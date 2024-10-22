Чому в калі зʼявляється кров: розповідає лікарка

В сучасному світі здоров’я – пріоритет, і будь-які зміни в нашому організмі не варто ігнорувати. Особливо це стосується симптомів, які можуть свідчити про серйозні проблеми. Одна з таких тривожних ознак – наявність крові в калі.

Спеціально для каналу tv_medical проктологиня Анастасія Пристая розповіла про причини виникнення цього симптому та дала рекомендації, як діяти, якщо ви зіткнулися з такою ситуацією.

Що означає кров у калі

Кров у калі може бути сигналом про різноманітні медичні проблеми. Це не норма і поява крові є приводом для термінового звернення до лікаря.

Кров у калі може свідчити про такі стани:

Геморой: одна з найпоширеніших причин кровотечі під час дефекації. Це збільшення вен у прямій кишці, яке може призводити до болю і дискомфорту.

одна з найпоширеніших причин кровотечі під час дефекації. Це збільшення вен у прямій кишці, яке може призводити до болю і дискомфорту. Гостра тріщина анального каналу: часто виникає внаслідок травматизації, коли калові маси травмують стінки анального каналу.

часто виникає внаслідок травматизації, коли калові маси травмують стінки анального каналу. Запальні захворювання: це може бути коліт або інші запальні процеси в кишківнику.

це може бути коліт або інші запальні процеси в кишківнику. Пухлини: кров у калі може бути проявом як доброякісних, так і злоякісних пухлин у прямій чи товстій кишці.

кров у калі може бути проявом як доброякісних, так і злоякісних пухлин у прямій чи товстій кишці. Дивертикуліт: це захворювання, пов'язане з утворенням мішковин у стінці кишки, які можуть запалюватися чи інфікуватися.

Проктологиня зазначає, що діагноз може поставити лише лікар після ретельного обстеження, тому не варто намагатися самостійно зрозуміти причину появи крові в калі.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви помітили кров у калі, на туалетному папері чи у воді, унітазі, важливо якомога швидше звернутися до проктолога. Не варто відкладати візит до лікаря, навіть якщо ви не відчуваєте інших симптомів. Раннє виявлення проблеми може суттєво вплинути на успішність лікування.

Основні ознаки, які вимагають термінового звернення до лікаря:

Яскраво-червона кров, що свідчить про активну кровотечу.

Кров, змішана з калом або слизом.

Поява болю в животі чи анальному каналі.

Неприємні відчуття під час дефекації.

Інші супутні симптоми, як-от лихоманка, втрата ваги, зміни у звичках спорожнення.

Профілактика та здоровий спосіб життя

Хоча не всім причинам виникнення крові в калі можна запобігти, здоровий спосіб життя та регулярні медичні обстеження можуть знизити ризики. Збалансоване харчування, достатнє споживання води і фізична активність допоможуть підтримувати нормальну роботу шлунково-кишкового тракту.

Кров у калі – це серйозний симптом, який не варто ігнорувати. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, якомога швидше відвідайте проктолога.

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