Про що може розповісти колір вашого волосся: несподівані факти, про які говорять науковці

Про що може розповісти колір вашого волосся / © Credits

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Наш природний колір волосся визначається меланіном — пігментом, який також відповідає за відтінок шкіри та очей. Існує два його основні типи.

Еумеланін — темний пігмент, який формує чорне та каштанове волосся. Найбільше його мають брюнети, дещо менше — люди з русявим волоссям.

Феомеланін — світлий пігмент, який відповідає за блонд і руді відтінки. Саме він надає волоссю золотавих, полуничних, карамельних або мідних відтінків.

Саме поєднання цих двох пігментів створює величезну палітру природних кольорів. З віком клітини волосяних фолікулів поступово припиняють виробляти меланін, тому майже кожна людина рано чи пізно сивіє, про це розповіло видання The Washington Post.

У більшості випадків колір волосся — лише індивідуальна особливість. Проте останні наукові дослідження знаходять цікаві зв’язки між природним відтінком волосся та деякими станами здоров’я.

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Руде волосся та світлі відтінки

Найпереконливіші дані сьогодні стосуються людей із рудим волоссям. У більшості рудоволосих є особливі варіанти гена MC1R, який змушує клітини виробляти більше феомеланіну. Водночас така генетична особливість часто поєднується зі світлою шкірою, яка майже не засмагає, швидко обгорає та є вразливішою до ультрафіолетового випромінювання. Саме тому ризик розвитку меланоми — найнебезпечнішої форми раку шкіри — у людей із рудим волоссям вищий.

Цікаво, що дослідження на лабораторних мишах показали ще одну несподівану закономірність: навіть без впливу ультрафіолету тварини з «рудим» геном частіше розвивали меланому. Це свідчить, що ризик може бути пов’язаний не лише із сонячним випромінюванням, а й із самими особливостями пігментації.

Втім, це не означає, що люди з темним волоссям повністю захищені. На розвиток меланоми також впливають:

надмірне перебування на сонці

використання солярію

велика кількість родимок

спадковість

Саме тому сонцезахисний крем залишається обов’язковим для всіх незалежно від кольору волосся.

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Звʼязок рудого волосся та хвороби Паркінсона

Деякі дослідження також вказують на можливий зв’язок між варіантом гена MC1R, меланомою та хворобою Паркінсона.

Одна з гіпотез полягає у тому, що різні форми меланіну можуть по-різному впливати на нервові клітини у ділянці мозку, яка відповідає за розвиток цього захворювання. Однак науковці наголошують, що доказів поки недостатньо, щоб говорити про прямий причинно-наслідковий зв’язок.

Блондини та рудоволосі можуть по-іншому відчувати біль

Ще одна цікава особливість стосується больової чутливості.

Експерименти показали, що варіант гена MC1R впливає на баланс гормонів і кількість опіоїдних рецепторів, які пригнічують біль. Через це люди з рудим волоссям можуть мати вищий больовий поріг. Проте є й інший бік медалі.

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Деякі дослідження свідчать, що рудоволосим може знадобитися приблизно на 20% більше анестезії під час операцій, адже стандартні дози іноді діють слабше чи швидше втрачають ефект.

Схожа ситуація може виникати й під час стоматологічних процедур. Саме тому лікарям рекомендують враховувати природний колір волосся пацієнта під час планування знеболення, особливо якщо йдеться про серйозне хірургічне втручання.

Темне волосся може впливати на випадіння

Науковці також звернули увагу на ще одну закономірність. Люди з темним волоссям можуть частіше стикатися з осередковою алопецією — аутоімунним захворюванням, за якого волосся випадає окремими круглими ділянками на голові чи бороді. Цей стан може виникнути у будь-кого, але найчастіше проявляється ще в дитинстві чи молодому віці.

У дослідженні 2024 року, яке охопило понад 500 тис. мешканців Великої Британії, ризик осередкової алопеції виявився вищим серед людей із чорним волоссям порівняно з власниками каштанового чи світлішого волосся. Водночас учені підкреслюють, що сам колір волосся не є причиною захворювання, він лише може бути одним із супутніх факторів.

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Чому ми сивіємо

Сивина — природний етап старіння. З часом у волосяних фолікулах виснажуються стовбурові клітини меланоцитів, які виробляють пігмент. Волосся поступово стає сірим, а згодом — білим. Проте цей процес іноді починається раніше. Причинами можуть бути:

спадковість

деякі захворювання

сильний чи тривалий стрес

Під час стресу активується реакція «бий або тікай». Організм виробляє норадреналін, який впливає на волосяні фолікули та прискорює виснаження клітин, відповідальних за пігмент. Саме тому складні життєві періоди можуть прискорити появу сивини.

Хоча повністю зупинити цей процес неможливо, рекомендується дотримуватися здорового способу життя, а саме, збалансовано харчуватися, достатньо спати та відмовитися від куріння. Це може допомогти відтермінувати раннє посивіння.

Колір волосся не визначає наше майбутнє і точно не є діагнозом. Проте він може бути одним із багатьох факторів, які допомагають краще зрозуміти особливості організму.

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