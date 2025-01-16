Пневмонія: все, що вам необхідно знати про це захворювання

Пневмонія — це запалення однієї чи обох легенів, зазвичай спричинене бактеріальною, вірусною чи грибковою інфекцією.

Під час пневмонії крихітні повітряні мішечки всередині легень наповнюються рідиною чи гноєм, це призводить до кашлю, болю в грудях і утрудненого дихання. Видання Medical News Today розповіло про причини, симптоми, діагностику та лікування пневмонії, а також про її профілактику.

Хто найбільше ризикує захворіти

Пневмонія може розвинутися у кожного. Проте найбільшому ризику піддаються маленькі діти, люди похилого віку та ті, хто має захворювання, які послаблюють імунну систему. Ці групи також схильні до розвитку ускладнень.

Факти про пневмонію

Пневмонія — це інфекція легенів, яка може спричинити як легку, так і важку хворобу у людей будь-якого віку.

Це одна з першочергових причин смерті дітей до 5 років у світі.

До групи високого ризику входять люди похилого віку, маленькі діти та особи з наявними проблемами зі здоров'ям.

Симптоми пневмонії

Перші симптоми пневмонії зазвичай нагадують застуду чи грип. Але з часом вони можуть ускладнюватися залежно від типу захворювання.

Загальні симптоми:

Кашель з виділенням мокротиння (зелена, жовта чи навіть кривава мокрота).

Прискорене дихання та задишка.

Біль у грудях, який посилюється під час глибокого вдиху.

Лихоманка, озноб і пітливість.

Прискорене серцебиття.

Втома.

Сплутаність свідомості (особливо у літніх людей).

Втрата апетиту, нудота та блювання.

У дітей симптоми можуть включати:

Голосне чи утруднене дихання.

Відмова від їжі.

Дратівливість і зневоднення.

Після кашлю — блювання.

Типи пневмонії

Причини пневмонії можуть бути різними та залежно від цього розрізняють такі види:

Бактеріальна пневмонія . Найпоширенішим збудником є Streptococcus pneumoniae.

. Найпоширенішим збудником є Streptococcus pneumoniae. Вірусна пневмонія. Віруси, такі як грип типу А і В, можуть стати причиною.

Віруси, такі як грип типу А і В, можуть стати причиною. Грибкова пневмонія. Наприклад, грибок Coccidioides може викликати так званий "Пустельний ревматизм".

Наприклад, грибок Coccidioides може викликати так званий "Пустельний ревматизм". Аспіраційна пневмонія. Розвивається через вдихання їжі, рідини чи вмісту шлунка у легені.

Розвивається через вдихання їжі, рідини чи вмісту шлунка у легені. Госпітальна пневмонія. Може виникати у пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Окремо виділяють "ходячу пневмонію" — легкий випадок хвороби, під час якого людина може залишатися активною. Проте лікарі рекомендують достатньо відпочивати, щоб прискорити одужання.

Лікування пневмонії

Лікування залежить від типу та тяжкості захворювання:

Бактеріальна пневмонія: антибіотики.

Вірусна пневмонія: противірусні препарати (за необхідності).

Грибкова пневмонія: протигрибкові ліки.

Лікарі також рекомендують безрецептурні препарати для зняття симптомів (кашель, лихоманка). Незалежно від типу пневмонії, важливо багато відпочивати та пити рідину для зволоження організму.

Госпіталізація може знадобитися у тяжких випадках, коли людина потребує внутрішньовенних антибіотиків або додаткового кисню.

Фактори ризику

Ризик захворіти зростає у таких випадках:

Вік до 5 років або старше 65 років.

Хронічні захворювання (діабет, астма).

Ослаблена імунна система через ВІЛ, рак або хімієтерапію.

Шкідливі звички (паління, надмірне вживання алкоголю).

Контакт із хімічними речовинами чи забруднювальними речовинами.

Ускладнення пневмонії

У деяких випадках пневмонія може викликати серйозні ускладнення, зокрема:

Емпієма: інфекція простору між легенями та грудною кліткою.

Перикардит: запалення перикарда.

Ателектаз: колапс частини легені.

Абсцес легені: скупчення гною.

Серед інших ускладнень: плеврит, сепсис, дихальна недостатність.

Профілактика

Профілактичні заходи включають вакцинацію та здоровий спосіб життя.

Інші рекомендації:

Регулярно мийте руки.

Прикривайте рот і ніс під час кашлю чи чхання.

Утримуйтесь від паління.

Забезпечте збалансоване харчування та достатній сон.

Діагностика

Лікар може діагностувати пневмонію після:

Розмови про симптоми.

Прослуховування грудної клітки стетоскопом.

Рентгену чи КТ грудної клітки.

Аналізів крові та мокротиння.

У складних випадках може знадобитися бронхоскопія для детальнішого огляду легень.

Пневмонія — серйозне захворювання, яке вимагає своєчасного лікування. Особливо важливо берегти маленьких дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні хвороби. Вакцинація, здоровий спосіб життя та своєчасне звернення до лікаря допоможуть знизити ризик розвитку пневмонії та її ускладнень.

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