Простатит: хто у групі ризику та як запобігти розвитку хвороби

Простатит – недуга, якою страждає, за різними даними, від 40 до 70% чоловіків. Як проявляється хвороба? Як її виявляють? На ці та інші запитання відповідь дав член Європейської, Української та Міжнародної асоціації урології, лікар-уролог Grace Clinic Антон Глєбов.

Як осінній стрес впливає на чоловіче здоров'я

Протягом року для здоров’я чоловіка існує два небезпечних періоди – весна та осінь. Це час можливих загострень будь-яких хронічних та запальних захворювань, як старих, так і нових. Найчастіше це пов'язано із простатитом. Якщо для весняного періоду актуальним є відновлення після зими, то восени найбільше треба боятися ослаблення імунних сил через зниження температури та переохолодження, зменшення тривалості сонячного дня, через що виробляється менше вітаміну D та, як наслідок, знижується вироблення гормонів. Насамперед тестостерону – важливого гормону, що вкрай потрібен чоловічому організму.

У віці 35+ чоловік вже перебуває у групі ризику раннього старіння передміхурової залози та появи ознак аденоми простати. Це підвищує ризики запальних захворювань на тлі несприятливих впливів ззовні. Знижена фізична активність також є однією з причин, що не сприяє чоловічому здоров’ю, адже чим холодніше стає на вулиці, тим менше ми рухаємося. Це негативно впливає на кровоплин в органах тазу та викликає застійні запальні зміни у передміхуровій залозі. І тут питання виникнення простатиту чи загострення вже хронічного запалення простати знову стає актуальним.

Невидимий ворог

Простатит часто розвивається без явних ознак – один, два чи навіть десять років чоловік може неодноразово переносити захворювання без помітних симптомів. Це все більше поглиблює пошкодження тканин передміхурової залози, викликає незворотні зміни у простаті та всій сечовидільній системі.

Передміхуровій залозі потрібно активно "боротися" з негативними впливами, які нас оточують восени. І цього року до них додається ще й стрес, який відчувають на собі всі українці. Тож необхідно подбати про передміхурову залозу – "постачати" їй необхідні мікроелементи та мінерали, що підвищуватимуть її здатність протистояти негативним впливам (імунним, вірусним, бактеріальним). А також будуть активно відновлювати пошкоджені зони для повноцінного функціонування всієї сечовидільної системи.

Робота сечостатевої системи, зокрема передміхурової залози та яєчок, що відповідають за вироблення тестостерону, впливає на безпеку та якість роботи серцево-судинної системи. У разі дисбалансу виникають ризики тромбозу, інфаркту, інсульту та інших станів, що загрожують життю.

Як проявляється простатит

Серед симптомів простатиту виділяють наступні:

тупий біль;

дискомфорт у нижній частині живота;

біль під час сечовипускання та дефекації;

часті позиви до сечовипускання;

прискорюється сім’явиверження;

знижується потенція.

Часто спостерігається і погіршення загального стану, можлива також поява депресії. Для гострого простатиту характерні вираженіші симптоми:

жар;

лихоманка;

висока температура;

гострі болі в промежині, в паху, над лобком, в зоні заднього проходу.

Основні правила профілактики простатиту

1. Уникайте переохолодження. Навіть незначне повторне переохолодження може спричинити початок хвороби.

2. Регулярний здоровий секс.

3. Фізична активність, щоб не було застою кровообігу в малому тазі. Це можуть бути піші прогулянки, робота на свіжому повітрі, плавання або легка 15-хвилинна розминка, але щоденна.

4. Раціон харчування. Не варто щодня налягати на гострі, жирні та солоні страви. Необхідно обов'язково включати до свого раціону свіжі овочі та фрукти, горіхи, рибу. Це сприятиме збалансованому харчуванню, оскільки до організму надходитимуть важливі вітаміни та мікроелементи, які необхідні для чоловічого здоров'я.

Що найчастіше рекомендують лікарі хворим на простатит

Це мінерали та рослинні речовини, що спрямовані на відновлення сечостатевої системи та на стимуляцію її функцій.

Наприклад:

насіння гарбуза – дуже часто використовується як джерело мікроелементів, вітамінів та антиоксидантів, має anti-age-ефект на чоловічу статеву систему та нормалізує рівень холестерину в крові .

. насіння льону – це рослинні фітоестрогени та поліфеноли, що знижують темпи формування аденоми передміхурової залози, темпи її старіння та ризики розвитку онкологічних захворювань. Насіння льону багате на магній, вітаміни групи Б, фосфор, жирні кислоти – ці речовини необхідні для збалансованого вироблення гормонів, зокрема у сечостатевій системі та для зміцнення місцевого імунітету.

ізофлавоноїди з сої – спрямовані на нормалізацію та стимуляцію репродуктивної функції чоловіка та сечостатевої системи, знижують частоту порушень сечовипускання.

цинк і селен – це природні антиоксиданти, що нормалізують метаболізм та енергетичний обмін. Вони є дуже важливими для вироблення секрету передміхурової залози, нормалізації функцій сперматогенезу, фертильності, покращення якості сперми, а також для стимуляції роботи передміхурової залози, репродуктивної та ендокринологічної системи чоловіка.

вітамін C – джерело вільних радикалів, поліпшує мікроциркуляцію та позитивно впливає на імунну систему.

Найкращим варіантом для визначення, які препарати приймати, буде консультація кваліфікованого уролога. Після огляду та здавання аналізів лікар призначить вам відповідний вітамінний комплекс, до складу якого входять важливі вітаміни та мікроелементи. У жодному разі не рекомендую лікуватися самостійно, навіть якщо препарат здається вам безпечним та потрібним. Завжди найкраще звернутися до фахівця – лікаря-уролога – та проконсультуватися з приводу комплексу вітамінів та мінералів, що вас цікавить.

Лікар-уролог Антон Глєбов / Фото: Grace Clinic

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