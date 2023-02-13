Полегшують біль, піднімають настрій, прояснюють свідомість, знімають стрес: п'ять цілющих запахів

Іноді старі засоби працюють найкраще. У багатьох стародавніх культурах запах був не просто парфумом. Одні аромати мали релігійне та символічне значення, інші використовувалися як лікувальні засоби.

Стародавні китайці та середньовічна європейська цивілізація вважали, що аромат очищає повітря та запобігає хворобам. Давні єгиптяни також знали, що глибоке вдихання лотоса викликає наркотичний ефект.

Які аромати ми все ще використовуємо сьогодні для того, щоб покращити настрій, зменшити стрес, уповільнити стоншення волосся, очистити мозок та полегшити головний біль, пише Womans World.

Кориця для підняття настрою

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Від біблійних часів кориця цінувалася в Ізраїлі та Йорданії за її цілющі властивості. А у науковій статті Північноамериканського журналу психології зазначається, що аромат кориці може покращити настрій. Дослідження також показало, що це може підвищити мотивацію, продуктивність та пильність.

Порада

Дотримуйтесь близькосхідної традиції і додайте корицю до свого ранкового чаю і робіть глибокий вдих, роблячи ковток.

Мило з ароматом хвої може знизити рівень кортизолу

Щоб зменшити стрес і напруженість, що спричиняють сплеск гормону кортизолу, використовуйте мило із запахом сосни. Аромат може знизити рівень стресу, одне з досліджень показало, що прогулянки у сосновому лісі значно знижують рівень кортизолу. Пінен сосни дійсно може знизити рівень кортизолу. Японці, знаючи про ці властивості сосни, від 1982 року і офіційно запустили національну профілактичну програму лісових купань — "синрін-йоку" — як повноцінну терапію від стресу.

Спрей із сандалового дерева сповільнить стоншення волосся

Практики аюрведичної медицини в Індії додають сандалову олію в тоніки для волосся, щоб стимулювати його зростання, і тепер ми, можливо, знаємо чому. Згідно з дослідженням, опублікованим у Nature Communications, волосяні фолікули містять рецептори, подібні до рецепторів у носі, які допомагають нам відчувати запах. Під час активації сандалового дерева ці рецептори продовжують активну фазу росту волосся.

Порада

Самостійно додайте 20 крапель олії сандалового дерева в пляшечку з 100 мл, а потім збризкайте подушку перед сном.

Понюхайте кавові зерна, щоб очистити мозок від туману

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Аромат кави відомий своєю здатністю загострювати мислення. Дослідження, опубліковане в журналі Consciousness and Cognition, говорить, що мозок пов'язує аромат з пильністю, що може підвищити концентрацію настільки, що вам взагалі не потрібно буде пити саму каву.

М'ятний компрес полегшує головний біль

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Стародавній римлянин, відомий як Пліній Старший, вважав, що «відвари» дикої м'яти наносять на віскі, щоб полегшити біль голови. І це може працювати так само добре і сьогодні, дослідження, опубліковане в Frontiers in Neurology, показало, що нанесення ментолового гелю на лоб ефективно знижує інтенсивність головного болю під час гострого нападу мігрені.

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