Поговоримо про секс: що вбиває наше лібідо та які продукти можуть його врятувати

Секс – важлива частина життя дорослої людини, і якщо в цій сфері свавілля та безлад, насолода може назавжди піти. Отже, як в такій ситуації допомогти собі чи партнеру.

Французький інститут громадської думки виявив, що кількість дорослих, що займаються сексом, за останні 12 місяців була найнижчою за останні 50 років. Це означає, що більшість людей настільки виснажена щоденним ритмом життя, що на секс просто не вистачає сил, або нестабільний психічний стан людей повністю знищує лібідо.

Перше, що виринає у пам’яті, як "швидка допомога" за відсутності сексу – це таблетки, іграшки для дорослих, заборона телевізора у спальні та використання мобільного у ліжку. Певним чином це може спрацювати, але варто розглянути й інші аспекти.

Також можна звернути увагу на власне харчування і дієту, адже їжа грає не аби яку роль у виведені лібідо з "депресивного стану". І мова не тільки про устриці та темний шоколад, дієтолог Clarissa Berry розповіла для видання DailyMail про декілька продуктів, які допоможуть вам з активністю у спальні, адже багато чого починається саме з кишківника.

Кишківник

Нашим сексуальним бажанням керують гормони та кишківник відіграє у цьому надважливу роль. Тож чим він здоровіший, тим ефективнішим буде вироблення гормонів і, як наслідок, кращим буде наше сексуальне життя.

Банально, уявіть, чи може йтися про секс, коли у вас здуття чи діарея?

Два основні гормони, що регулюють сексуальним бажання - естроген і тестостерон. Хоча ми звикли думати, що це чоловічі та жіночі гормони, правда полягає в тому, що вони відіграють вирішальну роль у сексуальній функції як чоловіка, так і жінки.

Ось основні дії, що можуть покращити, чи повністю змінити наші харчові звички, аби підтримати здоровий гормональний баланс:

Не треба їсти поспіхом і відволікатися від їжі. Вимкніть телевізор, відкладіть книжку чи телефон. Усуньте все, що вас може відволікати аби просто насолодитися смаком і кожним ковтком. Не менш важливо гарно все пережовувати; Введіть до свого раціону пробіотичні продукти, які містять клітковину. Вона живить наші корисні бактерії, що знаходяться в кишківнику. Це такі продукти, як яблука, недостиглі банани, спаржа, артишоки, овес, ягоди, боби та зелені овочі; Не нехтуйте продуктами, які містять живі бактерії або інші корисні мікроорганізми, а саме: натуральний йогурт, кефір, квашена капуста та чайний гриб; Максимально урізноманітнюйте свій раціон. Це покращить діапазон поживних речовин, які отримає наш організм. Експериментуйте з традиційними інгредієнтами до звичних страв і намагайтеся куштувати щось нове; Вживайте більше рослинної їжі. Пам’ятайте, що горіхи, насіння, злаки, зелень та спеції також враховуються; Пийте достатню кількість води. Зверніть увагу, що під час їжі краще пити трав’яний, імбирний або фенхелевий чай, ніж просто воду.

Не нехтуйте продуктами, які називають "прискорювачами оргазму". Звучить дивно, але для того аби відчути оргазм, до ваших статевих органів має надійти необхідна кількість крові. Часник містить сполуку під назвою аліцин, яка виділяється коли його вичавлюють або подрібнюють. Вона покращує кровообіг розслаблюючи кровоносні судини та посилюючи його. Фісташки також можуть покращити кровообіг через багатий вміст аргініну, який підвищує рівень тестостерону.

Поговоримо про секс / Фото: Credits

Менопауза

Під час менопаузи рівень естрогену падає і це буквально послаблює лібідо. Фітоестрогени, які містяться в рослинній їжі, можуть імітувати дію гормону, який виробляється в організмі природним шляхом.

До продуктів, що містять фітоестрогени заосять: тофу, насіння льону та бобові. Тому, якщо ви вирішите влаштувати вегетаріанську вечерю зі свічками, вона однозначно має розпалити пристрасть. До раціону також варто додати насіння льону, а незамінними стати лосось, скумбрія, анчоуси, сардини та оселедець.

Дві чи три порції жирної риби на тиждень максимально підуть вам на користь.

Феромони

Люди, як і всі тварини, виділяють через шкіру та слину певні хімічні речовини, які зазвичай називають феромонами, або "Хімічною речовиною кохання". Зауважимо, що науково це ніяк не підтверджено, але більшість вважає, що саме феромони впливають на жаданість та сексуальність людини.

Ви певно звертали увагу, як на нас діють ті чи ті запахи, як вони асоціюються з конкретними людьми та ситуаціями. Наприклад, в одній зі своїх книг натуралістка Дайан Акерман описала аромат трюфеля, як "мускус зім’ятого ліжка після полуденного кохання в тропіках". І до речі, запах трюфелів відомий, як потужний афродизіак, що дуже збуджує представників обох статей, тож спробуйте додати трохи трюфельної олії в ризото або пасту.

Алкоголь

Келих вашого улюбленого вина може також діяти, як афродизіак. Він гарно розслабляє, якщо споживати його в помірній кількості. Було виявлено, що червоне вино підвищує рівень тестостерону у жінок, що може покращити сексуальне збудження.

Головне пам’ятайте: лише один келих! Занадто багато алкоголю зменшить фізіологічне збудження, сексуальну активність і загальмує оргазм.

Поговоримо про секс / Фото: Credits

Натуральні добавки

Такі добавки ви знайдете в аптеках, магазинах східної медицини та здорової їжі.

До добавок, що стимулюють лібідо, можна віднести:

Корінь маки перуанської – рослина, що традиційно використовувалася для підвищення фертильності, сексуального бажання та енергії. Деякі вчені навіть вважають, що рослина може допомогти при еректильній дисфункції.

– рослина, що традиційно використовувалася для підвищення фертильності, сексуального бажання та енергії. Деякі вчені навіть вважають, що рослина може допомогти при еректильній дисфункції. Пажитник – використовується, як багатоцільовий лікарський засіб і має властивість підвищувати лібідо.

– використовується, як багатоцільовий лікарський засіб і має властивість підвищувати лібідо. Тонгкат Алі - зазвичай використовується, як засіб проти старіння, також вважається, що він впливає на енергійність, настрій, лібідо та гормональний дисбаланс.

Хоча є багато продуктів, які можуть підвищити наш сексуальний потяг є й такі, що точно придушать ніч пристрасті.

Тому уникайте:

Кави – стимулятор, що підвищує рівень кортизолу, гормону стресу, а може ускладнити розслаблення;

– стимулятор, що підвищує рівень кортизолу, гормону стресу, а може ускладнити розслаблення; Газованих напоїв – призводять до здуття живота і метеоризму;

– призводять до здуття живота і метеоризму; Хрестоцвітих овочів - підживлюють кишкові бактерії, що виробляють гази;

Стежте за своїм раціоном та споживайте корисну їжу. Якщо ж ви розумієте, що їжею та дієтами ситуації не допомогти, краще зверніться до лікаря за консультацією і насолоджуйтесь своїм сексуальним життям на повну!

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