Продукти, які корисні для здоровʼя печінки та жовчного: розповідає експертка

Вони є невід'ємними складовими процесу травлення та важливими для здоров'я організму.
Печінка, що виконує роль “фільтра” в організмі, відіграє ключову роль у виведенні токсинів, регуляції рівня цукру в крові та виділенні жовчі для травлення. Проте надмірне вживання ліків, снеків та продуктів з високим вмістом жиру та цукру може негативно впливати на її функціонування.
Жовч – це біологічна рідина, яку виділяє печінка. Вона важлива для процесу травлення, оскільки допомагає розщепити жири в їжі, покращує засвоєння вітамінів та допомагає вивести токсини з організму через кишківник.Також жовч допомагає підтримувати нормальний рівень кислотності в шлунку.
Експертка зі здорового харчування Марія Манч підкреслює про важливість збалансованого харчування для підтримки здоров’я печінки та жовчного.
Квашена капуста
Пробіотики в квашеній капусті допомагають зберегти рівновагу мікрофлори в кишківнику, що може позитивно впливати на здоров’я печінки. Легко засвоюється кишківником, що дозволяє краще засвоювати поживні речовини з інших продуктів.
Селера та петрушка
Вони містять клітковину, яка стимулює перистальтику кишківника та полегшує процес травлення. Клітковина в цих овочах допомагає зберігати рівновагу цукру в крові та знижує ризик хвороб шлунка та кишківника.
Лимон
Лимон містить велику кількість вітаміну С, який є потужним антиоксидантом, що допомагає боротися зі стресом та вільними радикалами. Сприяє виробленню жовчі, яка допомагає розщеплювати жири та підтримує загальне здоров’я печінки.
Куркума та імбир
Мають сильні протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення в печінці та жовчному міхурі. Їхні антиоксидантні властивості допомагають захищати клітини печінки від пошкоджень та стимулюють її роботу.
Лляне, гарбузове, кунжутне насіння
Ці насіння містять корисні жири та антиоксиданти, які захищають клітини печінки від пошкоджень та підтримують її функцію.
Артишок
Містить специфічні речовини, які сприяють оптимальній роботі печінки та жовчного міхура.
Насамперед обов’язково проконсультуйтеся з лікарем для індивідуальної оцінки та рекомендацій. Свідомий вибір продуктів для харчування може бути важливим кроком до забезпечення оптимальної роботи печінки та жовчного міхура.
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