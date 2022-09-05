Повторюйте щодня: чотири речі, які потрібно робити для профілактики провалів у пам'яті

Провали в пам'яті лякають. Якщо ви регулярно не можете згадати, куди поклали ключі або на який день призначили зустріч, вам, швидше за все, варто замислитися над тим, як покращити пам'ять зараз і зберегти її на довгі роки.

Згідно зі статистикою, повідомляє Womans World, багато жінок старше 50 років час від часу зазнають провалів у пам'яті. Є чотири способи покращити пам'ять і всі вони не вимагають великих зусиль, просто робіть це регулярно.

Їжте чорницю

Ключовим моментом для запобігання провалам у пам'яті є свіжі фрукти. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, вживання чорниці у кількості приблизно пів чашки на день знижує ризик втрати пам'яті через антоціанідини та проціанідини – дві потужні рослинні сполуки, які посилюють передачу сигналів клітинами мозку та стримують запалення, яке може призвести до погіршення пам'яті.

У дослідженні використовували порошок чорниці, тому результати можуть бути неприйнятними безпосередньо до свіжих ягод, але ви також можете використати порошок.

Гуляйте

Прогулюючись довкола, милуючись яскравими квітами, ви можете посилити приплив крові до мозку, загостривши пам'ять. Більше того, дослідження мережі JAMA доводить, що додаткові 20 хвилин щоденної помірної фізичної активності стимулюють зростання гіпокампу — області мозку, що відповідає за пам'ять, щоб зменшити пов'язані з віком провали в пам'яті.

Пийте каву в обід

Кофеїн, що міститься в одній чашці кави, покращує пам'ять на 24 години. Але для отримання додаткових переваг випийте каву ще в обід. У дослідницькій статті, опублікованій у Журналі хвороби Альцгеймера, зазначається, що кофеїн, що міститься в каві, стимулює вивільнення нейротрансмітерів, які захищають мозок від ушкоджень, спричинених білком, який називається бета-амілоїдом. І в одному дослідженні, згаданому в газеті, люди, які випивали три чашки кави на день, знижували свої шанси на проблеми із довготривалою пам'яттю на 65 відсотків.

Вдихніть свіжий аромат

Для швидкого покращення пам'яті відірвіть гілочку лаванди або м'яти та вдихніть її аромат. Дослідження, проведене в журналі Nutrients, зазначає, що такі сполуки, як ментон та цинеол у травах, покращують пам'ять та пильність. Крім того, дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Франциско показують, що зосередження уваги на щоденному вдиханні приємних запахів може оптимізувати роботу мозку, зменшити провали в пам'яті та ризик недоумства.

Всі ці процедури важливо перетворити на повсякденні звичка і тоді пам'ять вас не підводитиме довгі роки.

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