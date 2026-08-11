- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 487
- Час на прочитання
- 3 хв
Про користь кавуна без міфів: лікар розповів, кому варто обмежити порції
Солодкий та соковитий, кавун давно став головним символом літа, проте чи справді він такий корисний, як ми звикли думати, розберімося.
Є продукти, смак яких миттєво переносить нас у безтурботне літо. Кавун — саме з таких. Він асоціюється з пікніками, відпусткою, вечорами на природі та вихідними. Проте за приємною солодкістю ховається не лише гарний настрій, а й чимало корисних властивостей.
За словами лікаря Юрія Габорця, кавун можна сміливо назвати одним із найкращих сезонних продуктів. Він не лише освіжає у спеку, а й допомагає підтримувати водний баланс, містить важливі антиоксиданти та мінерали, необхідні для нормальної роботи організму. Втім, як і будь-який продукт, він приносить користь лише тоді, коли його вживати розумно.
Найкращий союзник у спекотні дні
Головна перевага кавуна — його здатність швидко відновлювати запас рідини. Більше ніж на 90% він складається з води, тому чудово допомагає організму давати раду зі спекою та підтримувати нормальний рівень гідратації.
Разом із водою організм отримує й частину мікроелементів, які втрачаються через активне потовиділення. Саме тому кілька скибок кавуна влітку можуть стати не лише приємним десертом, а й додатковою профілактикою зневоднення.
Здоров’я серця
Одна з причин, чому лікарі позитивно ставляться до цього літнього продукту, — його багатий склад. Кавун містить лікопен — потужний антиоксидант, який також надає м’якоті характерного червоного кольору. Він допомагає захищати клітини від окисного стресу та пов’язаний зі здоров’ям серцево-судинної системи.
Крім того, у кавуні є вітамін С і калій — поживні речовини, які підтримують нормальну роботу організму.
Покращує кровообіг
За словами лікаря, у кавуні міститься амінокислота цитрулін. В організмі вона бере участь у процесах утворення оксиду азоту — речовини, яка сприяє розширенню кровоносних судин. Завдяки цьому покращується циркуляція крові, а судини можуть працювати ефективніше.
Саме тому кавун нерідко називають одним із продуктів, які позитивно впливають на серцево-судинну систему.
Нирки та боротьба з набряками
Завдяки високому вмісту води кавун має легкий сечогінний ефект. Це допомагає організму природним шляхом виводити надлишок рідини, що особливо актуально влітку, коли багато людей стикаються з набряками через спеку.
Водночас лікар наголошує, що кавун не є лікувальним засобом у разі захворювання нирок, тому людям із хронічними проблемами сечовидільної системи варто дотримуватися рекомендацій свого лікаря.
Кому бути уважнішими
Попри всі переваги, кавун підходить не всім у необмежених кількостях. Насамперед це стосується людей із цукровим діабетом. Через високий глікемічний індекс великі порції можуть призводити до швидкого підвищення рівня глюкози у крові, тому важливо контролювати кількість з’їденого та враховувати кавун у загальному раціоні.
Ще один момент, на який звертає увагу лікар, — можливий вміст нітратів. Найчастіше їх накопичують ранні кавуни чи дуже великі плоди, особливо якщо у м’якушу помітні жовті прожилки. Саме тому не рекомендується поспішати з великими порціями нового кавуна. Спочатку варто скуштувати невеликий шматочок і поспостерігати за самопочуттям, особливо якщо ви купуєте перші кавуни сезону.