Пшоно: чим воно корисне та як впливає на організм

Видання healthline розповіло, що ця крупа допомагає знижувати рівень цукру у крові, боротися із холестерином та є ідеальним вибором для тих, хто уникає вживання глютену. Зокрема, пшоно — чудовий варіант для людей із целіакією.

Харчова цінність

Як і більшість зернових, пшоно багате вуглеводами, а також містить значну кількість білка, клітковини, вітамінів і мінералів. Варене пшоно містить:

Вуглеводи

Клітковину

Білок

Жири

Фосфор

Магній

Фолієву кислоту

Залізо

Пшоно також забезпечує організм незамінними амінокислотами та має найвищий вміст кальцію серед усіх злаків — до 13% від добової норми на 100 грамів готової крупи. Цей мінерал є ключовим для здоров’я кісток, роботи нервової системи та м’язів.

Користь пшона для здоров'я

Багатство антиоксидантів

Пшоно містить фенольні сполуки, такі як ферулова кислота та катехіни, які захищають організм від окисного стресу. Ферулова кислота сприяє загоєнню ран, зменшенню запалень та підтримці здоров’я шкіри, тоді як катехіни здатні нейтралізувати важкі метали у крові, зменшуючи ризик їхнього токсичного впливу.

Покращення контролю рівня цукру у крові

Завдяки високому вмісту клітковини та низькому глікемічному індексу пшоно — ідеальний продукт для хворих на діабет. Споживання пшоняних страв може знижувати рівень цукру у крові після їди та зменшувати резистентність до інсуліну.

Зниження рівня холестерину

Розчинна клітковина, яку містить пшоно, сприяє виведенню жирів із організму, знижує рівень “поганого” холестерину. Крім того, білок пшона допомагає підвищувати рівень “хорошого” холестерину та нормалізувати обмін речовин.

Підходить для безглютенової дієти

Цей злак — безглютеновий продукт, тому він безпечний для людей із целіакією. Водночас перед покупкою варто переконатися, що продукт не містить слідів глютену через можливе перехресне забруднення.

Потенційні мінуси

Попри всі переваги, пшоно містить антинутрієнти, такі як фітинова кислота, що перешкоджає засвоєнню кальцію, заліза та інших мінералів. Однак цей вплив мінімальний за збалансованого харчування. Для зменшення вмісту антинутрієнтів рекомендується замочувати зерно перед приготуванням або пророщувати його.

Як приготувати пшоно

Пшоно — універсальний інгредієнт, який можна використовувати як кашу, гарнір, додаток до салатів або навіть у випічці. Для приготування однієї чашки сирого пшона потрібно дві чашки води. Доведіть воду до кипіння, додайте пшоно та варіть на повільному вогні близько 20 хвилин. Щоб підсилити горіховий смак, попередньо підсмажте крупу на сковороді.

Пшоно також можна використовувати у вигляді борошна для приготування хліба, печива чи закусок. Деякі виробники навіть пропонують ферментоване пшоно, яке діє як природний пробіотик, підтримує здоров’я травної системи.

Пшоно — це не лише смачний та поживний злак, але й справжній суперфуд. Його багатий склад, здатність підтримувати здоров’я серця, знижувати рівень цукру у крові та покращувати травлення роблять пшоно незамінним продуктом для кухні. Спробуйте додати цю універсальну крупу у своє меню та насолоджуйтеся її користю для здоров’я.

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