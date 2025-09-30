Приховані симптоми остеопорозу та втрати кісткової маси: на що мають звернути увагу жінки 50+ років

Остеопороз / © Credits

Часто ми не обговорюємо остеопороз, доки близька людина не поділиться новинами про падіння, перелом чи зламану кістку.

Але вміння розпізнавати симптоми остеопорозу на ранній стадії може запобігти візитам до лікарні та вберегти від того, щоб вас відсторонили від улюблених занять.

Остеопороз відомий як «тихе» захворювання, бо ви можете не знати, що він у вас є, доки не зламається кістка. Проте є ледь помітні попереджувальні ознаки, які можуть допомогти вам, якщо знати, на що звертати увагу.

Докладніше про це розповідає Woman`s World.

Що таке остеопороз

Остеопороз — це захворювання кісток, яке може послаблювати їх і збільшувати ризик переломів. Згідно з даними, він розвивається, коли мінеральна щільність кісток та кісткова маса зменшуються або коли змінюється структура чи міцність кісток.

Це тихе прогресування означає, що багато жінок не усвідомлюють, що їхні кістки ослаблені, доки не стається травма, каже Матас Орентас, лікар-остеопат, ревматолог. Ця відсутність ранніх симптомів часто призводить до того, що хворобу ігнорують або не діагностують, доки вона не зайде надто далеко.

Здоров’я кісток загалом можна легко ігнорувати, доки не станеться перелом. Остеопороз є їхньою основною причиною у жінок у постменопаузі, причому переломи зазвичай трапляються у стегнових кістках, хребтах і зап’ястях.

Чому жінки старше 50 років мають ризик остеопорозу

Остеопороз, згідно з дослідженням, уражає близько 30 відсотків усіх жінок у постменопаузі. Це підвищує ризик переломів кісток та інвалідності, особливо з віком. Один із тригерів — зниження рівня естрогену після менопаузи. Як йдеться у дослідженні, цей гормон відіграє ключову роль у відновленні та зміцненні кісток.

Падіння рівня естрогену прискорює втрату кісткової маси, послаблюючи кістки та роблячи їх схильнішими до переломів, каже доктор Орентас. Крім того, старіння природним чином знижує щільність кісток, а такі фактори, як зменшення споживання кальцію, сповільнення фізичної активності та інші проблеми зі здоров’ям, можуть ще більше підвищити цей ризик.

Приховані симптоми остеопорозу, які повинні знати жінки

Незначні симптоми остеопорозу можна сплутати з поширеними проблемами опорно-рухового апарату, як-от артрит, розтягнення м’язів чи навіть нормальне старіння. І хоча зазвичай немає жодних очевидних симптомів остеопорозу, допоки ви не зіткнетеся з переломами кісток, ви можете помітити такі ранні попереджувальні ознаки:

втрата зросту

біль у спині

згорблена постава

ослаблення сили хвата

«Симптоми остеопорозу можна сплутати з артритом, проблемами міжхребцевих дисків, травмами м’язів або шлунково-кишковими проблемами, коли дискомфорт у животі супроводжує часто непомічені переломи хребців, каже лікар Орентас. Оскільки остеопороз не завжди викликає очевидний біль, доки не станеться перелом, його часто не помічають аж до виникнення серйозніших ускладнень.

Ще одним прихованим раннім симптомом остеопорозу є ослаблений хват. Дані опитування 1850 дорослих віком від 40 до 80 років показали, що сильніша сила хвата була пов’язана з вищою щільністю кісток у стегнах і хребті, йдеться у дослідженні. Аналогічно жінки в постменопаузі зі слабшою силою хвата мали значно нижчу щільність кісток і вищий ризик остеопорозу, що підтверджується іншим дослідженням.

Фактори ризику остеопорозу

Найкращий спосіб визначити ризик остеопорозу — це тест на мінеральну щільність кісток. Проте є кілька інших факторів, пов’язаних зі слабкими або крихкими кістками:

Стать: жінки частіше хворіють на остеопороз, ніж чоловіки; у них також нижча пікова кісткова маса та менші кістки.

Вік: з віком ріст нових кісток відбувається повільніше, а втрата кісткової маси, навпаки, швидше.

Розмір тіла: стрункі люди з тонкими кістками мають вищий ризик остеопорозу, оскільки їм потрібно втрачати менше кісткової маси.

Раса: білі та азійські жінки мають найвищий ризик остеопорозу.

Сімейний анамнез: якщо у одного з ваших батьків є остеопороз або перелом стегна в анамнезі, ваш ризик також може зрости.

Фактори способу життя також можуть відігравати певну роль: низький рівень кальцію або вітаміну D, малорухливий спосіб життя, надмірне вживання алкоголю або кофеїну, деякі ліки (як-от стероїди і препарати для розрідження крові) та інші проблеми зі здоров’ям, які впливають на втрату кісткової маси, наприклад, захворювання щитовидної залози або захворювання нирок.

Чому раннє виявлення остеопорозу є ключовим

Виявлення цього стану критично важливе, оскільки воно дозволяє своєчасно втрутитися, щоб сповільнити або зупинити втрату кісткової маси, знизити ризик переломів і підтримувати якість вашого життя.

Раннє лікування, включно зі змінами способу життя, прийомом добавок кальцію та вітаміну D, а також прийомом ліків за потреби, може значно покращити міцність кісток і запобігти виснажливим переломам, каже доктор Орентас, додаючи, що першим кроком, якщо ви помітили симптоми, є консультація лікаря первинної медичної допомоги, ревматолога або ендокринолога.

Ваш лікар може призначити тест на щільність кісток: перевірка змін щільності кісток — найкращий спосіб виявити остеопороз до того, як станеться перелом кістки. Він також може запропонувати регулярні тести на щільність кісток, якщо вам більше 50 років, у вас є сімейний анамнез остеопорозу або остеопенія (менший ступінь зниження щільності кісток).

Тестування щільності кісток використовує рентгенівські промені для вимірювання мінерального вмісту ваших кісток, включаючи кальцій. Це проста амбулаторна процедура — не потрібні голки чи ін’єкції. Залежно від результатів, варіанти лікування можуть включати зміни способу життя, як-от дієта та фізичні вправи, добавки і, можливо, ліки для зміцнення кісток, каже доктор Орентас.