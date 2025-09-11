Природні засоби проти застуди: 12 цілющих чаїв для полегшення симптомів грипу

Природні засоби проти застуди / © Associated Press

Одним із найефективніших способів полегшення стану є теплі трав’яні чаї. Вони не лише зігрівають, а й завдяки своїм протизапальним, антибактеріальним та імуномодулювальним властивостям допомагають швидше впоратися з неприємними симптомами. Видання Tua Saúde розповіло про найкорисніші рецепти цілющих чаїв, які допоможуть підтримати організм у період застуди та грипу.

Важливо: трави не замінюють консультацію лікаря, але можуть стати чудовим доповненням до основного лікування.

Чай із лимоном і медом

Класика, яка ніколи не підводить. Вітамін С з лимона та бактерицидні властивості меду допомагають зміцнити імунітет, полегшити біль у горлі та прибрати закладеність носа.

Рецепт: у склянку гарячої води додати сік одного лимона та 2 ст. л меду. Пити свіжоприготованим 2–3 рази на день.

Чай з ромашкою

Ромашка має виражені протизапальні та заспокійливі властивості. Вона чудово допомагає проти кашлю, захриплості та подразненому горлі.

Рецепт: 1 ст. л сухих квіток залити склянкою окропу, настояти 5 хв, процідити. Пити до 4 чашок на день.

Імбирний чай

Імбир — природний антисептик і знеболювальний засіб. У поєднанні з медом і лимоном він стимулює імунітет і знижує температуру.

Рецепт: 1 ст. л тертого імбиру залити склянкою окропу, настояти 10 хв. Додати мед і лимон.

Чай з анісом

Аніс містить шікімову кислоту — речовину з противірусними властивостями, яка сприяє швидшому виведенню вірусу з організму.

Рецепт: 1 ч. л подрібненого анісу залити склянкою окропу, настояти 10 хв, процідити.

Чай з ехінацеєю

Ця рослина стимулює імунну систему та допомагає боротися з вірусними інфекціями, знижує прояви застуди.

Рецепт: 1 ст. л сухої ехінацеї заварити склянкою окропу, настояти 10 хв, процідити.

Часниковий чай

Часник — природний антибіотик. Завдяки аліцину він бореться з бактеріями та вірусами, полегшує кашель і прискорює відновлення.

Рецепт: 3 розчавлені зубчики часнику проварити у склянці води 5 хв, додати сік половини лимона та мед.

Чай з евкаліптом

Евкаліпт багатий на ефірні олії, які діють як природний деконгестант. Він чудово очищає дихальні шляхи.

Рецепт: 1 ст. л подрібненого листя залити окропом, настояти 5 хв, процідити.

Чай з апельсиновими шкірками

Цедра апельсина містить багато антиоксидантів, які зміцнюють імунну систему.

Рецепт: 1 ст. л свіжої чи сушеної цедри залити окропом, настояти 10 хв, пити гарячим.

Чай з гуако

У Латинській Америці ця трава відома як засіб проти кашлю. Має протизапальну та відхаркувальну дію.

Рецепт: 1 ст. л сухого листя залити склянкою окропу, настояти 10 хв, процідити.

М’ятний чай

М’ята діє як природний знеболювальний та протизапальний засіб. Допомагає проти головного болю та нежиті.

Рецепт: 1 ст. л свіжого чи сушеного листя заварити у склянці окропу, настояти 5 хв.

Чай з кульбабою

Корінь кульбаби має противірусні та детоксикаційні властивості, багатий на вітаміни та мінерали.

Рецепт: 1 ст. л подрібненого кореня проварити 10 хв у склянці води, процідити.

Чай із бузиною

Поєднання бузини та липи посилює імунітет і сприяє зниженню температури завдяки потовиділенню.

Рецепт: 1 ч. л квітів бузини та липи заварити у склянці окропу, настояти 10 хв.

Важливо

Пийте трав’яні чаї теплими, але не гарячими, щоб не подразнювати горло.

Використовуйте лише перевірені рослини з аптек чи спеціалізованих трав’яних магазинів.

За серйозних симптомів, наприклад, висока температура понад 38,5°C, задуха та сильний кашель, обов’язково зверніться до лікаря.

Трав’яні чаї — це не лише спосіб полегшити симптоми, але й ритуал турботи про себе, який допомагає відчути затишок і підтримати організм у складний період.