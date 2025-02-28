Припливи: причини виникнення та методи лікування

Припливи – це те, що знайоме багатьом жінкам. Вони можуть з’явитися раптово, охопити теплом усе тіло, змусити серце битися швидше, а шкіру – почервоніти. Часто їх пов’язують із менопаузою, але не тільки гормональні зміни можуть бути причиною таких нападів жару.

Видання MedicalNewsToday розповіло, що захворювання щитоподібної залози, діабет, стрес або навіть особливості способу життя також можуть викликати ці неприємні відчуття.

Що таке припливи та чому вони виникають

Припливи – це короткочасні напади задухи, які можуть супроводжуватися пітливістю, почервонінням шкіри та навіть прискореним серцебиттям. Уночі вони можуть переходити у рясне потовиділення, яке заважає спати. Основна причина припливів – гормональні зміни в організмі жінки, зокрема зниження рівня естрогену. Саме цей гормон впливає на терморегуляцію, а його дефіцит спричиняє реакцію судин.

Менопауза та припливи

Менопауза – це природний етап у житті жінки, який супроводжується безліччю змін у тілі. Найчастіше припливи стають першими передвісниками цього періоду. Вони можуть проявлятися у різний спосіб: від легкого короткочасного відчуття жару до тривалих нападів задухи. Тривалість припливів може залежати від расової приналежності: афроамериканки та латиноамериканки відчувають їх довше, ніж представниці європейських або азійських народів.

Інші причини припливів

Попри те, що менопауза є основним фактором, припливи можуть виникати через низку інших станів:

Захворювання щитоподібної залози (гіпертиреоз або гіпотиреоз) можуть спричинити порушення терморегуляції.

Цукровий діабет іноді впливає на роботу потових залоз, через що тіло перегрівається.

Передчасна яєчникова недостатність – стан, коли яєчники припиняють працювати до 40 років, може викликати припливи.

Лікування онкологічних захворювань, зокрема хімієтерапія та гормональна терапія, також можуть викликати напади жару.

Як впоратися з припливами

Лікування припливів залежить від їхньої інтенсивності та причини. У легких випадках можна покращити самопочуття за допомогою змін способу життя:

Одягатися багатошарово, щоб легко регулювати температуру тіла.

Використовувати вентилятори та підтримувати комфортну температуру у кімнаті.

Уникати алкоголю, гострої їжі та кофеїну, оскільки вони можуть провокувати припливи.

Займатися йогою, медитацією, практикувати техніки глибокого дихання.

Контролювати вагу та вести активний спосіб життя.

У складніших випадках лікар може призначити:

Замісну гормональну терапію – один із найефективніших методів лікування, який допомагає стабілізувати рівень гормонів.

Медикаментозну терапію, включно з антидепресантами чи ліками, які впливають на судинну систему.

Альтернативні методи, як-от акупунктура чи фітотерапія.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо припливи стають надто інтенсивними, заважають сну та щоденному життю, не варто ігнорувати проблему. Лікар може допомогти знайти оптимальне рішення, яке покращить якість життя. Важливо пам’ятати, що кожна жінка унікальна та те, що працює для однієї, може бути неефективним для іншої. Тому варто експериментувати з методами лікування та знайти той, що допоможе саме вам, але робити це треба лише під наглядом спеціаліста.

Припливи – це природний, але не завжди приємний супутник жіночих гормональних змін. Вони можуть виникати не тільки під час менопаузи, а й через інші медичні стани. У більшості випадків допомагають зміни способу життя, але якщо припливи стають надто інтенсивними, варто звернутися до лікаря. Головне – не боятися цього явища, а знайти комфортний спосіб його контролювати. Життя прекрасне у будь-якому віці і гарне самопочуття – це перший крок до цього усвідомлення.

Ми також писали про те, як гормональна терапія у перименопаузі може допомогти уповільнити старіння.

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