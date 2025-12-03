- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 3 хв
Поколювання по всьому тілу: 16 можливих причин цього стану
Поколювання у тілі — відчуття, яке більшість з нас знає з дитинства: «відсиділи ногу», «рука затекла», «мурашки побігли». У більшості випадків це абсолютно нормально. Але інколи такі сигнали можуть говорити про проблеми, яким варто приділити увагу.
Медичне видання Tua Saúde розповіло про найпоширеніші причини, чому тіло може «поколювати», на що варто звернути увагу та як варто діяти за такого стану.
Причин може бути безліч — від тривіальних, як от незручна поза, до тих, що потребують термінового медичного огляду. Нижче — ключові фактори, які найчастіше викликають цей стан.
Порушення кровообігу. Сидіння чи стояння в одній позі годинами стискає нерви та судини, тож гарантовано з’являються «мурашки». У такому випадку рухайтеся щогодини, робіть легку розминку, на довгих поїздках — вставайте та міняйте позу.
Грижа міжхребцевого диска. Якщо диск у хребті зміщується чи випинається, він може тиснути на нерви, тоді з’являється оніміння в руках, ногах, попереку. Лікування має призначати ортопед. Зазвичай це фізіотерапія, знеболювальні чи протизапальні препарати.
Діабет. Погане кровопостачання та ураження нервів — часті ускладнення високого рівня цукру. Може з’являтися печіння, поколювання та втрата чутливості. У цьому випадку необхідний контроль цукру та консультація з ендокринологом.
Синдром зап’ясткового каналу. Через постійні рухи руками (комп’ютер, телефони, інструменти) нерв у зап’ясті може стискатися. Звідси — поколювання в пальцях, особливо вночі. Вам допоможе ортез на ніч, вправи для кистей, інколи — фізіотерапія чи хірургія.
Інсульт. Поколювання на одній стороні тіла та проблеми з мовленням, асиметрія обличчя, запаморочення — це екстрена ситуація. Одразу викликайте швидку.
Інфаркт. Біль у грудях, який віддає в руку чи щелепу, інколи проявляється у вигляді оніміння чи поколювання. Негайно звертайтеся до лікарні.
Дефіцит вітаміну B12. Цей вітамін необхідний для здоров’я нервової системи. Його нестача може спричиняти поколювання, втому, проблеми з концентрацією. Вам потрібен аналіз крові, корекція харчування чи добавки.
Розсіяний склероз. Аутоімунне захворювання, яке впливає на нервову систему та може спричиняти оніміння, слабкість і проблеми з координацією. Вам треба спостереження у невролога та медикаментозна терапія.
Стрес і тривога. Панічні атаки, напруга м’язів, поверхневе дихання — усе це може викликати поколювання у руках, язиці чи обличчі. Вам допоможуть дихальні вправи, зниження стресу та консультація психолога.
Синдром Гієна-Барре. Рідкісне захворювання, яке може починатися з поколювання у ногах і підійматися вгору. За цього стану необхідно терміново до лікарні.
Побічна дія ліків. Деякі препарати, наприклад, хімієтерапія чи деякі антибіотики, можуть тимчасово впливати на нерви. За цього стану треба звʼязатися з лікарем.
Надмірне споживання алкоголю. Тривале вживання алкоголю може пошкоджувати нерви — особливо на руках і ногах. Варто обмежити алкоголь і пройти медичний огляд.
Укуси тварин або комах. Особливо якщо з’являються припухлість, біль, виділення чи гарячка. Промийте рану та зверніться до лікаря.
Фіброміалгія. Хронічний стан, який викликає підвищену чутливість, втому, біль у м’язах і поколювання. Вам допоможе комплексне лікування з ревматологом.
Хвороба Лайма. Передається кліщами та може впливати на нервову систему. Необхідно вживати антибіотики за призначенням лікаря.
Оперізувальний лишай. Вірус «спить» в організмі та може активуватися, він викликає поколювання, біль і висип. Вам допоможуть противірусні препарати та знеболювальні за рекомендацією лікаря.
Коли звертатися до лікаря
Поколювання потребує уваги, якщо:
триває довго чи регулярно повторюється;
супроводжується слабкістю, болем, онімінням;
виникає на одній стороні тіла;
з’являється після травми;
супроводжується симптомами інсульту чи інфаркту.
Поколювання — це не завжди щось небезпечне. Але тіло рідко подає сигнали просто так. Якщо симптоми повторюються чи турбують — краще звернутися до лікаря.