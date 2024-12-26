Пропустіть спорт, з'їжте печиво, попліткуйте та купіть собі подарунок: як оздоровитися на свята

У цей час року хочеться думати тільки про їжу, пиття та веселощі. І експерти кажуть, що є деякі звички у свята, які прийнято вважати «поганими», але які насправді можуть допомогти вам залишатися щасливими та здоровими усю зиму.

Виявляється, багато з того, що ми собі забороняємо, може допомогти нам оздоровитися. І цьому є наукові докази.

Що з корисного можна і навіть потрібно дозволити собі на свята, розповіли Woman`s World.

Добавка алкоголю до яєчного коктейлю підвищує імунітет

Вчені стверджують, що яйця в цих смачних сезонних ласощах містять поживні речовини (амінокислоти з розгалуженим ланцюгом), які посилюють вироблення вашою імунною системою антитіл, що вбивають віруси. Це зміцнює ваш захист від усього, від застуди до COVID, а також може скоротити час відновлення вдвічі, якщо ви зараз хворі. Вам подобається додавати до свого яєчного коктейлю трохи рому чи бренді? Алкоголь у цих напоях допомагає активізувати ключову групу імунних клітин (фагоцитів), які вбивають мікроби, що вторгаються, під час контакту.

Приготування їжі заспокоює

Обережне помішування супу в каструлі, поки він кипить на плиті, або розслаблення, поки ви спостерігаєте, як повільно наповнюється кавник, — це форма медитації, що приборкує стрес, дослідники кажуть, що ці заспокійливі перерви, коли ви зосереджуєтесь на теперішньому, активують 220 генів які допомагають вашій імунній системі швидше знаходити та знищувати мікроби, які вторгаються.

Перерва у заняттях спортом прискорює метаболізм

Якщо ви не в настрої для прохолодної прогулянки на свіжому повітрі або довгого походу до спортзалу, не почувайтеся винними через те, що пропустили своє звичайне тренування і натомість насолоджуєтесь блаженним, відновлювальним сном. Дослідження показують, що просте надолуження сну прискорює метаболізм і спалювання жиру. Плюс він стабілізує рівень цукру в крові та пригнічує почуття голоду та потяг до їжі, забезпечуючи ті ж переваги для схуднення, що й фізичні вправи.

Порушення дієти допомагає схуднути

Якщо ви останнім часом підраховували калорії, то вживання улюблених сезонних страв може допомогти вам схуднути на 55 відсотків швидше, повідомляють вчені. Їхній огляд показав, що «дієтична відпустка», коли ви чергуєте дні з низьким вмістом калорій із днями з високим їх вмістом, полегшує дотримання плану здорового харчування та підтримує високий рівень метаболізму.

Екранний час виганяє нудьгу

Ви чули про недоліки надто великої кількості часу, проведеного з екранами. Але якщо ви часто почуваєтеся акепсько в цю пору року, то щоденне проведення невеликої кількості часу в Мережі може стати квитком у справді щасливе проведення часу. Дослідження показують, що регулярний пошук кумедних або цікавих дрібниць у соціальних мережах, а потім відправлення їх близьким, щоб вони знали, що ви думаєте про них, може запобігти нудьзі так само ефективно, як і особисті зустрічі.

Як оздоровитись на свята / Фото: Credits

Плітки піднімають настрій

Дізнаватись новини інших людей за допомогою дружніх пліток — це перевірений дослідженнями спосіб підняти настрій. І це може витягнути вас навіть із глибокої хандри так само швидко, як антидепепресант, кажуть дослідники. Відчуття, що ви «в курсі» спонукає ваш мозок виробляти гормон окситоцин, що стабілізує настрій.

Зволікання відновлює витривалість

Серед цієї святкової суєти ви можете почуватися винним, відсуваючи свій список справ, закидаючи ноги догори і не роблячи абсолютно нічого. Тим не менш, у вас буде більше енергії та витривалості — і ви будете набагато продуктивніші — якщо ви це зробите. Дослідження показало, що регулярні перерви у напружені дні омолоджують та заряджають енергією мляву нервову систему. Також дослідники кажуть, що це може знизити ризик втоми вдвічі, якщо ви зробите це щоденною звичкою.

Подарунок собі заряджає енергією

Вибираючи ідеальний, продуманий подарунок для кожного з ваших близьких, покладіть до кошика щось, що призначене лише для вас. Вчені кажуть, що приплив щастя, який виникає, коли ви ставитеся до себе по-доброму (навіть якщо це просто вибір нового відтінку лаку для нігтів), може зарядити вас енергією на кілька годин поспіль.

Перекушування печивом поглиблює сон

Якщо вам часто хочеться чогось смачненького в кінці тривалого дня (а хто цього не хоче?), ось вам радісна новина – дослідження показує, що перекушування перед сном чимось багатим на вуглеводи, наприклад, кількома печивами, шматочком пирога або невеликою кількістю морозива з фруктами може знизити ризик неспокійного сну і навіть безсоння. Експерти кажуть, що короткочасний сплеск рівня глюкози в крові, який відбувається невдовзі після вживання солодощів, відключає вироблення мозком гормону бадьорості орексину, змушуючи вас відчувати сонливість та готовність заснути лише за п'ять хвилин.

Перегляд телевізора допомагає заснути

Вчені стверджують, що ви засинатимете швидше і спатимете міцніше, якщо подивитеся телевізор протягом години перед сном. Зосередження уваги на шоу (незалежно від жанру, який ви любите) швидко заспокоює завантажений мозок, дозволяючи сформуватися поглиблювальним сон тета-хвилям.

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