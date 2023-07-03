Погана екологія та здоровʼя очей: як мінімізувати шкідливий вплив

Забруднення повітря й води, безумовно, позначається на нашому здоров’ї. Проте на загал зазвичай виносяться респіраторні проблеми, хвороби серця, запальні й онкологічні захворювання. А ось тема впливу екології на очі практично не порушується. Хоча через війну концентрація небезпечних речовин в атмосфері значно, а часом і критично, збільшилася, зокрема в зонах обстрілів.

Про негативні чинники довкілля для очей, методи їх захисту, а також особливості носіння контактних лінз в умовах війни розповідає головна лікарка медцентру “Новий Зір” у Черкасах Тетяна Петровська.

Парниковий ефект, кислотні дощі, смог є основними наслідками діяльності суспільства у світі. В нашому ж разі додаються жахливі екокатастрофи на кшталт підриву Каховської ГЕС.

Тож розглянемо головні негативні аспекти навколишнього середовища, які безпосередньо впливають на очі.

Забруднення повітря

Смог, тобто поєднання диму, пилу й туману, є вже звичною характеристикою мегаполісів і промислових центрів. У цьому доволі токсичному “аерозолі” накопичуються небезпечні для здоров’я речовини.

У містах найбільшої шкоди завдають такі хімічні сполуки:

оксид вуглецю, або чадний газ, через який тканини й органи припиняють отримувати кисень;

двоокис азоту – знижує нічний зір;

сірчаний газ – спричиняє ріжучий біль в очах;

оксид азоту – провокує подразнення слизових оболонок;

алкани – призводять до помутніння кришталика;

азбест, миш'як, бензол, хлор, свинець, діоксин, хлоровуглеводні тощо.

Дим, що утворюється в разі пожежі, спалювання листя, сміття, роботи ТЕЦ теж є небезпечним подразником. У разі потрапляння в очі його часточки розчиняються в сльозі, що покриває поверхню ока, і спричиняють свій токсичний вплив.

Отже, найчастішими наслідками забрудненого повітря на зорову систему є печіння й почервоніння очей і повік, подразнення та сльозотеча.

За тривалого впливу шкідливих речовин ці симптоми можуть посилюватися, а також приєднуватися інші, як-от:

свербіж;

виділення з очей;

відчуття піску;

підвищення ризику розвитку інфекцій через мікротравму очей, яка стає вхідними воротами для інфекційних агентів.

У важких випадках виникають проблеми, пов’язані з негативним впливом на зоровий нерв і сітківку. Звісно, йдеться не про звичайне міське повітря, а про вдихання певних токсичних речовин, газів, пилу. Так, робота на виробництві або у шкідливих умовах без належного захисту небезпечна порушенням кольоросприйняття та зниженням зору – тимчасовим або постійним.

Тривалий вплив таких агентів призводить і до зниження якості сльози, яка зволожує око, через що розвивається синдром сухого ока. Найнебезпечніші сполуки спричиняють появу токсичної катаракти й новоутворень. А в разі катаракти, на жаль, дієвою терапією є лише заміна кришталика.

Хто у групі ризику:

дорожня та патрульна служби, транспортники й комунальники, поліцейські – люди, які вдихають багато вихлопних газів, можуть страждати від подразнення слизової оболонки очей;

продавці в магазинах будівельних матеріалів і побутової хімії – в разі неналежного пакування товарів і поганої вентиляції у працівників з’являються алергічні прояви, токсичні дерматити й кон’юнктивіти;

робітники промисловості, де є токсичні речовини та інші шкідливі чинники;

фермери, які обприскують поля пестицидами;

військові та люди, які перебувають у зоні бойових дій, через загальне забруднення повітря, ґрунтів і води – вплив фосфорних боєприпасів, чаду й небезпечних речовин від пожеж в лісах і на нафтобазах.

Методи захисту

Якщо ви знаєте, що стався викид в атмосферу, є задимлення, пожежа, краще залишатися вдома або максимально обмежити перебування на вулиці.

В таких випадках не можна носити контактні лінзи! Токсичні речовини, розчинені у сльозі, просочуватимуться в лінзи й накопичуватимуться в них. Це стосується лінз планової заміни, тобто розрахованих на багатоденне чи кількамісячне носіння. Інакше будуть подразнюватися очі.

Якщо уникнути небезпечної ситуації не вдалося і в очі щось потрапило, промийте їх звичайною чистою водою чи рясно закрапайте зволожувальними нічними краплями і зробіть холодний компрес, аби зняти подразнення. Інших крапель без призначення лікаря, особливо коли подразнення триває понад добу, в жодному разі не застосовуйте. Тут потрібен огляд офтальмолога.

Під час роботи, пов’язаної зі шкідливими речовинами, дотримуйтеся правил безпеки та користуйтеся засобами захисту.

Дачникам до уваги. В разі обприскування дерев чи картоплі обов’язково вдягайте захисний одяг, який закриває все тіло, спеціальні окуляри та респіратор. Після цього одяг виперіть окремо від інших речей, вимийте окуляри, сходіть у душ.

