Потовиділення під контролем: прості поради, які допоможуть почуватися комфортніше

Потовиділення під контролем / © Credits

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Багато хто пов’язує підвищене потовиділення виключно зі спекою чи фізичними навантаженнями. Проте нерідко організм починає активно виробляти піт навіть у прохолодному приміщенні чи під час звичайного хвилювання.

За словами лікаря Юрія Габорця, інколи причина полягає у тому, що організм не справляється з регуляцією роботи потових залоз. У таких випадках варто не лише маскувати проблему дезодорантами, а й переглянути свої щоденні звички. А якщо надмірна пітливість виникає без очевидних причин, це може бути проявом гіпергідрозу — стану, який сьогодні успішно лікується сучасними методами.

Обирайте правильний одяг. Перший крок — звернути увагу на гардероб. Лікар рекомендує віддавати перевагу світлому одягу з натуральних тканин, таких як льон або бавовна. Не менш важливий і фасон, вільний крій допомагає повітрю вільно циркулювати та не перегрівати тіло. Натомість синтетичні матеріали часто створюють так званий «парниковий ефект», через який тіло нагрівається ще більше, а потовиділення лише посилюється. Пийте достатньо води. Може здатися парадоксальним, але нестача рідини здатна зробити проблему ще помітнішою. Коли організм перегрівається та зневоднюється, потові залози працюють активніше, бо намагаються охолодити тіло. Саме тому достатня кількість води протягом дня допомагає підтримувати нормальну терморегуляцію. Наносьте антиперспірант увечері. Багато хто користується антиперспірантом безпосередньо перед виходом із дому. Проте, за словами лікаря, набагато ефективніше наносити його ввечері, перед сном. Робити це потрібно на чисту та суху шкіру. У нічний час потові залози менш активні, тому засіб краще проникає та значно ефективніше працює наступного дня. Обережніше з гострою їжею та алкоголем. Раціон також може впливати на інтенсивність потовиділення. Гострі страви, алкоголь і дуже гарячі напої здатні стимулювати роботу потових залоз, тому людям, яких турбує надмірна пітливість, варто звернути увагу на ці продукти та за можливості обмежити їх. Контролюйте рівень стресу. Для багатьох людей саме нервове напруження є сильнішим провокатором потовиділення, ніж літня спека. Тривога, хвилювання чи стресові ситуації можуть миттєво активізувати роботу потових залоз. Тому турбота про емоційний стан, достатній відпочинок і способи зниження стресу — важлива частина боротьби з цією проблемою.

Якщо сильно пітніють долоні, пахви чи стопи навіть без фізичних навантажень і високої температури, це може свідчити про гіпергідроз. У такому разі звичайні дезодоранти чи антиперспіранти нерідко виявляються малоефективними. Добра новина полягає у тому, що сучасна медицина пропонує дієві методи лікування цього стану. За словами лікаря, іноді достатньо лише однієї процедури, щоб надовго забути про постійний дискомфорт і перестати щодня думати про проблему.

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