Небезпечний келих вина: після 65 років не варто пити так само як у молодості

Після 65 років не варто пити так само як у молодості / © Credits

Реклама

Келих вина за вечерею, святковий тост або коктейль у компанії друзів — алкоголь давно став частиною соціального життя багатьох людей. Проте те, що організм легко переносив у 30 або 40 років, після 65 може працювати зовсім інакше.

Видання The New York Times розповіло про різні думки, щоб пояснити, що з віком навіть помірне вживання алкоголю пов’язане з новими ризиками для здоров’я і справа не лише у кількості випитого, а й у тому, як змінюється організм.

Реклама

З віком алкоголь впливає сильніше

За словами директорки Центру досліджень залежностей та освіти Університету Флориди Сари Джо Ніксон, алкоголь впливає практично на всі системи організму. Він діє на:

Реклама

головний мозок

серце

судини

травну систему

м’язи

інші внутрішні органи

З роками ці системи природно зазнають вікових змін, тому організму стає важче компенсувати вплив алкоголю. Багато людей навіть не помічають, як звична кількість алкоголю починає діяти зовсім по-іншому.

Після 65 років в організмі зазвичай зменшується м’язова маса та знижується кількість рідини у тканинах. Через це концентрація алкоголю у крові стає вищою навіть після тієї самої кількості напоїв. Саме тому літні люди швидше відчувають сп’яніння. Разом із цим значно підвищується ризик падінь, переломів та інших серйозних травм.

Мозок стає чутливішим до алкоголю

Дослідження Сари Джо Ніксон показали ще одну важливу особливість. У людей старшого віку погіршення робочої пам’яті виникає вже за нижчої концентрації алкоголю у крові, ніж у молодших людей.

Під час іншого дослідження, у якому учасники проходили симуляцію керування автомобілем, деякі літні люди демонстрували ознаки погіршення реакції навіть після менш ніж одного стандартного алкогольного напою. Це означає, що ризики можуть виникати ще до того, як людина відчує себе п’яною.

Реклама

Алкоголь може посилювати хронічні захворювання

Регулярне вживання алкоголю підвищує ризик розвитку:

деменції

діабету

онкологічних захворювань

артеріальної гіпертензії

серцево-судинних хвороб

Проте для людей старшого віку є ще одна проблема. Багато хто вже живе з одним або кількома хронічними захворюваннями, а алкоголь може погіршувати їхній перебіг і знижувати ефективність лікування.

Поєднання алкоголю та ліків

Саме взаємодія алкоголю з медикаментами є одним із найсерйозніших ризиків після 65 років. Алкоголь може змінювати дію препаратів, які люди приймають щодня. Наприклад, ліки проти діабету, підвищеного тиску та серцево-судинних захворювань можуть працювати менш ефективно чи викликати небезпечні побічні реакції.

Особливо небезпечним є поєднання алкоголю із бензодіазепінами — препаратами, які часто використовують за тривожних розладів або безсонні. Таке поєднання здатне пригнічувати дихання, спричиняти надмірну сонливість і діяти як потужний седативний засіб. Небезпеку можуть становити навіть безрецептурні препарати.

Реклама

Окрему увагу варто звернути на аспірин, який багато людей приймають для профілактики серцево-судинних захворювань. У поєднанні з алкоголем він може значно підвищувати ризик шлунково-кишкових кровотеч, до яких літні люди й без того схильні.

Похмілля здається важчим

Багато людей переконані, що з віком похмілля переноситься значно гірше. Наукових доказів цього поки недостатньо. Втім, алкоголь може посилювати симптоми, які часто супроводжують старіння, зокрема порушення сну, втому та загальне погіршення самопочуття. Саме тому похмілля може відчуватися значно важчим, навіть якщо фізіологічно воно не змінилося.

Безпечна доза

Саме ця ідея викликає найбільше суперечок. Останні думки дедалі частіше говорять, що безпечної для здоров’я кількості алкоголю не існує. Водночас лікарі визнають, що алкоголь для багатьох людей має соціальне, культурне та емоційне значення. Тому рішення зменшити кількість алкоголю чи повністю відмовитися від нього, варто ухвалювати разом із лікарем і близькими.

Людям віком від 65 років варто вживати не більше одного стандартного алкогольного напою на день і не більше семи напоїв на тиждень.

Усі експерти сходяться в одному, що найкращий орієнтир — власний організм. Якщо ви помітили, що після алкоголю погіршується пам’ять, складніше концентруватися, виникає сильніша сонливість, погіршується координація та змінюється самопочуття, це привід переглянути свої звички та обговорити їх із лікарем.

Також варто чесно повідомляти медикам про кількість алкоголю, яку ви вживаєте, адже це допоможе правильно оцінити можливі ризики та взаємодію з ліками. крім того, якщо ви взагалі не вживаєте алкоголь, то не треба й починати.

Новини партнерів