Положення руки може спотворити результати: як правильно вимірювати тиск

Гіпертонія — досить поширене захворювання, крім того, стрибки тиску можуть трапитися у будь-кого. У такій ситуації дуже важливо мати точні показання артеріального тиску, щоб правильно оцінити ситуацію та вибрати ефективну стратегію невідкладної допомоги.

Про те, як уникнути помилок під час вимірювання тиску, розповіли Woman's World.

Недавнє дослідження показало, що такі дрібні деталі, як положення руки або поза, можуть суттєво вплинути на точність вимірювання артеріального тиску, а в деяких випадках навіть призвести до неправильної діагностики гіпертонії. Кіран Шерідан, лікар-фізіотерапевт, розповів, що вам слід знати про покази та як правильно вимірювати артеріальний тиск вдома.

Як вимірюється артеріальний тиск

Вчені провели дослідження за участю понад 130 дорослих, які вимірювали артеріальний тиск у трьох різних сценаріях за допомогою автоматичного пристрою. Дослідження було присвячено тому, як положення руки під час скринінгу артеріального тиску може спотворити результати.

У першому сценарії учасники дотримувалися рекомендацій: їхня рука спиралася на стіл, а манжета для вимірювання артеріального тиску розташовувалась на рівні серця. У двох інших сценаріях руки учасників або лежали на колінах, або висіли з обох боків — звичайні положення, які відхиляються від протоколу, що рекомендується.

Випробування показало, що коли рука учасника лежала на колінах, показання систолічного та діастолічного артеріального тиску були на чотири пункти вищими. Коли рука висіла з обох боків, систолічний тиск підскакував на 6,5 мм рт. ст., а діастолічний — на 4,4 мм рт. ст. Хоча ці відмінності можуть здатися незначними, їх достатньо, щоб перевести людину з категорії «підвищених» у повноцінну гіпертонію, про що розповімо докладніше.

Ризик неправильної діагностики гіпертонії

Гіпертонію, або високий кров'яний тиск, часто називають "тихим вбивцею", тому що зазвичай він не має симптомів. Шерідан додає, що з віком важливо стежити за ознаками гіпертонії. Високий кров'яний тиск може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як хвороби серця або інсульти.

Гіпертонія виникає під час артеріального систолічного тиску 130 мм рт. ст. або вище та діастолічного тиску 80 мм рт. ст. або вище. У людини із систолічним показником 128 мм рт. ст. — числом у «підвищеному» діапазоні — неправильне положення руки під час виміру може підняти це число вище 130, у результаті її помилково класифікують як гіпертоніка.

Якщо лікарі помиляються і ставлять неправильний діагноз, це може призвести до того, що люди прийматимуть ліки або проходитимуть лікування, яке їм насправді не потрібне. Це особливо ризиковано для пацієнтів похилого віку, які вже приймають кілька видівліків з різних планів лікування.

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Як вимірювати артеріальний тиск вдома

Якщо ви контролюєте артеріальний тиск вдома, то отримання точних показань має вирішальне значення. Ось кілька корисних порад для точної перевірки:

Виберіть час

Артеріальний тиск може змінюватись у різний час дня. Гарна ідея — перевіряти його в один і той же час щодня, наприклад, вранці, коли ви прокидаєтеся.

Стежте за тим, що ви їсте

Вживання їжі із великим вмістом солі може призвести до підвищення артеріального тиску. Намагайтеся споживати менше натрію загалом, і особливо перед вимірюванням. Крім того, уникайте кофеїну та куріння безпосередньо перед ним.

Розташуйте своє тіло правильно

Коли ви вимірюєте артеріальний тиск, сядьте у зручне крісло, поставивши ноги на підлогу. Найкраще відпочити в такому положенні не менше п'яти хвилин перед вимірюванням. Важливо тримати руку на рівні серця, бажано на столі чи плоскій поверхні. Потім оберніть манжету навколо руки просто над ліктем, переконавшись, що вона торкається шкіри.

Зробіть кілька вимірювань

Якщо перше вимірювання показує високі результати, зачекайте кілька хвилин і спробуйте знову. Іноді потрібно трохи часу, щоб отримати точні цифри. Це забезпечує сталість результатів. Намагайтеся зберігати спокій та тишу під час кожного вимірювання.

Незалежно від того, чи перебуваєте ви в кабінеті лікаря, чи вимірюєте артеріальний тиск вдома, увага до своєї постави та положення рук може мати велике значення.

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