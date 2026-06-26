Подорожі можуть допомогти довше жити: що зʼясувало нове дослідження

Подорожі можуть допомогти довше жити / © Credits

Реклама

У сучасному світі турбота про здоров’я часто асоціюється з тренуваннями, правильним харчуванням, медитаціями та регулярними обстеженнями. Проте дедалі більше науковців звертають увагу на ще один фактор, який здатний впливати на якість життя та старіння — подорожі. Видання Real Simple розповіло, чому лікарі, які спеціалізуються на довголітті, називають подорожі одним із найприємніших інструментів турботи про себе.

Дослідження, опубліковане в Journal of Travel Research, дійшло висновку, що хоча мандрівки не можуть зупинити старіння, вони можуть допомогти організму підтримувати внутрішню рівновагу, відновлюватися після навантажень і підвищувати стійкість до стресів. Фахівці пояснюють, що секрет не у самому факті поїздки, а у поєднанні кількох важливих чинників, які рідко трапляються разом у повсякденному житті.

Подорожі працюють як природний антистрес

Автори дослідження використовують поняття ентропії — природного переходу від порядку до безладу. У контексті здоров’я це означає, що організм постійно потребує механізмів для підтримання балансу та відновлення.

Реклама

За словами лікаря Тімоті Дюрлера, який спеціалізується на превентивній медицині та довголітті, подорожі поєднують одразу кілька факторів здорового старіння:

фізичну активність

новизну вражень

соціальне спілкування

позитивні емоції

відпочинок

перебування на природі

інтелектуальну стимуляцію

Саме ця комбінація робить мандрівки настільки цінними для організму. Одначе, дослідники звертають увагу, що не кожна поїздка однаково корисна. Якщо подорож супроводжується постійним стресом, виснаженням, браком сну чи поганою організацією, її вплив може бути протилежним.

Нові місця активують природні механізми відновлення

Одна з найцікавіших знахідок дослідження стосується впливу нового середовища на організм. Коли людина потрапляє у незнайоме місце, тіло починає активніше реагувати на зовнішні стимули. Це може підвищувати метаболічну активність та запускати процеси саморегуляції, які допомагають підтримувати нормальну роботу організму.

Авторка дослідження Фанглі Ху пояснює, що такі зміни можуть підсилювати природні механізми захисту. Крім того, організм починає активніше виробляти гормони, які сприяють відновленню тканин і процесам самозцілення.

Реклама

Втім, лікарі застерігають від надто гучних висновків. Мова не про те, що подорожі чарівним чином уповільнюють старіння. Радше вони створюють умови, у яких організм отримує все необхідне для підтримки здоров’я.

Подорожі впливають на фізичне здоров’я

Однією з найбільших переваг мандрівок є те, що люди починають більше рухатися навіть без спеціальних тренувань. Прогулянки містом, сходи замість ліфта, походи в гори, плавання, перенесення багажу чи дослідження нових локацій значно збільшують рівень щоденної активності.

Для людей старшого віку це особливо важливо, адже така помірна активність допомагає підтримувати:

здоров’я серця та судин

м’язову масу

рухливість

координацію

контроль рівня глюкози

нормальний обмін речовин

Ще один бонус — більше часу на свіжому повітрі. Природне освітлення підтримує циркадні ритми та позитивно впливає на якість сну. А сон, як відомо, залишається одним із ключових чинників здорового старіння.

Реклама

Крім того, позитивні враження від подорожей можуть знижувати рівень кортизолу — гормону стресу. Це, своєю чергою, сприяє покращенню роботи серцево-судинної системи та зменшенню симптомів депресії й самотності.

Особливо корисним вважається перебування на природі. Воно допомагає організму боротися з наслідками хронічного стресу, який пов’язують із запаленнями, підвищеним тиском, порушеннями сну та метаболічними проблемами.

Подорож як емоційне перезавантаження

На думку експертів, психологічна користь мандрівок не менш важлива. Зміна навколишнього середовища дозволяє вийти із замкненого кола щоденних турбот і подивитися на життя під іншим кутом. Навіть очікування майбутньої поїздки здатне покращувати настрій, а приємні спогади після повернення ще довгий час підтримують відчуття задоволення. Окрему роль також відіграє спілкування.

Поїздка може бути як масштабною міжнародною пригодою, так і короткою дорогою до сусіднього міста на зустріч зі старим другом. В обох випадках вона дарує відчуття новизни та надії.

Реклама

Подорожі також зміцнюють стосунки. Спільні враження з партнером, дітьми, онуками чи друзями створюють особливі емоційні зв’язки, які стають важливою частиною здорового старіння. Адже самотність і соціальна ізоляція сьогодні вважаються серйозними факторами ризику для здоров’я людей старшого віку.

Подорожі корисні для мозку

Мозок активно працює ще задовго до початку відпустки. Пошук квитків, планування маршруту, бронювання житла та складання бюджету вже залучають різні когнітивні функції. Під час самої подорожі навантаження стає ще більшим, адже людина постійно:

орієнтується у новому просторі

приймає рішення

розв’язує дрібні проблеми

читає карти та вказівники

знайомиться з історією та культурою

адаптується до нових правил і розкладу

використовує соціальні та мовні навички

Усе це стимулює різні ділянки мозку, включно з пам’яттю, просторовим мисленням та виконавчим контролем. Саме тому дослідники пов’язують активні подорожі зі зниженням ризику розвитку деменції.

Крім того, мандрівки можуть зміцнювати так званий когнітивний резерв — здатність мозку залишатися гнучким і стійким до вікових змін. Навчання, цікавість, рух, нові враження та спілкування — усе це належить до факторів, які підтримують здоров’я мозку протягом життя.

Реклама

Подорожі не є чарівною пігулкою від старіння, але вони поєднують у собі дивовижну кількість звичок, які наука вже давно вважає корисними для здоров’я. І, можливо, головний висновок дослідження полягає не у тому, що подорожі допомагають жити довше, а у тому, що вони допомагають жити повніше, цікавіше та усвідомленіше.

Новини партнерів