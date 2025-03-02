Причини випадіння вій: що робити, щоб запобігти цьому процесу

Хоча випадіння вій може бути природним процесом, важливо уважно слідкувати за своїм здоров’ям і правильно доглядати за ними.

Видання RealSimple розповіло про основні причини випадіння вій та пояснило, що це природний процес, однак надмірна втрата може бути ознакою серйозніших проблем зі здоров’ям. Якщо ви помічаєте, що ваші вії стали рідшими чи у великій кількості випадають, варто звернути на це увагу.

Причини випадіння вій

Випадіння волосся на віях може відбуватися з багатьох причин, це може бути наслідком використання неправильних косметичних засобів, реакцією на стрес, результатом недбалого зняття макіяжу чи сигналом про серйозніші порушення в організмі.

Як і у випадку будь-якої іншої зміни в організмі, важливо знайти першопричину проблеми. Не варто самостійно діагностувати у себе захворювання, перш ніж розглянути найпоширеніші фактори, які можуть спричинити випадіння.

Природний цикл росту

Подібно до волосся на голові, вії проходять через природні цикли росту та випадіння кожні 6–10 тижнів. Це означає, що втрата від однієї до п’яти вій на день є нормальним явищем. Витончення вій також є частиною природного процесу старіння. Якщо ви помітили, що ваші вії стали менш густими чи коротшими, це може бути природним процесом, якому не варто надавати надмірного значення.

Надмірне тертя та механічний вплив

Очищення обличчя та зняття макіяжу — важливі складники догляду за шкірою, але варто бути обережними із зоною навколо очей. Будь-яке грубе тертя, натискання чи різкі рухи можуть пошкодити волосяні фолікули вій та спричинити їхнє випадіння.

Також на стан вій може впливати маска для сну. Якщо маска надто щільно прилягає до очей, вона може змінювати форму вій та сприяти їхньому випадінню. Щоб уникнути цього, варто обирати спеціальні маски для сну, які не тиснуть на повіки.

Бактеріальна інфекція та прострочена косметика

Неправильне використання косметичних засобів може стати однією з основних причин випадіння вій. Слідкуйте за термінами придатності продуктів, особливо туші. Її слід змінювати кожні три місяці, оскільки у ній можуть накопичуватися бактерії, які викликають інфекції та запалення повік. Це, своєю чергою, може призвести до ослаблення вій та їхнє випадіння.

Алергічні реакції

Алергія на косметику також може стати причиною випадіння вій. Креми для очей, туш, засоби для зняття макіяжу та навіть лак для нігтів можуть викликати дерматит повік, який у важких випадках призводить до втрати вій. Якщо ви підозрюєте, що у вас алергічна реакція, варто припинити використання підозрілих засобів і проконсультуватися з дерматологом.

Накладні вії та нарощування

Клей для вій може викликати алергічну реакцію та запалення, а це спричиняє випадіння. Крім того, неправильне зняття накладних вій може пошкодити натуральні. Щоб уникнути проблем, варто використовувати спеціальні засоби для зняття клею та дбайливо доглядати за віями.

Коли звертатися до лікаря

Якщо ви виключили всі вищезгадані причини, але проблема випадіння не зникає, варто звернутися до фахівця. Деякі системні захворювання можуть спричинити втрату вій.

Захворювання щитоподібної залози

Щитоподібна залоза відіграє важливу роль у регуляції гормонів. Дисбаланс гормонів може призвести до випадіння волосся, включно з віями. Додаткові симптоми можуть включати зміни ваги, проблеми з терморегуляцією, підвищену тривожність або втому. Лікар-ендокринолог допоможе діагностувати проблему та призначити відповідне лікування.

Блефарит

Це захворювання, яке супроводжується запаленням повік через закупорювання залоз. Симптоми включають почервоніння, свербіж, набряк та випадіння вій. Для лікування можуть застосовуватися спеціальні очні розчини та гігієна повік.

Трихотіломанія

Це психічний розлад, який проявляється нав’язливим висмикуванням волосся, зокрема вій. Найчастіше цей стан розвивається у дитячому чи підлітковому віці та лікується за допомогою терапії.

Рак шкіри повік

У рідкісних випадках випадіння вій може бути симптомом раку шкіри повік. Якщо ви помітили незагойні ранки, виразки чи утворення кірочок, варто негайно звернутися до лікаря.

Використовуйте якісну косметику, дбайливо знімайте макіяж і звертайте увагу на можливі алергічні реакції. Якщо випадіння вій супроводжується іншими симптомами, не зволікайте зі зверненням до лікаря.

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