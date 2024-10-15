Постійні нічні кошмари: експерти розповіли, чи варто через них переживати

Сни можуть стати вікном у наше емоційне життя та ключем до фізичного здоров’я.

На сторінці Stylist розповіли чи можуть постійні кошмари бути ознакою того, що щось не так з організмом людини. Можливо це досить дикі ідеї, але коли ви лягаєте спати, то потрапляєте в дивний, чудовий і, здавалося б, випадковий світ, створений вашим мозком. Проте коли ви прокидаєтеся, ви можете нічого з нього не пам'ятати.

Хоча більшість гарних снів ми забуваємо, кошмари можуть спричинити значний психічний та фізичний дискомфорт, адже дуже часто ми прокидаємося у страху та з прискореним серцебиттям. Попри це, кошмари — поширене явище, яке не викликає значного занепокоєння.

Що таке кошмари

У двох словах, кошмари — це сни, які викликають сильну емоційну реакцію. Вони, як правило, виникають і запам’ятовуються під час швидкого сну, який зазвичай наступає у другій половині ночі, ближче до пробудження. Кошмари можуть здаватися дуже реальними та викликати сильні емоції.

Що викликає кошмари

Є кілька факторів, які можуть спровокувати кошмар, тож визначити їхню точну причину може бути складно.

Загальні тригери:

Стрес

Тривога

Ліки

Алкоголь

Кофеїн

Порушення сну

Чому нам сняться кошмари

Якими б неприємними вони не були, кошмари — не завжди погано, адже вони допомагають мозку обробляти важкі емоції.

Допомагають мозку впоратися з труднощами

Вважається, що одна з причин виникнення кошмарів полягає в тому, що мозок намагається впоратися з нерозв'язаними проблемами чи страхами. Вони є ознакою здорового розуму, як би це не було іронічно та сумно.

Відображення того, що відбувається наяву

Однією з теорій є гіпотеза безперервності, яка означає, що сни віддзеркалюють наші думки, тривоги та переживання, які ми відчуваємо наяву. Згідно з цією теорією, існує зв’язок між тим, що ми переживаємо протягом дня та тим, що нам сниться вночі. Наші сни, в тому числі кошмари, часто відображають щоденні турботи та емоції. Таким чином кошмари допомагають нам зберегти психічне здоров’я, даючи вихід невирішеним думкам і почуттям.

Кошмари — це необхідний процес для психічного здоров’я. Якби нам довелося безперервно та обдумано проживати всі емоції, які коли-небудь траплялися з нами, ми просто зʼїхали б з глузду.

Сигналізують про психічні проблеми

Іноді кошмари — це не просто поганий сон. Вони можуть сигналізувати про основні проблеми, такі як апное під час сну та психічні захворювання, як тривога, депресія чи посттравматичний стресовий розлад.

Невже тіло говорить з нами кошмарами

Постійні кошмари: експерти розповіли, чи варто через них переживати / Фото: www.credits

Нічні кошмари можуть бути способом сигналу організму про те, що щось вийшло з рівноваги чи то через інфекцію, хронічну хворобу чи емоційні переживання. Під час швидкого сну мозок зайнятий обробкою емоцій та стресу. Коли ми зазнаємо підвищеного фізичного чи психічного навантаження, це може призвести до кошмарів. Хвороби, такі як грип, також можуть викликати більш інтенсивні чи тривожні сни, через підвищення температури тіла.

Існує цікава теорія, що нічні кошмари — рання ознака появи можливих захворювань до того, як вони будуть діагностовані та з’являться перші ознаки та симптоми. Вони також можуть передвіщати такі аутоімунні захворювання, як вовчак, наприклад.

Багато хворих розповідали про галюцинації та кошмари перед загостренням захворювання при таких станах, як хвороба Паркінсона та розсіяний склероз, тобто ці нервово-психічні симптоми можна використовувати як свого роду "ранні ознаки" ще до початку лікування.

Кошмари сняться частіше коли ми хворіємо

Якщо ви перебуваєте у стресі, організм активує реакцію "борись або тікай", щоб тримати вас напоготові та швидко реагувати на небезпеку. Це неймовірно швидкий процес, який регулюється симпатичною нервовою системою, яка наповнює ваше тіло гормонами стресу, такими як кортизол і адреналін. Ці гормони готують організм до реакції, прискорюють частоту серцевих скорочень, загострюють увагу та посилюють усвідомлення потенційних загроз.

Під час сну цей гіперактивний стан не зникає повністю. Натомість він може проникнути у ваш цикл сну, особливо під час фази швидкого сну, коли ми мріємо. Якщо ви перебуваєте в стані стресу чи ваше тіло запалене, мозок може залишатися в стані підвищеної пильності, скануючи небезпеку, навіть якщо безпосередньої загрози немає.

Запалення, поширене при таких станах, як аутоімунні захворювання, може погіршити цей процес, впливаючи на мозок і нервову систему, тримаючи тіло в більш збудженому стані, що призводить до інтенсивніших і емоційно насичених снів.

Оскільки проблеми зі сном тісно пов’язані зі стресом, зв’язок між нічними кошмарами та потенційними проблемами зі здоров'ям стоїть надзвичайно гостро. Важливо, щоб все це не стало порочним колом стресу та кошмарів.

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