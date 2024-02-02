Проблеми з підшлунковою: лікар назвав перші ознаки та розповів про лікування

Порушення роботи підшлункової залози може викликати багато неприємних відчуттів, таких як здуття живота й болі.

Лікар Василь Чайка на своєму каналі про здоровий спосіб життя, публікує відео про роботу нашого організму та природні способи відновлення здоров'я на основі комплексного підходу.

Нещодавно лікар поділився відео, в якому розповів про перші ознаки можливих проблем із підшлунковою залозою та про те, які можливості їх лікування.

Де розташована підшлункова залоза

Підшлункова залоза має головку і хвіст. Головка розташована вище пука посередині (трохи справа). Хвіст її розташованій з лівого боку.

Що робить підшлункова залоза

В підшлункової є ціла низка функцій. Вона виробляє певні речовини, які допомагають під час перетравлення та засвоєння білків, жирів та вуглеводів.

Також вона виробляє інсулін і глюкагон. Саме ці речовини контролюють рівень цукру в нашій крові й запас глікогену в наших мʼязах.

На що потрібно звертати увагу

Якщо в нас недостатньо ферментів підшлункової залози, у нас порушується травлення. Помітити це легко: якщо ваш кал постійно прилітає до стінки унітазу і вам постійно доводиться користатися йоршиком - це ознака порушення ферментативної функції підшлункової залози.

Ще однією ознакою недостатності ферментів є здуття живота.

Також у вас можуть виникати болі, часто оперізувального характеру. Причиною цих болей є те, що з боків на рівні 5-6 ребра розташовані проєкційні зони підшлункової залози.

Проєкційна зона - це коли орган має звʼязок із зовнішньою частиною на тілі. Ще одна проєкційна зона підшлункової залози розташована на ліктях. Отже сухість шкіри на ліктях - це ознака порушення роботи підшлункової залози.

Третя проєкційна зона підшлункової залози розташована на внутрішній поверхні стегна на 2-3 см вище коліна. Якщо у вас виникають болі у мʼязах в цьому місці - це ознака проблем із підшлунковою.

Також у вас може почорніти язик.

Далі наявність проблем із підшлунковою залозою можна підтвердити або спростувати за допомогою лабораторних методів діагностики.

Що робити у разі порушення роботи підшлункової залози

Василь Чайка найефективнішим у лікуванні будь-яких хвороб вважає комплексний підхід.

Проблемами підшлункової залози займається гастроентеролог, або панкреатолог. Ці лікарі призначають вам ферменти, які мають покращити ваш стан.

Але проблема з ферментами часто полягає в тому, що вони виробляються в потрібній кількості, але недостатньо активуються. Причиною цього лікар називає порушення відтоку жовчі. Тому потрібно звернути увагу на порушення цього процесу.

Як стимулювати відтік жовчі

Лікар розповів, що покращити відтік жовчі можна, змінивши дієту. До свого меню треба додати квашені продукти, а також гострі, гірки та кислі.

Але вживати такі продукти треба помірно. Лікар Чайка стверджує, що раціональне харчування та нормалізація роботи жовчного міхура можуть допомогти відновити активність ферментів підшлункової залози.

Також він вважає, що емоційна сфера - важливий компонент нашого здоровʼя. Тому, за його словами, контроль емоцій та спокій допоможуть нормалізувати роботу підшлункової залози.