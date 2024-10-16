Почервоніння очей: як швидко позбутися цього та коли треба йти до лікаря

Причини виникнення почервоніння можуть бути різноманітні, адже це симптом багатьох станів або захворювань. З якимись можна впоратися самостійно, а якісь потребують фахового дослідження і лікування.

Про найголовніші правила, як діяти, якщо ваші очі червоніють, розповідає лікарка одеського офтальмологічного центру “Ексімер” Лідія Платонова.

Чому очі червоніють

Експертка назвала основні чинники, внаслідок яких ваші очі будуть схожі на вампірські.

Потрапляння стороннього тіла. Зараз часто дують осінні вітри, і з курявою до ока можуть потрапити пил, порошинка, остючок тощо. Зазвичай природна реакція – потерти уражене місце. Але це не найкраща ідея, бо так ми травмуємо рогівку і, як результат, око червоніє. З іншого боку, не страшно, якщо у вас потечуть сльози – так організм намагається позбутися стороннього тіла.

Кон’юнктивіти. Запалення слизової оболонки ока може відбуватися з трьох причин: через алергію, бактеріальне або вірусне зараження.

Восени аж до листопада в Україні пилкує амброзія, трохи менше – полин. А ще для сирого сезону притаманне зростання плісняви, яка також дає алергічні реакції. Свербіж змушує вас терти очі – про наслідки ви вже знаєте з попереднього пункту.

Бактеріальний кон’юнктивіт виникає навіть тоді, коли ви потерли очі брудними руками. А вірусний поширюється повітряно-крапельним або побутовим шляхом.

Синдром сухого ока. За цього стану сльоза, що омиває і природним чином зволожує очі, швидко випаровується або внаслідок певних процесів знижується її вироблення. Як результат, пересихає та запалюється рогівка й кон’юнктива.

Причини розвитку синдрому різні. Для осені це може бути вітряна погода, сильний смог з концентрацією токсичних речовин, кондиціонер, що зараз вмикається на обігрів, а пізніше – центральне опалення. Та найголовніше – порушення роботи слізних і мейбомієвих залоз, які виробляють сльозу і специфічний секрет, що перешкоджає пересиханню очей.

Тривала взаємодія з ґаджетами. Безконтрольне сидіння перед екраном смартфона, планшета чи ноутбука не лише впливає на втомлюваність очей, за якої перенапружується циліарний (внутрішньоочний) м’яз, а й на їхній стан. Коли ми зосереджено дивимося в монітор, то зовсім забуваємо кліпати, що призводить до пересихання поверхні ока. Чи могли б ви подумати, що саме кліпання допомагає оновлювати слізну плівку, яка забезпечує зволоження рогівки! Отже, сухість знову ж таки дає свербіж і почервоніння.

Недосипання. Нічні тривоги, гортання соцмереж або серіали далеко за північ, малі діти, навчання, додаткова робота, безсоння – зараз варіантів не доспати належні 6-8 годин безліч. Хронічний стан впливає на весь організм і позначається на різних системах – нервовій, гормональній, обміні речовин і, звісно, на судинній. Через недосипання ми не відновлюємося повною мірою, мейбомієва залоза вночі функціонує не так, як удень, око не зволожується належним чином, тому зранку ми й маємо почервоніння.

Системні захворювання. Це серйозні стани, які треба досліджувати та тримати під контролем. За них відбувається запалення ока, через що й виникає почервоніння, тобто увеїт. Тож варто бути обачними тим, хто страждає на ревматоїдний артрит, системний вовчак, виразковий коліт.

Іншими поширеними причинами червоних очей є вікові зміни, реакція на косметичні засоби, неправильне користування м’якими контактними лінзами.

Що робити та коли треба до офтальмолога

Потрапляння стороннього тіла. Промийте очі чистою водою, навіть з пляшки, якщо ви на вулиці. Головне – не послуговуйтеся бабиними рецептами на кшталт чайної заварки, молока тощо. Якщо відчуття піску або чогось зайвого в оці не минуло, зверніться до офтальмолога, він обережно видалить порошинку спеціальним інструментом і за потреби призначить антибактеріальні краплі.

Кон'юнктивіти. Тут без варіантів – лише огляд у лікаря, який правильно диференціює причину запалення і призначить відповідну терапію. Це можуть бути краплі, а в разі алергічного кон’юнктивіту ще й антигістамінні препарати. Йти до аптеки та просити рекомендації у провізора – не найкраща ідея.

Синдром сухого ока. Мабуть, всі хоча б раз у житті користувалися зволожувальними краплями. Проте чи знаєте ви, що вони бувають різного складу та дії? Адже є краплі для відновлення слізної плівки на основі гіалуронової кислоти, є для муциново-ліпідного шару, а є комбіновані. І призначити потрібні саме вам може лише лікар після відповідного дослідження. Крім того, в сучасних клініках офтальмолог має змогу пролікувати синдром сухого ока за допомогою IPL-терапії, коли інтенсивне імпульсне світло відновлює функцію мейбомієвих залоз. Пам’ятаєте, вони відповідають за вироблення захисної плівки, що запобігає пересушуванню ока?

Тривала взаємодія з ґаджетами. Експертка наводить три поради. Давати якісний відпочинок очам, краще на свіжому повітрі. Регулювати зорове навантаження, застосовуючи золоте правило американських офтальмологів 20/20/20 – 20 хвилин працювати за комп’ютером, 20 секунд дивитися в далечінь на відстань 20 футів (6 метрів). Якщо немає змоги так часто перериватися, то хоча б робити перерву кожну годину. І за потреби капати очі зволожувальними краплями.

Недосипання. Зір, звісно, від цього не погіршується, але відбуваються крововиливи під слизову оболонку ока (конʼюнктиву). Насправді це не офтальмологічна проблема, тому краще звернутися до кардіолога, терапевта або сімейного лікаря.

Системні захворювання. За того ж ревматоїдного артриту можуть боліти й червоніти очі та погіршуватися чіткість зору. За таких ознак треба звернутися до профільного фахівця – ревматолога, щоб той призначив відповідне лікування.

Хай ваші очі та погляд будуть ясними. За будь-яких неприємних симптомів якісну й ефективну допомогу вам надасть лікар.

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