Попкорн: чим він корисний для організму

Попкорн – це улюблена закуска для перегляду фільмів і надзвичайно корисний продукт, якщо його правильно приготувати. Легкий, хрусткий та смачний, він може стати частиною вашого здорового раціону. Проте, щоб отримати максимум користі, важливо знати, як і чому цей продукт працює на благо вашого організму.

Видання healthline розповіло, що попкорн – це особливий вид кукурудзи, яка лопається під впливом тепла. Усередині кожного зернятка міститься крихітна кількість води, яка розширюється при нагріванні та створює знайомий всім хрусткий вибух.

Попкорн має тисячолітню історію. Найстаріший знайдений екземпляр було виявлено в Нью-Мексико – йому понад 5 тис років.

Корисні властивості попкорну

Попкорн належить до цільнозернових продуктів, багатих на важливі поживні речовини.

Вітаміни: В1 (тіамін), В3 (ніацин), В6 (піридоксин).

В1 (тіамін), В3 (ніацин), В6 (піридоксин). Мінерали : залізо, магній, фосфор, калій, цинк, мідь, марганець.

: залізо, магній, фосфор, калій, цинк, мідь, марганець. Клітковина : понад 4 грами, що робить попкорн одним із найкращих джерел цього елемента.

: понад 4 грами, що робить попкорн одним із найкращих джерел цього елемента. Низький вміст жиру: лише 1,3 грама на порцію.

Попкорн також містить поліфеноли – антиоксиданти, які допомагають боротися зі старінням клітин і знижують ризик хронічних захворювань.

Користь для здоров’я

Багатство клітковини. Попкорн сприяє покращенню травлення, знижує ризик серцевих захворювань і може допомогти у втраті ваги. Для жінок рекомендована добова норма клітковини становить 25 грамів і попкорн – чудовий спосіб наблизитися до цього показника.

Антиоксидантна дія. Поліфеноли, що містяться у попкорні, покращують циркуляцію крові, знижують ризик діабету та підтримують здоров’я шкіри.

Допомога у схудненні. Завдяки низькій калорійності, попкорн допомагає контролювати апетит, що робить його ідеальною закускою для тих, хто прагне схуднути.

Як приготувати корисний попкорн

Правильне приготування – ключ до збереження всіх корисних властивостей.

Оливкова чи кокосова олія 3 ст. л

Зерна попкорну 1/2 склянки

Сіль 1/2 ч. л

Нагрійте олію у каструлі, додайте зерна й накрийте кришкою. Готуйте на середньому вогні, поки зерна перестануть активно лопатись. Готовий попкорн посоліть, додайте спеції, трави чи навіть трішки тертого чорного шоколаду для солодкого смаку.

Порада: для додаткової користі посипте попкорн харчовими дріжджами – це джерело білка, клітковини та вітамінів групи B.

Чого варто уникати

Попкорн у мікрохвильових пакетах часто містить хімічні речовини, такі як перфтороктанова кислота та діацетил. Вони можуть негативно впливати на здоров’я, спричиняти проблеми зі щитоподібною залозою чи дихальною системою. Крім того, готові види попкорну з кінотеатрів або магазинів часто містять величезну кількість калорій, трансжирів і штучних добавок.

Попкорн – це не просто закуска, а справжній суперфуд. Завдяки високому вмісту клітковини, антиоксидантів і низькій калорійності, він може стати здоровою частиною вашого раціону. Обирайте натуральний спосіб приготування та уникайте зайвих добавок і ви зможете насолоджуватися улюбленим смаком без шкоди для здоров’я.

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