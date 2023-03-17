Компрес бідняка: вчені довели користь обгортань із капустяного листя від болю в суглобах

Про корисні властивості капусти, зокрема про те, що вона може полегшити біль у суглобах, відомо давно, але зараз це можна вважати науково обгрунтованим і підтвердженим фактом.

Про корисні властивості капусти та наукові дослідження в цій галузі написав Майкл Грегер, доктор медицини, член-засновник та науковий співробітник Американського коледжу медицини способу життя, доктор медичних наук, лікар, автор бестселерів New York Times та всесвітньо визнаний доповідач із питань харчування.

За словами лікаря, наразі отримано рандомізоване контрольоване дослідження місцевого застосування капустяного листя в разі остеоартриту. Наукова робота німецьких учених під назвою: "Ефективність компресів із листя капусти під час лікування симптоматичного остеоартриту колінного суглоба: рандомізоване контрольоване дослідження" була профінансована фондом колишнього президента та першої леді Німеччини.

Пацієнтам із підтвердженим остеоартритом колін випадковим чином призначали одну з трьох процедур протягом чотирьох тижнів: листя капусти на коліна щодня, місцевий знеболювальний гель, що містить протизапальний препарат, або ні те, ні інше, просто "звичайний догляд" (відсутність будь-якого знеболювання).

Загалом дослідження виявило, що 4-тижневе застосування обгортання з листя капусти було більш ефективним, ніж звичайний догляд. Проте ефект від капустяного листя не перевищував результат 4-тижневого застосування знеболювального гелю.

Таким чином, оскільки листя капусти безпечне й може використовуватися скільки завгодно, ви можете застосовувати його в разі болю в суглобах без застережень та обмежень, але водночас розраховувати на результат.

Також не зашкодить, якщо ви ще й їстимете капусту, а не просто прикладатимете до хворого місця. Вона може мати внутрішній протизапальний потенціал. Насправді користь для здоров'я можуть становити й інші овочі сімейства хрестоцвітих. Доктор Грегор стверджує, що згідно з одним із досліджень, десять днів споживання броколі знизили у курців рівень С-реактивного білка на 40 відсотків.

Тепер варто сказати кілька слів про механізм дії капусти. В лабораторних умовах було виявлено, що сульфорафан, чарівна хімічна речовина капусти, захищає хрящі від руйнування, а це дозволяє припустити, що дієта з високим вмістом капусти або інших хрестоцвітих овочів може бути корисною для запобігання або уповільнення прогресування остеоартриту.

Капустяне листя, відоме в європейській народній медицині як «компрес бідняка», може використовуватися також для зменшення болісних набряків.

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