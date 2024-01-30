Мине за 5 хвилин: лікарі розповіли, як зупинити нежить

Якщо у вас колись були застуда або алергія, може виникнути відчуття, що у світі недостатньо серветок, щоб заспокоїти ваш нежить.

Якщо у вас нежить, ви хочете не тільки полегшення, ви хочете швидкого полегшення. І напевно ставили собі запитання, як зупинити його за 5 хвилин.

Експерти Womans world пояснили, що дратує ваш ніс, і розповіли про найкращі природні засоби, які можуть швидко придушити симптоми.

Що викликає нежить

Робота носа — оцінити зовнішнє середовище та повідомити тіло, чи існує небезпека, каже Девід. В. Джанг, доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії голови та шиї.

Всупереч поширеній думці, нежить необов'язково має сезонний характер. Він може виникнути щоразу, коли слизова оболонка носа подразнена чи запалена. І це відбувається частіше, ніж ви думаєте, оскільки нерви всередині носа є одними з найчутливіших в організмі. Хоча застуда чи алергія є головними тригерами, в деяких людей з'являється нежить під час вживання певних продуктів. Для інших це холод чи сухе повітря. Тригери зазвичай потрапляють до однієї з чотирьох категорій.

Як зупинити нежить / Фото: Credits

Хвороби

Застуда, грип, COVID-19 та інші інфекції можуть викликати нежить та інші знайомі симптоми хвороби. Все це частина спроби організму очиститись від вірусу. Цей нежить частіше зустрічається під час пікового сезону вірусів, наприклад, восени та взимку, але ви можете захворіти і зіткнутися з нежитем у будь-яку пору року.

Алергія

Як зупинити нежить / Фото: Credits

Алергія є основною причиною нежитю, каже Сент-Ентоні Амофа, доктор медичних наук. Нежить може бути сезонним (якщо у вас алергія на пилок) або виникати цілий рік (якщо у вас алергія на пилових кліщів). Це відбувається, коли частинки, що викликають алергію, запалюють чутливу слизову оболонку носа.

Продукти харчування

Якщо у вас виник нежить від вживання певних продуктів або напоїв, ви не самотні. У задній частині носа є сенсорні нерви, які можуть його викликати, пояснює Меха Фокс, докторка медичних наук, доцентка кафедри отоларингології та хірургії голови та шиї. Різні люди чутливі до різних речей, але найчастіше винна гостра їжа.

Подразники

До цієї категорії тригерів входить усе, що не подобається вашому носу. Парфуми та сигарети можуть змусити вас чхнути та викликати нежить. Це можуть бути погана якість повітря, забруднювальні речовини, вихлопи автомобілів чи викиди заводів, додає доктор Джанг. Це також може бути викликане частинками повітря, які подразнюють слизову оболонку носа.

Як зупинити нежить / Фото: Credits

Як зупинити нежить за 5 хвилин

Щоб зупинити нежить, швидко спробуйте один із цих простих прийомів, який займе 5 хвилин або менше.

Промийте носові пазухи

Лікарі кажуть, що старовинний метод промивання носа шляхом заливання теплої стерильної солоної води в одну ніздрю та виливання з іншої — один із найкращих способів зупинити нежить за 5 хвилин. Зрошення сольовим розчином видаляє будь-які подразники — це досить швидке рішення, каже доктор Джанг. Видаливши подразники з носового проходу, ви швидко придушите симптоми.

Випийте зелений чай

Як зупинити нежить / Фото: Credits

Ви вже знаєте, що тепла чашка чаю дуже заспокоює, коли ви погано почуваєтеся. А якщо ви вирішите заварити чашку зеленого чаю, позбавитеся симптомів нежитю дуже швидко. Зелений чай дуже корисний, каже лікар Амофа. Антиоксиданти допомагають зменшити запалення. А кофеїн є судинозвужувальним засобом, який звужує артерії, які живлять слизову оболонку носа, говорить він. Ви не любите зелений чай? Кава або шоколад також можуть допомогти.

Надягніть маску

Як зупинити нежить / Фото: Credits

Якщо у вас є алергія на подразники довкілля, такі як пилок або трави, є простий спосіб зупинити нежить за 5 хвилин. Надягайте маску, коли перебуваєте на вулиці, каже лікарка Фокс. Той же тип хірургічної маски, яку лікарі використовують для захисту від хвороб, працює і для зупинки нежитю, викликаного частинками, що кружляють у повітрі.

Випийте води

як зупинити нежить / Фото: Credits

Підраховано, що наш організм виробляє близько 1 літра слизу щодня. Більшу частину часу він непомітно стікає задньою частиною носа та горла. Але коли слиз загусає, він може почати витікати через ніс, а не звичайним шляхом. Випийте кілька додаткових склянок води. Це розріджує слиз і допомагає запобігти нежитю. Намагайтеся подвоїти кількість води, яку ви зазвичай п'єте, каже доктор Амофа. Тому, якщо ви зазвичай випиваєте п'ять склянок води щодня, намагайтеся випивати 10, щоб побороти нежить.

Спробуйте імбир

Як зупинити нежить / Фото: Credits

Дослідження показало, що щоденне приймання 500 мг екстракту імбиру, а також антигістамінного препарату допомагає полегшити симптоми алергічного риніту – запального стану носових ходів, спричиненого алергенами, що спричиняє чхання та нежить. Заслуга у цьому протизапальних сполук, що містяться в імбирі, 6-гінгеролу і 6-шогаолу, які блокують вивільнення запальних молекул, що викликають симптоми.

Увімкніть зволожувач повітря

Вашому надчутливому носу подобається певна вологість повітря. Але якщо ви живете в холодному та сухому кліматі або використовуєте в приміщенні опалення, яке виснажує вологу, у вас може виникнути нежить. Простий спосіб зупинити нежить за 5 хвилин – ввімкнути зволожувач.

Рівень вологості близько 50% найкорисніший у разі нежитю, каже Фокс. Спробуйте розмістити його на тумбочці у спальні, на журнальному столику у вітальні чи у будь-якому місці будинку, де ви проводите найбільше часу.

Візьміть додаткову подушку

Як зупинити нежить / Фото: Credits

Якщо у вас нежить, через який вам важко заснути, додаткова подушка може допомогти вам відпочити. Додаткова висота може допомогти, переміщуючи рідину у горло, а не в ніс, каже лікарка Фокс.

Ліки від нежитю

Як зупинити нежить / Фото: Credits

Якщо натуральні засоби не принесли полегшення, на яке ви сподівалися, розгляньте можливість використання спреїв з аптек, які можуть допомогти.

Коли до лікаря

У більшості випадків нежить можна безпечно вилікувати вдома, і він мине сам собою. Але якщо нежить триває понад два тижні або ви просто погано почуваєтеся, вам слід звернутися до лікаря, щоб перевіритись на якесь захворювання або алергію.

Якщо у вас явний нежить тільки з одного боку, перевірте його, додає доктор Джанг. Це може бути витік спинномозкової рідини. Це коли у мембрані, що відокремлює мозок від носа, є невеликий отвір. Якщо не лікувати, бактерії можуть потрапити в мозок та викликати менінгіт. Це трапляється рідко, але про це потрібно знати, стверджує Джанг.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування.

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