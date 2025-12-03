Поколювання по всьому тілу: 16 можливих причин цього стану / © Credits

Медичне видання Tua Saúde розповіло про найпоширеніші причини, чому тіло може «поколювати», на що варто звернути увагу та як варто діяти за такого стану.

Причин може бути безліч — від тривіальних, як от незручна поза, до тих, що потребують термінового медичного огляду. Нижче — ключові фактори, які найчастіше викликають цей стан.

Порушення кровообігу. Сидіння чи стояння в одній позі годинами стискає нерви та судини, тож гарантовано з’являються «мурашки». У такому випадку рухайтеся щогодини, робіть легку розминку, на довгих поїздках — вставайте та міняйте позу. Грижа міжхребцевого диска. Якщо диск у хребті зміщується чи випинається, він може тиснути на нерви, тоді з’являється оніміння в руках, ногах, попереку. Лікування має призначати ортопед. Зазвичай це фізіотерапія, знеболювальні чи протизапальні препарати. Діабет. Погане кровопостачання та ураження нервів — часті ускладнення високого рівня цукру. Може з’являтися печіння, поколювання та втрата чутливості. У цьому випадку необхідний контроль цукру та консультація з ендокринологом. Синдром зап’ясткового каналу. Через постійні рухи руками (комп’ютер, телефони, інструменти) нерв у зап’ясті може стискатися. Звідси — поколювання в пальцях, особливо вночі. Вам допоможе ортез на ніч, вправи для кистей, інколи — фізіотерапія чи хірургія. Інсульт. Поколювання на одній стороні тіла та проблеми з мовленням, асиметрія обличчя, запаморочення — це екстрена ситуація. Одразу викликайте швидку. Інфаркт. Біль у грудях, який віддає в руку чи щелепу, інколи проявляється у вигляді оніміння чи поколювання. Негайно звертайтеся до лікарні. Дефіцит вітаміну B12. Цей вітамін необхідний для здоров’я нервової системи. Його нестача може спричиняти поколювання, втому, проблеми з концентрацією. Вам потрібен аналіз крові, корекція харчування чи добавки. Розсіяний склероз. Аутоімунне захворювання, яке впливає на нервову систему та може спричиняти оніміння, слабкість і проблеми з координацією. Вам треба спостереження у невролога та медикаментозна терапія. Стрес і тривога. Панічні атаки, напруга м’язів, поверхневе дихання — усе це може викликати поколювання у руках, язиці чи обличчі. Вам допоможуть дихальні вправи, зниження стресу та консультація психолога. Синдром Гієна-Барре. Рідкісне захворювання, яке може починатися з поколювання у ногах і підійматися вгору. За цього стану необхідно терміново до лікарні. Побічна дія ліків. Деякі препарати, наприклад, хімієтерапія чи деякі антибіотики, можуть тимчасово впливати на нерви. За цього стану треба звʼязатися з лікарем. Надмірне споживання алкоголю. Тривале вживання алкоголю може пошкоджувати нерви — особливо на руках і ногах. Варто обмежити алкоголь і пройти медичний огляд. Укуси тварин або комах. Особливо якщо з’являються припухлість, біль, виділення чи гарячка. Промийте рану та зверніться до лікаря. Фіброміалгія. Хронічний стан, який викликає підвищену чутливість, втому, біль у м’язах і поколювання. Вам допоможе комплексне лікування з ревматологом. Хвороба Лайма. Передається кліщами та може впливати на нервову систему. Необхідно вживати антибіотики за призначенням лікаря. Оперізувальний лишай. Вірус «спить» в організмі та може активуватися, він викликає поколювання, біль і висип. Вам допоможуть противірусні препарати та знеболювальні за рекомендацією лікаря.

Коли звертатися до лікаря

Поколювання потребує уваги, якщо:

триває довго чи регулярно повторюється;

супроводжується слабкістю, болем, онімінням;

виникає на одній стороні тіла;

з’являється після травми;

супроводжується симптомами інсульту чи інфаркту.

Поколювання — це не завжди щось небезпечне. Але тіло рідко подає сигнали просто так. Якщо симптоми повторюються чи турбують — краще звернутися до лікаря.