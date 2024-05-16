Проблеми зі спиною: як отримати медичну допомогу безкоштовно

Біль у спині — один із найпоширеніших медичних симптомів у сучасному світі. За даними різних досліджень, понад 80% дорослого населення хоча б раз у житті відчували біль у спині. Цей симптом може вмить погіршити якість життя і обмежити нашу звичну активність, але, попри це, ми часто ігноруємо подібні сигнали свого тіла.

Тенденція ігнорування болю часто призводить до затяжних проблем зі здоров'ям. Але не допустити розвитку проблем зі спиною цілком реально. Фахівці медичної інформаційної системи Helsi розʼяснили, як можна безоплатно полікувати хвороби спини та надали покрокову інструкцію, як діяти, щоб отримати допомогу від держави за Програмою медичних гарантій.

В Україні продовжує працювати Програма медичних гарантій, метою якої є надання доступу до безоплатних медичних послуг для кожного українця. Завдяки цій Програмі пацієнти можуть отримати консультації у лікарів, пройти необхідні обстеження та отримати лікування безоплатно. Це значно знижує фінансовий тиск на людей, і мотивує їх своєчасно звертатися за медичною допомогою, що є ключем до ефективного лікування та запобігання розвитку різних хронічних станів.

Біль у спині не є винятком для Програми медичних гарантій, а скоріше навпаки – вона пропонує досить широкий спектр послуг, що покривають різні аспекти проблем зі спиною: від первинної діагностики до реабілітаційних заходів.

Що може отримати пацієнт за Програмою:

Первинна медична допомога

Вона включає початкову консультацію з лікарем, який може оцінити симптоми та визначити потребу в подальшій діагностиці і лікуванні. Лікарі первинної ланки відіграють ключову роль у процесі скринінгу та раннього виявлення проблем, що дозволяє запобігати їх переходу в більш серйозний стан. Вони можуть призначати базові діагностичні тести, такі як рентгенографія хребта, та направляти пацієнтів до фахівців для подальшого лікування. Вузькопрофільний фахівець може призначити КТ, МРТ в рамках Програми, виходячи з вашого стану і потреби у цих дослідженнях.

Стаціонарна допомога та хірургічні втручання

Для пацієнтів, у яких виявлено серйозні ураження або захворювання хребта, які вимагають втручання, програма покриває стаціонарну допомогу та хірургічні операції. Під час перебування в стаціонарі пацієнти також отримують необхідну підтримку, включаючи знеболювальні, анестезію, лікарські засоби у стаціонарі (тільки ті, що входять до Національного переліку основних лікарських засобів) для забезпечення комфортного процесу одужання.

Реабілітаційна допомога

Після основного лікування реабілітаційна допомога є критично важливою для відновлення пацієнтів з проблемами спини. Програма медичних гарантій забезпечує доступ до реабілітаційних послуг, які можуть включати фізичну терапію, вправи та інші процедури, що допомагають пацієнтам відновити мобільність, працездатність та знизити біль. Реабілітація може проводитися як в амбулаторних умовах, так і в спеціалізованих реабілітаційних центрах, забезпечуючи комплексний підхід до відновлення здоров'я пацієнта (кількість безоплатних циклів реабілітації протягом року визначається залежно від складності реабілітації).

Проблеми зі спиною / Фото: Credits

А як отримати послуги за Програмою медичних гарантій

В Україні медичні послуги в рамках Програми медичних гарантій надаються безоплатно автоматично, якщо ви звертаєтеся до лікаря, з яким підписана декларація, або у медичний заклад, що має договір на відповідний пакет послуг з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Тобто, вам не потрібно окремо повідомляти лікаря про бажання отримати послуги в рамках Програми. Маючи направлення ви можете звернутись у будь-який заклад, який уклав договір з НСЗУ і може надавати медичну допомогу за цим направленням.

Проте, ви завжди можете уточнити у свого лікаря які саме послуги оплачує НСЗУ, особливо якщо йдеться про спеціалізовані види обстеження або лікування, які можуть вимагати додаткових направлень або координації.

Покрокова інструкція для пацієнта

Для отримання медичних послуг у рамках Програми медичних гарантій в Україні знадобиться зробити всього кілька практичних кроків.

Вибір сімейного лікаря та підписання декларації з ним. Кожен громадянин має право обрати сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Обрати лікаря можна онлайн через застосунок Helsi і записатися до нього на приймання для укладення декларації. Декларація – це документ, що засвідчує ваш вибір лікаря та його зобов'язання надавати вам первинну медичну допомогу. Найближчим часом навіть декларацію можна буде укласти онлайн, без необхідності особистого візиту.

Первинне приймання у лікаря. На первинне приймання краще з’явитись особисто, щоб лікар провів огляд, вислухав скарги та, за потреби, направив на додаткові обстеження або до вузькопрофільних спеціалістів.

Отримання направлення на спеціалізовану допомогу. Якщо ваш стан вимагає втручання інших фахівців або певних медичних процедур, ваш сімейний лікар видасть відповідне електронне направлення. Послуги в рамках Програми медичних гарантій за направленням ви маєте право отримати безоплатно.

Якщо ви зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, ви можете зі смартфона керувати своїми медичними записами, обирати лікаря, записуватись на приймання, отримувати направлення та рецепти. Реєстрацію в системі вам може провести медичний працівник.

Отже, профілактика, діагностика та лікування проблем із спиною доступна кожному з нас. У сучасному світі, де переважає сидяча робота, знижена фізична активність, це актуальна тема. Для попередження проблем із спиною важливо підтримувати активний спосіб життя, регулярно виконувати фізичні вправи, особливо ті, що зміцнюють м'язи спини та живота. Також корисно уникати тривалого сидіння в одній позі і періодично робити перерви для розминки, використовувати ергономічні меблі, що підтримують правильну поставу.

Також важливо своєчасно звертатися за медичною допомогою, не чекаючи погіршення симптомів, не переймаючись через суму можливого чеку, адже Програма медичних гарантій покриває чимало медичних послуг, – а йти і дбати про себе. Просто зараз. І тепер ви знаєте, що робити.

Фінансування медичних послуг в рамках програми медичних гарантій здійснюється через Національну службу здоров'я України (НСЗУ). НСЗУ діє як єдиний замовник медичних послуг для всіх типів допомоги, визначених у Програмі. Це означає, що НСЗУ укладає контракти з медичними установами та лікарями-ФОПами, виплачуючи їм кошти за фактично надані послуги пацієнтам. Фінансування базується на принципі "гроші йдуть за пацієнтом", що забезпечує більш ефективне та цільове використання бюджетних коштів.

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