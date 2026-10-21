Препарати для схуднення впливають на випадіння волосся / © Credits

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Швидке схуднення може змінювати не лише цифри на вагах, а й стан волосся, про це йдеться у матеріалі видання GQ. За даними клінічних досліджень, випадіння волосся спостерігали e частини людей, які приймали препарати GLP-1. Водночас цей побічний ефект не є неминучим і може бути пов’язаний не стільки з безпосередньою дією ліків, скільки з фізіологічним стресом через швидку втрату ваги.

Чому волосся починає випадати

Одна з можливих причин — телогенове випадіння волосся. Воно виникає, коли через фізіологічний стрес значна кількість волосяних фолікулів передчасно переходить у фазу спокою, після чого волосся починає активніше випадати.

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Що більшою є втрата ваги, то сильнішим може бути фізіологічний стрес для організму. Дослідження зо до цього зв’язку тривають, тому не варто вважати, що випадіння обов’язково спричинене самими препаратами чи виникне у кожного, хто їх приймає.

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Як підтримати волосся під час схуднення

Подбайте про харчування. Через зниження апетиту людина може отримувати менше поживних речовин, зокрема білка, дефіцит якого може впливати на випадінняя волосся. Важливо підтримувати повноцінний раціон. Залізо, цинк, вітамін D та інші добавки варто розглядати з огляду на індивідуальні потреби та результати обстежень, а не приймати навмання.

Контролюйте стрес. Зміни тіла, нудота, зниження апетиту та переживання через лікування можуть посилювати психологічне навантаження. Регулярний сон, помірна фізична активність і практики розслаблення допоможуть підтримати загальне самопочуття.

Спробуйте делікатний догляд. Поки волосся ослаблене, краще обмежити гарячі укладання, агресивне фарбування та тугі зачіски. Розчісуйте пасма обережно та уникайте зайвого механічного натягування.

Чи допоможуть добавки та процедури

Серед засобів, які використовують для підтримування росту волосся, є спеціалізовані добавки, міноксидил і процедури на кшталт плазмотерапії (PRP) та мікронідлінгу. Проте їхня доцільність залежить від причини випадіння, а ефективність не однакова для всіх. Перш ніж починати лікування чи приймати добавки, варто проконсультуватися з лікарем чи дерматологом.

Масаж шкіри голови може стати приємною частиною догляду, однак не слід розраховувати на нього як на гарантований спосіб зупинити випадіння.

Чи відновиться волосся

У багатьох випадках телогенове випадіння тимчасове. Коли вага стабілізується, а організм отримуватиме достатньо поживних речовин, ріст волосся може поступово відновитися. Це часто займає кілька місяців, хоча терміни залежать від конкретної ситуації.

Випадіння волосся під час схуднення може тривожити, проте це не означає, що доведеться назавжди попрощатися з густими локонами. Повноцінне харчування, дбайливий догляд і консультація фахівця допоможуть визначити причину проблеми та обрати правильну тактику.

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