Парниковий ефект

Людство дедалі більше стикатиметься з проблемами глобального потепління – клімат стає спекотнішим, зменшується кількість опадів, підвищується температура, а вологість повітря знижується. Це призводить до розвитку синдрому сухого ока або посилює симптоми вже наявного захворювання.

Через втрату лісів і лісосмуг, особливо в південно-західній частині країни, та висихання Каховського водосховища підвищується ймовірність утворення піщаних буревіїв. Вони небезпечні тим, що в очі потрапляють мікрочасточки, які спричиняють подразнення й погіршення стану поверхні ока.

Що робити в такій ситуації:

Якщо вмієте вивернути повіку, адже піщинка часто потрапляє саме під неї (під нижню або верхню), спробуйте вимити стороннє тіло бутильованою негазованою водою. Є із собою зволожувальні краплі? Тоді багаторазово закрапайте ними очі.

Якщо не відчуваєте покращення, не маєте навичок маніпуляцій із повіками або піщинка застрягла в рогівці, зверніться до лікаря, інакше можна зашкодити оку, зокрема подряпати рогівку.

Погана якість води

Через глобальне потепління в наших широтах починають раніше цвісти річки й озера, внаслідок чого змінюється їхня мікрофлора та мікрофауна. Збільшується ризик забруднення води – внаслідок руйнування дамб та очисних споруд розмиваються могильники і сховища, і їхній вміст потрапляє у водойми. А це збільшує ризик інфікування очей мікроорганізмами.

Правила безпечного купання:

лише в місцях, дозволених санітарно-епідемічними службами;

користуватися окулярами для плавання;

зняти контактні лінзи. У крайньому разі допускаються одноденні, які після купання треба одразу викинути. Альтернативою для любителів плавання є нічні контактні лінзи, що не вимагають носіння вдень, або проведення лазерної корекції зору.

Надлишок ультрафіолету

Вплив активних сонячних променів, хімічних речовин і механічних часточок (пилу) спричиняє синдром сухого ока та хвороби поверхні очей – у межах відкритої очної щілини слизова оболонка потовщується і з’являються новоутворення. Крім того, новоутворення можуть бути й на повіках.

У разі надлишку ультрафіолету раніше й швидше розвивається катаракта.

Висновок: користуйтеся сонцезахисними окулярами, починаючи від кінця квітня і до початку жовтня. Носіть головні убори з широкими полями. Нетривале перебування на сонці без окулярів очам не зашкодить.

Пліснява в оселі

Спори пліснявих грибів, так само, як лупа тварин і мікрокліщі, стають причиною алергії. Вона проявляється шкірними висипами, свербінням очей, закладеністю носа та дихальними розладами.

Очна алергія зазвичай дошкуляє свербежем різної інтенсивності, причому частіше від нього страждають діти. Якщо свербіж тривалий і не лікується, може сформуватися звичка терти очі. Однак часте й інтенсивне тертя небезпечне порушенням міцнісних властивостей рогівки, що призводить до розвитку кератоконусу – деформації рогівки.

Яка профілактика:

будьте уважними до чистоти оселі: робіть часте вологе прибирання, чистьте ліжко за допомогою пилосмока, періть ковдри й подушки;

плісняви позбутися важко, тож доведеться налагодити хорошу вентиляцію, зробити гідроізоляцію помешкання, а в середині приміщення – ремонт, зокрема, видалити шпалери та штукатурку, які містять спори грибка;

якщо виявили плісняву в орендованому житлі, іноді краще пошукати інше помешкання.

Контактні лінзи в умовах війни

Тим, хто носить контактні лінзи, треба обов’язково мати з собою окуляри на випадок повітряної тривоги: коли через прильоти на вулиці виникла пожежа або є загроза потрапляння в око стороннього тіла, наприклад, зверху сиплеться штукатурка чи уламки будівель від вибухів.

Тож у разі небезпеки найкраще користуватися окулярами:

вони слугуватимуть певним захистом для очей;

так ви уникнете потрапляння сторонніх тіл під контактну лінзу, що може спричинити травму й запалення;

знижується ризик, що сльоза, в якій розчинені отруйні речовини, просочить лінзу, внаслідок чого може погіршитися стан ока.

Якщо носите контактні лінзи, у тривожному рюкзаку має бути:

запас рідини для промивання лінз;

серветки для оброблення рук, щоб зняти лінзи;

кілька одноденних лінз для заміни;

вода, щоб у разі потреби промити очі. Вона необов’язково повинна бути стерильною: якщо в очі потрапляють окисні речовини, луги, кислоти, інші токсичні сполуки, будь-яка вода – це краще, ніж нічого.

Як мінімізувати вплив екології на очі

Завжди думайте про наслідки, тому в разі значного перевищення показників забруднення атмосфери не виходьте з дому або обмежте перебування на вулиці. Захищайте очі від ультрафіолету сонцезахисними окулярами. Під час задимлення користуйтеся засобами захисту – респіратором. Якщо в очі щось потрапило (сторонні тіла, токсичні речовини, рідини) – промийте водою чи зволожувальними краплями, зніміть контактні лінзи. У водоймах не користуйтеся лінзами, вдягайте окуляри для плавання, одразу після купання викидайте одноденні лінзи. За будь-якого дискомфорту зверніться до офтальмолога, який визначить його причини та призначить ефективне лікування.

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