Протеїновий коктейль на сніданок: за чи проти

Вважається, що протеїнові коктейлі можуть стати легким варіантом сніданку для тих, хто не має вранці часу. Так воно чи ні, спробуємо з вами дізнатися.

Видання HealthLine розповіло своїм читачам який вплив протеїнові коктейлі мають на наш організм і чи можуть вони замінити повноцінне приймання їжі.

Ви можете розпочати свій день або підготуватися до тренування, випивши протеїновий коктейль, який приготовлено з поживних продуктів, таких як фрукти та овочі, щоб забезпечити збалансоване харчування. Однак варто знати, що не всі протеїнові коктейлі мають високу харчову цінність.

Переваги вживання протеїнових коктейлів

Швидко та зручно

Протеїнові коктейлі можуть стати швидким і зручним варіантом вашого сніданку. Залежно від обраних інгредієнтів, їхнє приготування потребує мінімум зусиль. Це дозволяє заощадити час й енергію. Крім того, якщо вранці у вас обмаль часу, ви можете взяти його з собою.

Довге відчуття ситості

Сніданок, багатий білком, є відмінною стратегією контролювання ваги та довгого відчуття ситості. Коктейль з високим вмістом білка та клітковини краще впорається з цією задачею. Дієта з обмеженням калорій та приймання 30 г концентрату молочного білка протягом 8 тижнів може вплинути на:

Зниження маси тіла;

Зниження жирової маси;

Зниження апетиту;

Зниження рівня цукру в крові натще;

Зниження рівня інсуліну;

Зниження рівня ліпопротеїнів низької щільності ("поганого" холестерину);

Зниження рівня лептину (білковий гормон, який контролює апетит і накопичення жиру).

Білок також може поліпшити регуляцію рівня цукру у крові. Це може допомогти зменшити такі симптоми низького рівня цукру, як відчуття голоду.

Додаткові вітаміни та мінерали

Такі овочі, як шпинат, капуста, цукіні та буряк, багаті поживними речовинами та їх можна легко змішати у протеїновий коктейль.

Полуниця, чорниця, банани та ківі, також містять багато клітковини, антиоксидантів, вітамінів і мінералів. Вони можуть покращити смак вашого смузі чи коктейлю.

Інші поживні інгредієнти, які ви можете додати до протеїнового коктейлю:

Горіхи;

Насіння;

Йогурт;

Молоко;

Трави;

Спеції.

Однак, хоча білок може допомогти у зниженні ваги, важливо памʼятати, що такі інгредієнти як горіхи, насіння, чорний шоколад і горіхове масло поживні в помірних кількостях, але вони також дуже калорійні. Їхнє споживання у великих кількостях може призвести до збільшення ваги.

Фітнес і протеїнові коктейлі

Білок необхідний для росту м’язів. Він може допомогти вашому тілу відновитися після інтенсивного тренування. Вживання достатньої кількості білка в раціоні також може сприяти нарощуванню м’язової маси та підвищенню сили тіла завдяки силовим тренуванням. Це робить протеїнові коктейлі особливо корисними для бодибілдерів і людей, які прагнуть збільшити м’язову масу.

Цікаво, що споживання вуглеводно-білкової добавки до або після виконання високоінтенсивних силових тренувань не призводить до значних відмінностей у тілі.

Можливі недоліки

Важливо знати, що міститься у вашому протеїновому коктейлі, оскільки багато готових сумішей та порошків містять:

Хімічні добавки;

Наповнювачі;

Штучні підсолоджувачі.

У деяких людей можуть виникнути труднощі у перетравлені інгредієнтів, які часто містяться в протеїнових коктейлях, наприклад, сироваткового білка.

Крім того, споживання лише протеїнових коктейлів під час кількох приймань їжі на день може зменшити різноманітність вашого раціону та збільшити ризик дефіциту поживних речовин. Тому важливо поєднувати свій ранковий протеїновий коктейль із різноманітними, добре збалансованими стравами та закусками протягом дня.

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