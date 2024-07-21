Причини оніміння рук: розповідає реабілітолог

Якщо ви залежали руку, незручно спали, маєте грижу в шиї, порушену поставу, все це може стати причиною оніміння пальців рук.

Оніміння пальців - це стан, коли ви відчуваєте часткову або повну втрату чутливості в пальцях. Це розповсюджене явище та може виникати, наприклад, через стискання нервів. Зазвичай це відчуття проходить, коли змінюється положення руки чи пальців. На сторінці rehab.drob вийшла цікава інформація про причини оніміння рук.

Нервова система у нашому тілі відповідає за передачу сигналів до мозку і від нього. Оніміння може виникати у випадках, коли ці нерви стиснуті, пошкоджені або подразнені.

Синдром зап'ястного каналу

Викликає такі симптоми, як оніміння великого, вказівного та середнього пальців, відчуття поколювання, горіння чи болю. Це трапляється, коли серединний нерв у вашій руці защемлюється або затискається на зап’ясті або внаслідок повторюваних рухів, наприклад використання ручних інструментів або набору тексту на клавіатурі. Симптоми часто посилюються вночі.

Шийна радикулопатія

Шийна радикулопатія, також відома як защемлення нерва, виникає, коли стискається нерв у верхній частині хребта на шиї. Воно може спричинити оніміння, поколювання та незграбність, які поширюються на ваші руки. Двома найпоширенішими причинами защемлення нерва на шиї є вікова дегенерація кісток і грижа.

Феномен Рейно

Оніміння викликає коли дрібні артерії у ваших пальцях спазмуються або стають вужчими. Це впливає на кровообіг і зменшує надходження кисню до нервів рук. Цей стан може бути спричинений низькими температурами та емоційним стресом. Уражені пальці можуть виглядати блідими або синюватими під час оніміння. Це може тривати від кількох хвилин до кількох годин.

Ревматоїдний артрит

Це аутоімунне захворювання, яке викликає набряк і біль у суглобах. Цей стан також може призвести до поколювання, оніміння та печіння в руках. Зазвичай уражаються обидві сторони тіла.

Защемлення ліктьового нерва

Таке защемлення впливає на ліктьовий нерв, який проходить з боку мізинця руки. Нерв зазвичай стискається в ліктьовому суглобі, в результаті чого оніміння поширюється на мізинець і безіменний палець. Цей стан відомий як синдром ліктьового каналу. Ви можете помітити тупий біль на внутрішній стороні ліктя.

Інші менш поширені причини оніміння пальців включають:

Дефіцит вітаміну B-1;

Розсіяний склероз;

Інсульт;

Порушення роботи головного і спинного мозку.

Одначе, оніміння пальців, яке не зникає або поступово посилюється, може бути ознакою серйозного стану здоров’я.

Існує багато різних можливих причин оніміння пальців. Цей симптом може зникнути без лікування або після незначної зміни способу життя, залежно від причини. Якщо оніміння не зникає, людині слід звернутися до лікаря, щоб визначити причину та підібрати відповідне лікування.

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