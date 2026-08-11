Про користь кавуна без міфів: лікар розповів, кому варто обмежити порції

Про користь кавуна без міфів розповів лікар / © Associated Press

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Є продукти, смак яких миттєво переносить нас у безтурботне літо. Кавун — саме з таких. Він асоціюється з пікніками, відпусткою, вечорами на природі та вихідними. Проте за приємною солодкістю ховається не лише гарний настрій, а й чимало корисних властивостей.

За словами лікаря Юрія Габорця, кавун можна сміливо назвати одним із найкращих сезонних продуктів. Він не лише освіжає у спеку, а й допомагає підтримувати водний баланс, містить важливі антиоксиданти та мінерали, необхідні для нормальної роботи організму. Втім, як і будь-який продукт, він приносить користь лише тоді, коли його вживати розумно.

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Найкращий союзник у спекотні дні

Головна перевага кавуна — його здатність швидко відновлювати запас рідини. Більше ніж на 90% він складається з води, тому чудово допомагає організму давати раду зі спекою та підтримувати нормальний рівень гідратації.

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Разом із водою організм отримує й частину мікроелементів, які втрачаються через активне потовиділення. Саме тому кілька скибок кавуна влітку можуть стати не лише приємним десертом, а й додатковою профілактикою зневоднення.

Здоров’я серця

Одна з причин, чому лікарі позитивно ставляться до цього літнього продукту, — його багатий склад. Кавун містить лікопен — потужний антиоксидант, який також надає м’якоті характерного червоного кольору. Він допомагає захищати клітини від окисного стресу та пов’язаний зі здоров’ям серцево-судинної системи.

Крім того, у кавуні є вітамін С і калій — поживні речовини, які підтримують нормальну роботу організму.

Покращує кровообіг

За словами лікаря, у кавуні міститься амінокислота цитрулін. В організмі вона бере участь у процесах утворення оксиду азоту — речовини, яка сприяє розширенню кровоносних судин. Завдяки цьому покращується циркуляція крові, а судини можуть працювати ефективніше.

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Саме тому кавун нерідко називають одним із продуктів, які позитивно впливають на серцево-судинну систему.

Нирки та боротьба з набряками

Завдяки високому вмісту води кавун має легкий сечогінний ефект. Це допомагає організму природним шляхом виводити надлишок рідини, що особливо актуально влітку, коли багато людей стикаються з набряками через спеку.

Водночас лікар наголошує, що кавун не є лікувальним засобом у разі захворювання нирок, тому людям із хронічними проблемами сечовидільної системи варто дотримуватися рекомендацій свого лікаря.

Кому бути уважнішими

Попри всі переваги, кавун підходить не всім у необмежених кількостях. Насамперед це стосується людей із цукровим діабетом. Через високий глікемічний індекс великі порції можуть призводити до швидкого підвищення рівня глюкози у крові, тому важливо контролювати кількість з’їденого та враховувати кавун у загальному раціоні.

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Ще один момент, на який звертає увагу лікар, — можливий вміст нітратів. Найчастіше їх накопичують ранні кавуни чи дуже великі плоди, особливо якщо у м’якушу помітні жовті прожилки. Саме тому не рекомендується поспішати з великими порціями нового кавуна. Спочатку варто скуштувати невеликий шматочок і поспостерігати за самопочуттям, особливо якщо ви купуєте перші кавуни сезону.

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