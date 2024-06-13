Про що може свідчити неприємний запах з рота: розповідає експерт зі здоров’я кишківника

Різкий "яєчний" запах з рота може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям. Неприємний запах може викликати щось серйозніше, ніж просто недбала гігієна.

Кожен з нас намагається максимально уникнути неприємного запаху з рота. Ми відмовляємось від певної їжі та регулярно чистимо зуби, хтось навіть носить зубну пасту в сумочці, - це найкращі два способи профілактики неприємного подиху.

Та варто звернути увагу, якщо ви довгий період часу відчуваєте неприємний запах з рота, попри всі проведені гігієнічні заходи, це може свідчити про щось інше.

Експерт зі здоров’я кишківника Chris Dubberley розповів читачам Express.co.uk про можливі причини затяжного несвіжого подиху. На жаль, це може бути сигналом про серйозні шлунково-кишкові розлади.

За словами спеціаліста, цей "виразний" запах часто спричинений сірководнем - це газ, який виробляють специфічні бактерії нашого кишківника. Його підвищений рівень може свідчити про такі проблеми, як запальні захворювання та синдром подразненого кишківника. Все це може пошкодити клітини товстої кишки, викликати дисбаланс, запалення та дискомфорт.

Причини виникнення неприємного запаху:

Анаеробні бактерії

Вони знаходяться на задній частині язика та в горлі можуть викликати цей запах, коли розщеплюють білки. Якщо є проблеми зі здоров’ям, їхня активність підвищується, бактерії не в змозі ефективно розщеплювати білок, тож виникає характерний хімічний запах з рота.

Для того, щоб перевірити в домашніх умовах присутній він чи ні, просто оближіть зап’ясток, дайте йому трохи підсохнути, а потім понюхайте. Якщо присутній неприємний запах, це може бути ознакою високого рівня сірководню, що свідчить про глибші проблеми зі здоров’ям.

Запалення кишківника

Основні симптоми запалення:

Діарея, що триває понад чотири тижні;

Біль у животі;

Кров або прозорий слиз у калі;

Кровотеча заднього проходу;

Постійне відчуття втоми;

Безпричинна втрата ваги.

Якщо ви спостерігаєте у себе такі симптоми, то треба звернутись до лікаря і не займатись самолікуванням.

Якщо у вас:

Дуже сильний біль у животі, який неможливо терпіти;

Велика чи постійна кровотеча з заднього проходу, що зафарбовує воду в туалеті, а можливо навіть ви бачите згустки крові;

Ви блюєте кров’ю чи калом.

Негайно викликайте швидку допомогу і не намагайтеся займатися самолікуванням. Подібні симптоми можуть призвести непоправних наслідків, навіть до смерті.

Подразнення кишківника

Його симптоми:

Спазми або біль у шлунку. Посилюються після приймання їжі;

Здуття живота;

Діарея;

Закреп

До інших причин неприємного запаху з ротової порожнини можна віднести, паління, зубну інфекцію, діабет, захворювання ясен, тонзиліт та недостатнє харчування.

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