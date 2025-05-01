Причини виникнення болю у шиї та як цьому зарадити

Причини виникнення болю у шиї: як цьому запобігти / © www.credits

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Часто біль у шиї сигналізує про проблеми, які варто розпізнати та вирішити ще до того, як ситуація ускладниться. Видання Medical News Today розповіло про те, чому болить шия, як можна собі допомогти вдома та в яких випадках без лікаря не обійтися.

Основні причини болю в шиї

Напруження чи розтягнення м’язів

Найпоширеніша причина болю. Часто виникає після:

сну у незручній позі,

тривалої роботи за комп’ютером,

носіння важких сумок на одному плечі,

стресу, який провокує напруження м’язів.

Якщо біль тупий чи пульсівний та посилюється під час руху — ймовірно, це саме м’язове напруження.

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Остеохондроз і шийний спондильоз

Це вікові зміни у міжхребцевих дисках і суглобах шиї. Частіше трапляється у жінок після 40 років.

Симптоми: біль, скутість, хрускіт за поворотів голови. Можливе іррадіювання болю у плечі, руку, навіть запаморочення.

Защемлення нерва (радикулопатія)

Коли диск тисне на нервовий корінець, з’являється:

різкий біль, який «стріляє» у руку,

оніміння чи поколювання у пальцях,

м’язова слабкість.

Травми та удари

Різкі рухи, аварії, падіння чи навіть неправильно виконані вправи можуть спричинити розрив зв’язок, забої чи навіть перелом хребців.

У разі гострого болю після травми — негайно зверніться до лікаря!

Стеноз хребтового каналу

Це звуження простору, в якому проходить спинний мозок. Може спричиняти біль, оніміння кінцівок, порушення координації.

Менінгіт

Запалення оболонок мозку, небезпечний стан, який супроводжується:

сильною ригідністю шиї,

лихоманкою,

головним болем,

блювотою, нудотою.

За підозри на менінгіт — викликайте швидку допомогу.

Онкологічні захворювання

Злоякісні утворення у зоні голови, шиї чи хребта можуть провокувати біль. Особливо якщо він супроводжується:

безпричинним схудненням,

появою вузликів у шиї,

зміною голосу,

болем у щелепі чи горлі.

Домашні методи допомоги

Тепло чи холод: прикладіть до шиї грілку чи лід на 10–15 хв.

Знеболювальні засоби: ібупрофен або парацетамол полегшать біль та зменшать запалення.

Легка розтяжка: акуратно поверніть голову вправо, потім вліво. Повторіть до 5 разів. Уникайте різких рухів.

Поза та ергономіка: перевірте, як ви сидите за комп’ютером. Монітор має бути на рівні очей, а спина — пряма.

Подушка: обирайте ортопедичні моделі, які підтримують шийний відділ під час сну.

Як запобігти болю у шиї: щоденні звички

Тримайте спину рівно, особливо за столом або телефоном.

Не тримайте телефон притиснутим до плеча — краще використовуйте гарнітуру.

Розминайтесь щогодини, якщо працюєте сидячи.

Не піднімайте важке з нахилом — згинайте ноги.

Уникайте стресу: він провокує м’язову напругу.

Коли звернутись до лікаря

Якщо біль:

з’явився після травми, удару чи ДТП,

супроводжується лихоманкою, блювотою чи онімінням рук,

не зникає протягом тижня,

посилюється вночі чи заважає спати.

У складних випадках лікар може рекомендувати фізіотерапію, МРТ або навіть хірургічне втручання.

Біль у шиї — це не просто дискомфорт, це попередження. Залишайтеся активними, дбайте про поставу та не ігноруйте симптоми. Адже здоров’я починається з уваги до себе.