Потемніння в очах: як щоденні звички допоможуть цього позбутися

Якщо ви коли-небудь відчували легке запаморочення чи потемніння в очах під час різких рухів, ви не самотні. Багато хто стикається з подібними відчуттями, а пов'язані вони можуть бути із залізодефіцитом або порушеннями кровообігу.

На сторінці yogawithkamya_ розповіли, що існує безліч способів впоратися з цим станом.

Чому це відбувається

Причиною потемніння в очах може бути недостатня кількість заліза в організмі, що призводить до анемії. Це впливає на здатність крові транспортувати кисень до мозку, викликає легке запаморочення, особливо під час різких змін положення тіла. Інші причини можуть включати зневоднення, низький артеріальний тиск або навіть стрес.

Швидкі рішення

Пийте воду чи рідини, багаті електролітами. Кокосова вода чи спортивні напої швидко відновлять баланс рідин.

Вживайте цукор. Фруктовий сік або навіть цукерка допоможуть підвищити рівень глюкози у крові.

Прийміть холодний душ або зробіть холодний компрес. Це стимулює кровообіг і освіжить організм.

Довгострокові дії

Якщо проблема потемніння виникає регулярно, варто змінити деякі щоденні звички:

Збільште споживання солі. Але робіть це лише після консультації з лікарем.

Але робіть це лише після консультації з лікарем. Практикуйте бхастріка пранаяму. Ця дихальна техніка допомагає збільшити надходження кисню до мозку.

Ця дихальна техніка допомагає збільшити надходження кисню до мозку. Пийте достатньо води . Вода — найкращий друг для підтримки здорового кровообігу.

. Вода — найкращий друг для підтримки здорового кровообігу. Їжте збалансовано та регулярно . Пропускання приймання їжі може посилити симптоми.

. Пропускання приймання їжі може посилити симптоми. Уникайте тривалого стояння. Якщо це неминуче, намагайтеся змінювати положення тіла чи рухатися на місці.

Якщо це неминуче, намагайтеся змінювати положення тіла чи рухатися на місці. Займайтеся спортом. Вибирайте активності з низькою інтенсивністю, щоб підтримувати тонус судин.

Вибирайте активності з низькою інтенсивністю, щоб підтримувати тонус судин. Керуйте стресом. Медитація чи йога допоможуть зменшити негативний вплив стресу на організм.

Профілактичні заходи

Запобігти затьмаренням в очах допоможуть прості зміни способу життя:

Контролюйте артеріальний тиск. Регулярні перевірки допоможуть уникнути несподіваних стрибків тиску.

Регулярні перевірки допоможуть уникнути несподіваних стрибків тиску. Дотримуйтеся здорового способу життя. Правильне харчування, регулярні фізичні вправи та якісний сон — ключ до гарного самопочуття.

Правильне харчування, регулярні фізичні вправи та якісний сон — ключ до гарного самопочуття. Уникайте різких рухів. Вставайте повільно, особливо після сну чи тривалого сидіння.

Вставайте повільно, особливо після сну чи тривалого сидіння. Носіть компресійні панчохи. Вони покращують кровообіг у ногах.

Потемніння в очах — це симптом, якому можна запобігти. Збалансоване харчування, достатня кількість води та регулярні фізичні вправи здатні значно покращити ваше самопочуття. Не забувайте консультуватися з лікарем, якщо симптоми не зникають або посилюються.

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