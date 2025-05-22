Покоління з похиленою головою: як ґаджети змінили поставу і чим це нам загрожує

Покоління з похиленою головою / © Credits

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Чим загрожує здоров’ю такий спосіб життя, розповів заслужений лікар України, лікар-невропатолог вищої категорії, засновник Медичного центру Берсенєва — Володимир Андрійович Берсенєв.

На жаль, особливо складні фізіологічні наслідки залежності від ґаджетів лікарі спостерігають у дітей і підлітків, оскільки через кісткову і м’язову системи, що ще не сформувалися, їхні спини і шиї занадто швидко «реагують» на постійну зігнутість викривленнями хребта. За словами лікаря, за 30 років проблема «комп’ютерної шиї» вийшла на лідируючі позиції серед інших неврологічних проблем у дітей та підлітків. Нинішнє покоління можна назвати «покоління з похиленою головою». Люди не відриваються від ґаджетів навіть за кермом автомобіля, гуляючи парком, сидячи в метро та автобусах.

Що відбувається з шиєю, коли вона нахилена

Мало хто замислюється над тим, що навантаження, яке зазнає наша шия, перебуваючи у нахиленому положенні, може дорівнювати вазі, яка просто приголомшує — 27 кілограмів. Володимир Берсенєв пояснив, що голова людини важить приблизно 5 кг. Коли ми її нахиляємо, навантаження на шийний відділ хребта зростає — під кутом 15 градусів ця вага становить близько 12 кг, 30 градусів — приблизно 18 кг, а якщо градус нахилу 60 градусів, то навантаження вже до 27 кг. Уявіть собі, що відбувається з шиєю людини, якщо таку вагу вона «тримає» на собі 3-5 годин поспіль!

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5 головних проблем, до яких призводить ґаджетоманія

1. «Комп’ютерна шия»

Проявляється у вигляді порушеної постави. Людина може відчувати головний біль або синдром «важкої голови», скутість м’язів шиї та плечей. Нерідко спостерігається усунення шийних хребців і навіть обмеження рухливості.

2. Защемлення нервових закінчень і судин

Перетискання хребетної артерії неминуче призводить до погіршення кровопостачання мозку. Людина може відчувати при цьому запаморочення, оніміння рук або пальців, шум у вухах, послаблення пам’яті та концентрації уваги. Значно зростає ризик розвитку шийного остеохондрозу, протрузій та гриж.

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3. Порушення зору

Фокусування на екрані викликає перенапругу м’язів очей, що може призвести до спазму акомодації (виникає помилкова короткозорість). Дуже часто пацієнти скаржаться на втому очей, «пісок в очах», почервоніння, дискомфорт, сльозотечу.

4. Ризики для подиху та роботи серцево-судинної системи

Нахил голови протягом тривалого часу викликає стискання грудної клітки і, природно, зменшує її обсяг. Дихання перестає бути повноцінним, а поверхневе дихання призводить до кисневого голодування. Це небезпечний стан, коли людина починає відчувати хронічну втому, зниження енергії та працездатності. У перспективі це часто впливає на артеріальний тиск та роботу серцево-судинної системи.

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5. Психоемоційні наслідки

Зміни постави безпосередньо впливають на погіршення настрою, загального стану, зниження працездатності і, як наслідок, життєвого успіху. Сучасні дослідження нерідко зазначають, що саме з «похиленої голови» розпочинаються депресивні процеси.

Володимир Андрійович Берсенєв

Профілактика «комп’ютерної шиї»: дбайте про своє тіло, контролюйте пози та рухи

Рівна шия та здоровий хребет залежать від нашого розуміння, що тіло людини не пристосоване для багатогодинного завмирання. Необхідний баланс — рух, зміна пози, відпочинок.

Першою умовою профілактики є ефективна організація робочого та цифрового простору. Монітор повинен бути на рівні очей — це знижує нахил голови та розподіляє навантаження більш рівномірно. Особливу увагу приділіть вибору робочого крісла.

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Смартфоном користуйтеся так, щоб підборіддя не було притиснуте до грудей.

Щогодини чи навіть частіше влаштовуйте паузи: легку розминку. Підходять прості дії — покрутити головою, розім’яти плечі, встати і зробити кілька присідань.

Якщо ви постійно пов’язані з комп’ютерною діяльністю, то подумайте про те, щоб виділити час і записатися на йогу або пілатес. Це необхідно для зняття напруги та покращення рухливості.

І не забувайте про якісний та повноцінний сон. Подбайте про комфортний матрац і подушку — це те, на чому не варто економити. Рівна шия — це не лише краса постави, це основа здоров’я вашого організму. Бережіть себе!

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