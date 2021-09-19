Проти вакцин: чого бояться антивакцинатори

Дослідження соціальних мереж показують, що опір вакцинам невеликий, але далеко йде і продовжує зростати.

Антиваксерів — противників вакцинації — не так багато, як ми думаємо, але ця група дуже активна і постійно зростає. Вчені попереджають, що негативне налаштування проти вакцин може підірвати зусилля з припинення пандемії коронавірусу..

Рух проти вакцин і пандемія COVID-19

Антіваксери — розмовний термін для людей, які сумніваються в сенсі і ефективності вакцинації. У країнах, де вакцинація є обов'язковою, вони виступають за скорочення або скасування використання вакцин.

Поки вчені працювали над створенням вакцин проти COVID-19, невеликий, але дуже активний рух антиваксерів кидав виклик цим зусиллям. У соціальних мережах проводилися кампанії, що продукували фейкові повідомлення, які підривають довіру до всього процесу вакцинації.

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Так, в деяких повідомленнях говорилося, що кожен укол препарату вакцини містить мікрочип, який буде вводитися людині без її згоди і відома. Інші повідомлення містили інформацію щодо ризику летального результату після введення вакцин. Крім того, на YouTube було випущено відео, яке просуває теорії змови про пандемію. За короткий час, до того, як воно було заблоковано, відео набрало понад 8 мільйонів переглядів, і основна ідея полягала в твердженні, що вакцинація "вб'є мільйони людей".

Спільнота антиваксерів вважає, що вакцини створюються як інструмент державного контролю для збагачення великих фармацевтичних компаній. Крім того, всі вакцини мають побічні ефекти, які можуть завдати значний збиток здоров'ю.

На сьогоднішній день невідомо, скільки людей насправді відмовилися від вакцинації проти COVID -19, оскільки загальна підтримка імунізації у всьому світу залишається високою. Однак деякі вчені, які вивчають рух проти вакцинації, побоюються, що фейкові новини можуть підірвати зусилля зі встановлення колективного імунітету до вірусу SARS-CoV-12.

На жаль, вакцини працюють тільки в тому випадку, якщо їх отримує достатня кількість людей для створення так званого колективного імунітету, який уповільнює швидке поширення хвороб. Коли люди відмовляються від вакцинації, колективний імунітет суспільства послаблюється. Але для противників вакцинації це питання особистої свободи.

Дослідження, спрямовані на розуміння "феномена антиваксерів", досі тривають. Вчені намагаються розібратися, чому люди не тільки проти вакцинації, але і для чого поширюють неправдиву інформацію.

"За" і "проти" вакцин

Люди, які представляють інтереси щеплення, намагаються донести просту ідею — вакцини працюють і рятують життя. Вчені оперують фактами доказової медицини, статистичними даними, результатами досліджень. Своєю чергою, антиваксери практично завжди використовують емоційний бік.

Останнім часом часто обговорюють Віктора Ляшка — головного державного санітарного лікаря, і його лікарняний щодо діагностованого коронаірусу після вакцинації. Зараз це улюблена тема антиваксерів, яка зміцнює їхню думку в неефективності вакцин. Коронавірусна інфекція у Віктора Ляшка була виявлена на 13-й день після вакцинації. Нагадаємо, для формування титру антитіл, які захищають організм від вірусу, необхідно від 21 до 28 днів. До того ж важлива умова — введення вакцини повинно проводитися повністю здоровій людині.

Якщо ми уважніше подивимося на кампанії проти вакцинації, побачимо, що вони залучають своїх послідовників через персоналізовані емоційні повідомлення.

Виявляється, найбільш ефективні повідомлення адресовані батькам і зверненню до їхніх сердець за принципом "чи любите ви своїх дітей?". Звичайно, є також повідомлення, засновані на страху, такі як "вакцини вбивають", "вакцини неефективні".

Всесвітня організація охорони здоров'я додала "невпевненість в вакцинах" до свого списку десяти основних загроз здоров'ю в світі. За даними Організації Об'єднаних Націй, близько трьох мільйонів дітей помирають щороку від хвороб, яким можна було б легко запобігти за допомогою легкодоступних вакцин, особливо в країнах, що розвиваються.

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З іншого боку, страх перед вакциною від COVID-19 можна пояснити запаморочливими темпами початку роботи над препаратами. І хоча швидке створення вакцин має своє виправдання, але може скластися враження, що експресвинахід — це "золота жила" для фармацевтичних компаній і поле для приховування побічних ефектів. Більшість людей, налаштованих проти вакцинації, досі впевнені, що вакцини пройшли недостатню кількість досліджень, а отримані результати фальсифіковані.

Звичайно, вакцина від коронавірусу — не святий Грааль, щеплення не гарантує 100%-го імунітету до захворювання, але, тим не менше, дає надію. Вакцинація в десятки разів знижує ризики розвитку ускладнень, а значить, і летального результату.

Проходити вакцинацію чи ні — справа суто особиста. Але пам'ятаймо, що підходити до такого питання потрібно з розумом, спираючись на факти достовірних джерел, а не на емоційну інформацію сумнівних сайтів.

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