітин і зміцнення пам’яті

відчуття після пробудження: свіжість та енергія

Денний сон

гормональний фон: порушений баланс гормонів

глибина сну: фрагментований, короткий

Відновлення: менш ефективне

Відчуття після пробудження: сонна інерція і «вата» в голові

Саме тому нічний сон біологічно ефективніший, адже він синхронізований з природним циклом «світло — темрява».

Практичні поради

Тримайте стабільний графік. Лягайте та вставайте в один і той самий час, навіть у вихідні.

Вимикайте світло за годину до сну. Яскраві екрани знижують вироблення мелатоніну. Використовуйте тепле світло або режим night mode.

Плануйте вечері. Останнє приймання їжі — за 2–3 години до сну. Пізні калорії збивають обмін речовин.

Коротка денна дрімота. 20–30 хв — ідеально для перезавантаження без «сонної інерції».

Для тих, хто працює в нічну зміну, треба використовувати яскраве світло під час роботи, спати в повній темряві після зміни і не їсти важкого перед сном.

Лягати після 23:00 — не смертельно. Але якщо це відбувається регулярно, з нестачею сну та порушенням ритму, тіло починає «ламатися». Воно губиться у часі, припиняє відновлюватися та сигналізує про це втомою, апатією, проблемами зі шкірою чи вагою. Головне правило здорового сну просте — спіть достатньо, стабільно та у свій біологічний нічний час.