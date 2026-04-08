Погодні «стрибки»

Лікар Юрій Габорець розповів про прості, але ефективними поради, які допоможуть організму адаптуватися до погодних «гойдалок» і почуватися стабільніше.

Різкі перепади температури, атмосферного тиску та вологості впливають на судини, серце та загальне самопочуття. Саме тому у такі дні ми можемо відчувати запаморочення, втому чи головний біль. Організму просто потрібно трохи більше підтримки і ці відчуття можна значно пом’якшити.

Пийте більше води. Перше та базове правило — достатня гідратація. Вживання до 2 л води на день допомагає розріджувати кров, підтримувати еластичність судин і запобігати різким перепадам тиску.Навіть легке зневоднення може посилювати симптоми метеочутливості, тому вода — ваш головний союзник. Не вставайте різко з ліжка. Ранок у такі дні має бути максимально плавним. Після пробудження дайте організму трохи часу, перш ніж підводитися, та зробіть глибокий вдих. Це допоможе стабілізувати гемодинаміку (рух крові) та зменшить ризик запаморочення чи слабкості. Додайте трохи солі. Легке збільшення кількості солі у раціоні може бути корисним під час перепадів погоди. Можна трохи підсолити їжу чи випити склянку мінеральної води. Це допомагає підтримувати роботу серця та стабілізувати кровообіг. Рух і розслаблення. Коли тіло «важке», а голова ніби у тумані, допоможе легка активність, наприклад, розминка, масаж шиї чи м’яке розтягування. Це покращує кровообіг, зокрема відтік крові від головного мозку та допомагає зменшити головний біль і напругу. Омега-3. Додайте до раціону омега-3 жирні кислоти, адже вони підтримують судини, серцевий ритм і загальний стан організму. Це може бути як їжа, наприклад, риба чи горіхи, так і добавки, але дише після консультації з лікарем.

Різка зміна погоди — завжди виклик для організму, але не вирок для вашого самопочуття. Прості щоденні звички можуть суттєво змінити ваше його. Головне — не ігнорувати сигнали власного тіла та дати йому трохи більше турботи у такі нестабільні дні