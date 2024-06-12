Про користь сієсти: що нам дає денний сон і як себе до нього привчити

Три провідні фахівці зі сну пояснили читачам Woman&Home чим корисний короткий сон у середині дня і як виробити цю корисну звичку.

Вам необов'язково перебувати в сонячному кліматі, щоб насолодитися сієстою, — насправді, вміння подрімати і своєчасний сон протягом дня влітку може стати ключем до кращого сну цього сезону.

Подрімавши вдень, особливо якщо у вас є робота, можна відновити сили, вирішити проблеми та підвищити продуктивність. У літні місяці, коли багато хто з нас не може спати ночами в спеку, це може допомогти вам досягти норм відпочинку.

Крім того, влітку більш довгий світловий день і більш високі температури можуть порушити нічний сон, ускладнюючи отримання рекомендованих семи-дев'яти годин. Дрімота дає можливість заповнити цей недолік сну влітку, каже Семмі Марго, фахівчиня зі сну та дипломована фізіотерапевтка.

Давати нашому мозку невелику перерву протягом дня може бути корисним для здоров'я, якщо ви робите це правильно. Ось що відбувається, коли ви спите, і як змінити свій графік сну на краще в цьому сезоні.

Сон в обід допомагає бути ефективнішим

Літо – особливо унікальна пора року. Ми здаємося більш зайнятими, ніж будь-коли, чи то робота чи сімейні справи, і поєднання більш інтенсивного спілкування та теплішої погоди може перешкоджати розслабленню, особливо якщо ви не висипаєтеся.

Літо часто змінює порядок дня, наприклад, свята або активний відпочинок на свіжому повітрі можуть порушити регулярний режим сну. Дрімота дає гнучкий спосіб адаптуватися до цих змін, гарантуючи, що ви зможете підтримувати рівень енергії та загальне самопочуття, незважаючи на порушення звичайного графіка сну. І хто знає, можливо, це навіть допоможе вам навчитися краще спати у довгостроковій перспективі.

Оскільки у більшості з нас є смартфони, може бути ще складніше відмовитися від зобов'язань, повідомлень, соціальних мереж та оновлень новин, навіть коли ми покликані розслабитися. Ми живемо в той час, коли наш мозок бомбардується інформацією, і це може викликати у нас стрес, каже доктор Рейчел Тейлор, фахівчиня зі сну та функцій мозку.

Сон дозволяє нам відключитися від усіх цих даних, не дає нам почуватися перевантаженими і дає нашому мозку шанс перезавантажитись, що може дати нам більше можливостей використовувати решту дня.

Денний сон / Фото: Credits

Сон в обід покращує пам'ять

Сієста може допомогти нам використати короткочасну пам'ять, закріпити знання та допомогти нам вирішувати проблеми, каже доктор Тейлор. Під час сну ваш мозок аналізує ваші переживання, а це означає, що ви можете прокинутися з більшою ясністю та працювати продуктивніше.

Не дивно, що деякі компанії обладнали спеціальні місця, щоби стимулювати своїх співробітників спати вдень.

Сон в обід заряджає енергією

У спеку природно почуватися більш стомленим. Високі температури можуть призвести до підвищеної стомлюваності та зниження рівня енергії, каже Марго. Короткий сон може допомогти протидіяти цьому, даючи вашому тілу перепочинок і дозволяючи йому перезарядитися, завдяки чому вам буде легше залишатися активними і бадьорими.

"Енергійний сон" може бути чудовим способом відновити низький рівень енергії, але вам необов'язково засинати, щоб почуватися бадьорими. Якщо вам важко заснути, спробуйте практикувати принцип "не спати, глибокий відпочинок", — каже докторка Тейлор. Усього п'яти хвилин заплющення очей і абсолютно нічого нероблення може бути достатньо, щоб дати вашому розуму та тілу перезавантаження.

Сон в обід зробить вас щасливішим

Якщо дати вашому мозку трохи відпочити і дозволити м'язам розслабитися, це швидше за все допоможе вашому психічному добробуту. Відпустіть будь-яке почуття провини, пов'язане з сієстою, і думайте про неї як про щось, що працює з вашим тілом, щоб зробити вас більш уважними та уважними, пропонує доктор Тейлор.

Сон багатовимірний. Він виходить за рамки простої якості та кількості. Такі фактори, як тривалість, регулярність, час і задоволеність, сприяють загальному здоров'ю сну, говорить доктор Люк Гупта, фахівець зі сну. Хороший сон протягом трьох годин необов'язково означає здоровий сон, як і сон протягом 10 годин, якщо ви прокидаєтеся з відчуттям відсутності сил.

Прийняття його багатовимірної природи сну пропонує ширше розуміння, розширюючи можливості його ефективного самокерування, особливо у важкі часи.

Виберіть правильний час

Як правило, ідеальний час для сну – з 13:00 до 15:00. "Цей період відповідає природним циркадним ритмам вашого тіла, які зазвичай викликають післяобідній спад енергії та бадьорості", - каже Марго.

Сон тим часом допомагає максимізувати відновлювальні переваги сну, не заважаючи вашому нічному сну. Можливо, в цей час ви також зможете заснути швидше завдяки спаду енергії після обіду.

Надто пізній сон може утруднити засинання у звичайний час, що призведе до порушення режиму сну.

Денний сон / Фото: Credits

Ретельно розраховуйте час сну

Встановлюючи будильник, намагайтеся спати 20-30 хвилин. Така коротка довжина дозволяє вам увійти в легші стадії сну, що може покращити пильність і працездатність, не викликаючи сонливості та дезорієнтації, які можуть виникнути, якщо ви прокинетеся після глибшої фази сну, рекомендує Марго.

Тривалий сон може призвести до більш глибоких стадій сну, що може спричинити почуття втоми після пробудження і погіршити якість нічного сну.

Організуйте комфортне для сну середовище

Хороша гігієна сну означає наявність відповідного для вас середовища сну. Ідеальна температура для сну — близько 15-19 ° C, за словами фахівців. Це допомагає вашому тілу розслабитися та легко заснути.

Наше «ідеальне» середовище для сну індивідуальне, зазначає доктор Гупта, але є кілька основних моментів, які є досить універсальними.

Оцініть свій простір для сну на предмет спокою, комфорту, безпеки, освітлення, контролю шуму та регулювання температури. Адаптація середовища до ваших потреб є ключем до забезпечення спокійного сну. Це означає створення тихого, темного та прохолодного простору. Використовуйте щільні штори, маску для очей або беруші, щоб блокувати світло та шум.

Простий трюк

Ще один спосіб подрімати, який пропонують експерти, може здатися трохи нелогічним — але перш ніж заплющити очі, щоб подрімати, випийте еспресо (але якщо у вас все гаразд з кофеїном). Організму потрібно близько 20-40 хвилин для переробки кофеїну, а це означає, що вам нескладно буде прокинутися повним енергії після оптимального часу для сну.

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