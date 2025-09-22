Причини виникнення неприємного запаху з рота та як із цим боротися / © Credits

У деяких випадках неприємний запах із рота (медична назва — галітоз) є сигналом серйозних проблем зі здоров’ям, зокрема метаболічних порушень. Видання Medical News Today розповіло, що до 90% випадків пов’язані з ротовою порожниною, наприклад, бактеріями, нальотом, карієсом або хворобами ясен. Водночас є низка захворювань, які теж можуть стати причиною.

Основні причини неприємного запаху з рота

Недостатня гігієна та стоматологічні проблеми. Якщо не чистити зуби двічі на день, бактерії починають розкладати залишки їжі, утворюються сполуки сірки, які мають різкий запах: утворюється наліт і зубний камінь, розвивається запалення ясен (гінгівіт, пародонтит), руйнуються тканини та виникає хронічний запах.

Хвороби дихальних шляхів. Бронхіти, тонзиліти, гайморити та навіть пневмонія можуть спричиняти стійкий запах через гнійні виділення чи бактерії.

Шкідливі звички та спосіб життя. Куріння, алкоголь, кавові напої та деякі медикаменти сушать слизову оболонку, погіршують слиновиділення та посилюють запах.

Метаболічні порушення. Деякі рідкісні, але серйозні захворювання змінюють хімічні процеси в організмі. Унаслідок цього у слині накопичуються певні речовини, які мають різкий запах.

Метаболічні розлади які викликають запах

Діабет . За високого рівня цукру клітини не отримують достатньо глюкози та починають спалювати жири. Утворюються кетони, один із яких — ацетон. Саме тому подих людини може нагадувати запах лаку для нігтів. Якщо такий симптом виник у діабетика, це може бути ознакою небезпечного стану — діабетичного кетоацидозу.

Хронічна хвороба нирок . Коли нирки не працюють повноцінно, у крові та слині накопичується сечовина, яка перетворюється на аміак. Це викликає «сечовий» запах із рота.

Захворювання печінки. За важких уражень печінки у подиху з’являється специфічний різкий запах, який лікарі називають «печінковий запах з рота» чи «fetor hepaticus». Він вказує на те, що організм не фільтрує токсини.

Синдром рибного запаху (TMAU). Рідкісне генетичне порушення, коли організм не розщеплює сполуку триметиламін. В результаті подих, піт і навіть сеча набувають запаху тухлої риби.

Гіперметіонінемія. Ще одне спадкове порушення, яке не дозволяє організму розщеплювати амінокислоту метіонін. Це призводить до запаху вареної капусти у диханні та поті.

Як боротися з неприємним запахом

Дотримуйтесь гігієни

чистьте зуби 2 рази на день;

використовуйте зубну нитку та ополіскувач;

не забувайте про очищення язика.

Стежте за харчуванням

зменште споживання цибулі, часнику, алкоголю;

пийте достатньо води, щоб стимулювати слиновиділення;

вживайте пробіотики, наприклад, йогурт або кефір для балансу мікрофлори.

Лікуйте основні хвороби

Якщо запах спричинений не зубами, а внутрішніми проблемами, допоможе лише лікування у лікаря.

Коли звернутися до лікаря

запах не зникає попри ретельну гігієну;

подих нагадує ацетон (особливо за діабету);

з’являється гіркота чи присмак аміаку;

виникають додаткові симптоми, наприклад, сухість у роті, спрага, втрата ваги чи біль у животі.

Неприємний запах із рота може бути дрібною проблемою, а може сигналізувати про серйозні порушення у роботі організму. Головне — не ігнорувати симптоми. Регулярні візити до стоматолога, увага до свого здоров’я та своєчасне звернення до лікаря допоможуть не лише повернути свіжий подих, а й зберегти життя.