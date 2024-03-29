Продукти, які корисні для здоровʼя печінки та жовчного: розповідає експертка

Вони є невід'ємними складовими процесу травлення та важливими для здоров'я організму.

Печінка, що виконує роль “фільтра” в організмі, відіграє ключову роль у виведенні токсинів, регуляції рівня цукру в крові та виділенні жовчі для травлення. Проте надмірне вживання ліків, снеків та продуктів з високим вмістом жиру та цукру може негативно впливати на її функціонування.

Жовч – це біологічна рідина, яку виділяє печінка. Вона важлива для процесу травлення, оскільки допомагає розщепити жири в їжі, покращує засвоєння вітамінів та допомагає вивести токсини з організму через кишківник.Також жовч допомагає підтримувати нормальний рівень кислотності в шлунку.

Експертка зі здорового харчування Марія Манч підкреслює про важливість збалансованого харчування для підтримки здоров’я печінки та жовчного.

Квашена капуста

Квашена капуста / Фото: Credits

Пробіотики в квашеній капусті допомагають зберегти рівновагу мікрофлори в кишківнику, що може позитивно впливати на здоров’я печінки. Легко засвоюється кишківником, що дозволяє краще засвоювати поживні речовини з інших продуктів.

Селера та петрушка

Петрушка / Фото: Credits

Вони містять клітковину, яка стимулює перистальтику кишківника та полегшує процес травлення. Клітковина в цих овочах допомагає зберігати рівновагу цукру в крові та знижує ризик хвороб шлунка та кишківника.

Лимон

Лимон / Фото: Credits

Лимон містить велику кількість вітаміну С, який є потужним антиоксидантом, що допомагає боротися зі стресом та вільними радикалами. Сприяє виробленню жовчі, яка допомагає розщеплювати жири та підтримує загальне здоров’я печінки.

Куркума та імбир

Імбир / Фото: Credits

Мають сильні протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення в печінці та жовчному міхурі. Їхні антиоксидантні властивості допомагають захищати клітини печінки від пошкоджень та стимулюють її роботу.

Лляне, гарбузове, кунжутне насіння

Льон / Фото: Getty Images

Ці насіння містять корисні жири та антиоксиданти, які захищають клітини печінки від пошкоджень та підтримують її функцію.

Артишок

Артишоок / Фото: Credits

Містить специфічні речовини, які сприяють оптимальній роботі печінки та жовчного міхура.

Насамперед обов’язково проконсультуйтеся з лікарем для індивідуальної оцінки та рекомендацій. Свідомий вибір продуктів для харчування може бути важливим кроком до забезпечення оптимальної роботи печінки та жовчного міхура.

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