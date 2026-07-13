Після безсонної ночі під обстрілами: чому тіло пам’ятає стрес і як допомогти собі відновитися

Після безсонної ночі під обстрілами / © Associated Press

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Для багатьох українців нічні обстріли стали болючою реальністю. Хтось проводить години в укритті, хтось перечікує небезпеку у коридорі, хтось тримає на руках дітей, а хтось мовчки стежить за новинами та чекає моменту, коли нарешті запанує тиша.

Навіть якщо вранці сирени замовкають, нервова система миттєво не вимикається. Організм ще довго залишається у стані підвищеної готовності, ніби небезпека досі поруч. Саме тому після таких ночей багато людей відчувають незвичну втому, ніби сили полишили тіло, про це розповів лікар Юрій Габорець.

Чому після безсонної ночі болить голова, печуть очі та пришвидшується серцебиття

За його словами, після сильного стресу організм може реагувати цілком природно. Серед найпоширеніших симптомів:

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очі болять або виникає відчуття, ніби у них потрапив пісок

з’являється головний біль або відчуття важкої голови

серце б’ється швидше, ніж зазвичай

руки та ноги здаються слабкими чи «ватними»

виникає внутрішня порожнеча, емоційне виснаження чи байдужість.

Лікар наголошує, що це не ознака слабкості. Так нервова система реагує на надзвичайний стрес, безсоння, вибухи та постійне відчуття небезпеки. Це нормальна реакція живої людини на ненормальні обставини.

Не вимагайте від себе звичного темпу

Після такої ночі не варто намагатися одразу працювати на максимум або дорікати собі за втому. Юрій Габорець радить дати організму хоча б мінімальну можливість відновитися. Почніть із простих речей, наприклад:

випийте достатньо води

з’їжте щось тепле та поживне

якщо хочеться, потіште себе улюбленою їжею

дайте очам перепочити від екрана телефону

вийдіть хоча б на 10-хвилинну прогулянку, якщо це безпечно

подивіться на небо, зробіть кілька глибоких вдихів

обійміть рідних або просто поговоріть із близькими

якщо є можливість, поспіть хоча б трохи вдень.

Лікар також не радить намагатися «перебороти» втому великою кількістю кави. Організму зараз потрібне не додаткове навантаження, а турбота.

Будьте до себе добрішими

Після ночей, коли доводиться прокидатися через сирени та вибухи, людині найчастіше потрібні не мотиваційні гасла чи вимоги «триматися». Набагато важливішими стають тиша, тепло, відчуття безпеки та усвідомлення, що поруч є люди, які підтримують. Кожна така ніч залишає слід не лише в пам’яті, а й у тілі. Саме тому відновлення — це не примха, а необхідність.

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Українці щодня демонструють неймовірну стійкість. Однак стійкість не означає, що ми не втомлюємося та не потребуємо відпочинку. Якщо після безсонної ночі організм просить сповільнитися, варто його почути. Склянка води, тепла їжа, коротка прогулянка, кілька годин сну чи розмова з близькою людиною можуть стати першими кроками до відновлення. Турбота про себе сьогодні — це не слабкість, а спосіб зберегти сили, щоб пережити наступний день.

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