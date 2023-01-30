Проблеми з пам'яттю – перевірте холестерин: як знизити ризики

Більшість людей часто не знають, що мають високий рівень холестерину, але іноді запідозрити проблему можна за деякими непрямими ознаками.

Високий рівень холестерину виникає, коли в крові занадто багато жирової речовини, званої холестерином, а це означає, що ви з більшою ймовірністю будете схильні до ризику інсульту і серцевого нападу, стверджують в Мirror.

Люди з високим рівнем холестерину часто не підозрюють, що вони мають таку проблему, доки вони не здадуть аналізи або якщо це не викличе серйозних проблем. Але, за словами одного лікаря, є деякі контрольні ознаки, які можуть сигналізувати про високий рівень холестерину.

Одним із незвичайних симптомів надто високого рівня холестерину може бути втрата пам'яті. Також деякі з незвичайних симптомів високого рівня холестерину включають труднощі з концентрацією уваги.

Низький рівень ліпопротеїнів високої густини (ЛПВГ) може бути фактором ризику втрати пам'яті в пізньому середньому віці. Це говорить про те, що низький рівень холестерину ЛПВЩ також може бути фактором ризику деменції». Ліпопротеїни високої щільності знижують рівень холестерину, поглинаючи його та повертаючи назад у печінку, звідки він потім видаляється.

Ліпопротеїни низької щільності (поганий холестерин) — це те, що накопичується на стінках ваших кровоносних судин. Згодом це призводить до звуження внутрішньої частини судин, що призводить до проблем.

Високий рівень ліпопротеїнів низької густини може впливати на пам'ять. Більш високий рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності у плазмі був пов'язаний з нижчою продуктивністю завдань робочої пам'яті.

Є чотири способи зниження рівня холестерину:

Їжте менше насичених жирів.

Більше рухайтесь.

Кидайте курити.

Відмовтеся від алкоголю.

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