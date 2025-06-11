Подряпини, порізи, садна: перша покрокова допомога дитині

Перша покрокова допомога дитині / © Credits

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Як обробляти рани, що має бути в «літній» аптечці, в яких випадках потрібно викликати швидку медичну допомогу — розповіла лікарка-педіатриня, дитяча неврологиня Клініки МЕДІКОМ Марина Дмитрівна Перепечаєнко.

Якщо дитина впала й поранилася, насамперед заспокойте її — пригорніть, візьміть на руки, проговоріть, що ви поруч і все буде добре. Не кажіть фраз, які можуть травмувати, на кшталт: «А я просила тебе не бігти / не їхати швидко / не лізти на дерево». Намагайтеся не панікувати, бо діти віддзеркалюють емоції батьків: якщо мама кричить або плаче, дитина не заспокоїться.

Наступним кроком оцініть травму:

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забій — пошкодження м’яких тканин без порушення цілісності шкіри;

садно, подряпина — поверхневе пошкодження епідермісу з незначним виділенням крові;

поріз — розрив шкіри, більш глибока рана, яка може супроводжуватися кровотечею;

глибока рана з нерівними краями і кровотечею.

Як діяти далі?

Обробіть свої руки спиртовим антисептиком або помийте з милом під проточною водою. Промийте подряпину чи поріз хлоргексидином або 0,9% розчином натрію хлориду. Обережно спробуйте вимити з рани мікрочастинки ґрунту, камінці, деревину, якщо вони не застрягли у м’яких тканинах. Якщо з рани сочиться кров, зупиніть її стерильною серветкою — притисніть серветку до рани та потримайте впродовж декількох хвилин.

Після зупинки крові нанесіть на рану безспиртовий антисептик.

Заклейте подряпину чи поріз пластирем або перебинтуйте.

Припікати рану зеленкою, йодом, спиртом не можна, оскільки ці засоби посилюють біль і сповільнюють загоєння, спричиняючи хімічний опік. Виняток — оброблення країв рани.

У разі отримання глибокої, рваної рани або порізу склом, цвяхами, металом необхідно якомога скоріше викликати швидку медичну допомогу. Не намагайтеся дістати з м’яких тканин глибоко застрягле скло або деревину, щоб не травмувати дитину додатково.

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Також необхідно звернутися до лікаря, якщо це неглибокий поріз, але кров не вдається зупинити понад 10 хвилин.

На забите місце прикладіть щось холодне, щоб зменшити біль і набряк.

Що робити, якщо дитина травмувалася, а ви не поряд?

Навчіть її повідомляти вам про найменші пошкодження шкіри і правильно діяти в таких ситуаціях. Дитина має знати, що рану не можна замотувати або терти брудним одягом, прикладати до неї рослини, торкатися брудними руками, промивати стоячою водою з джерела, ставка, річки тощо.

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До «літньої» аптечки мають входити:

стерильні серветки;

вологі антибактеріальні серветки%

антисептик без спирту — знищує бактерії, але не спричиняє хімічний опік і не пересушує шкіру;

спиртовий антисептик для оброблення рук;

пластирі різного розміру;

хлоргексидин, розчин натрію хлориду;

дитячий знеболювальний гель або крем (знеболювальні гелі для дорослих з диклофенаком і ментолом використовувати не можна).

Також не забувайте про ревакцинацію від правця — у 6 років, а далі кожні 10 років (26, 36, 46 років). Якщо пропустили щеплення у зазначений вік, зверніться до педіатра, щоб провести ревакцинацію. Правцем можна інфікуватися внаслідок травмування уламками деревини, гострими металевими і скляними предметами, потрапляння до рани зараженого спорами бактерій Clostridium tetani ґрунту.

В разі травмування за відсутності щеплення від правця терміново зверніться до педіатра для проведення екстреної вакцинації, яка запобігає розвитку хвороби.

Перепечаєнко Марина Дмитрівна