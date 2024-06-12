Заразний стрес, гіпнотерапія, звʼязок мозку та кишківника: психіатр відповідає на незручні питання

Погодьтеся, у нас в голові буває виникають дивні, а можливо і дурнуваті питання, які соромно або нікому поставити та вони залишаються без відповіді.

Для багатьох з нас психіатрія – дрімучий ліс. Нам зустрічаються якість назви хвороб, діагнози та дуже розумні фрази, з яких абсолютно нічого не зрозуміло. Хтось тямущий каже, що здорових людей немає і в кожного з нас свій діагноз. Звучить неоптимістично та чи справді все так, в кого спитати?

Спеціально для подкасту каналу WIRED психіатр Dr. Eric Bender відповів на декілька питань читачів, щоб хоч трохи розвіяти туман нерозуміння психологічної сфери буття.

Депресія і сон

Коли ви у депресії, ваші циркадні ритми перестають працювати належним чином, або взагалі вимикаються. Тож перше, що питають у пацієнтів, це як вони сплять. Люди не звертають на це увагу і не розуміють, адже картинка у них в голові показує, що ви маєте весь час спати, коли в депресії. Однак, ви можете дуже рано прокидатись з питанням: "Ну чому я так рано встав, о 5 ранку, якщо навіть будильник не ставив?", а причиною цього є те, що ваш цикл сну був змінений, або здвинутий іншою фазою. Ви лягаєте раніше і прокидаєтесь раніше. Вважається, що це через брак нейротрансмітерів, коли у вас депресія. Отже, виробляється менше серотоніну, норадреналіну та ацетилхоліну, і чомусь, це змушує нас прокидатися раніше.

Чи є стрес заразним

Наприклад, якщо подивитись на студентів перед екзаменом, то з впевненістю можна сказати – так! Було проведено дослідження, в якому спостерігали за аудиторією перед якою виступав спікер, що дуже нервував під час виступу. Після цього було зібрано зразки слини тих, хто слухав виступ і самого оратора. У слині виявили збільшений рівень кортизолу – гормону стресу, не тільки у доповідача, але й у його аудиторії. Отже, можна сказати, що стрес заразний.

Гіпнотерапія

Гіпнотерапія може бути дуже ефективною у певних випадках. Вона може допомогти кинути людям палити, зменшити агресивність темпераменту. Іноді її використовують для лікування розладу сну або безсоння. Але на жаль, гіпнотерапія не може змінити рівень нейромедіаторів у вашому мозку, які корелюють депресію.

Психологія проти психіатрії

Психіатр – це та людина, яка має медичну освіту і може виписувати вам препарати. Якщо ж ви відчуваєте себе пригніченим і вам треба з кимось поговорити, психолога буде достатньо. Якщо ж це ситуація, коли потрібні медикаменти, то варто звертатися до психіатра.

Психіатр відповідає на незручні питання / Фото: Credits

Легкий нарцисизм – норма

Кожна людина може мати ту чи іншу форму нарцисизму. Це нормально, але погано, коли ви починаєте думати лише про себе. За фантазіями та одержимістю собою і своєю красою та силою, завжди стоїть певний розлад і все це може зайти надзвичайно далеко, коли людина перетворюється на "злоякісного нарциса" і у нього повністю відсутня емпатія та повага, розуміння і турбота про інших людей. В такому випадку можна вже говорити про психопатизм.

Зв'язок між мозком і кишківником

Доклінічні дані показали, що існує зв'язок між мозком, кишківником і мікробіотою, або іншими словами, бактеріями вашого кишківника. Дані показали, що стрес впливає на короткострокові жирні кислоти та зменшення серотоніну. Але це не серотонін, що виробляє наш мозок, а той, з такою ж структурую, що виробляється у вашому кишківнику. Виявлено, що запалення, яке виникає під час стресу є причиною неправильної роботи блукаючого нерва, який, своєю чергою, залучений у депресії. Отже, як результат, це запалення може мати певне відношення до депресивного стану. Це говорить про те, що здоровий кишківник і мікробіом можуть покращити наш настрій.

Депресія і втрата пам'яті

Це факт, що через депресію ми можемо багато чого забути та втратити пам'ять. Вважається, що це пов'язано з відсутністю глутамату – збудливий медіатор і коли його недостатньо в організмі, пам'ять людини починає погано працювати та людина мало що запам'ятовує. Швидкість обробки інформації при пригніченій мозковій активності може знизитись майже на 40%, у порівнянні з нормальним психологічним станом. Такий стан часто називають псевдодеменцією. Насправді це не є справжньою деменцією, а лиш один із симптомів депресії.

Панічні атаки

Панічна атака зазвичай з'являється нізвідки. У вас може тиснути в грудях, бути ускладненим дихання, вам може здатися, ніби хтось стискає вас за горло, починають пітніти руки та вас кидає у холодний піт, окрім того, ви можете відчувати реальний біль, тож все це схоже, ніби у вас серцевий напад. За кілька хвилин ця тривога досягає свого піка і йде на спад, але ви вже настільки змучені та засмучені що продовжуєте відчувати паніку. Існує ще таке неприємне відчуття, як напад тривоги. Це відчуття може виникнути перед якимось важливим виступом, здачею тесту. Коли тривога накатує хвилями й вам здається, що ви вже нічого не можете зробити – це саме напад тривоги.

Що робити під час нападу тривоги

Спробуйте виконати метод заземлення. Нагадайте собі де ви та що відбувається. Можна використати техніку 3-3-3: Сконцентруйте увагу на трьох речах, прислухайтесь до трьох різних звуків і порухайте трьома частинами свого тіла. Зробіть глибокий вдих через ніс і нешвидкий видих через рот, повторіть це ще два рази.

Психіатр відповідає на незручні питання / Фото: Credits

Омега-3

Омега-3 жирні кислоти збільшує кровотік у мозок, а у деяких людей після його вживання навіть спостерігається збільшення об'єму гіпокампа. Дехто каже, що під час його приймання у них покращився настрій та зменшились депресивні думки. 1-2 грами, максимум 4 грами буде достатньо для вживання, більше вже може нести загрозу організму. Однак пам'ятайте, якщо ви будете в достатній кількості споживати жирну рибу, то додаткового вживання Омега -3 вашому організму не знадобиться.

Шизофренія

Наразі відомо, що існує понад 200 генів відповідальних за шизофренію. Якщо у вас є певна кількість помилок цих генів, плюс певні фактори навколишнього середовища, на жаль, може розвинутись ця хвороба. Сьогодні відомі випадки хвороби у людей, родичі яких не хворіли на шизофренію. Отже, виходить, що на її розвиток може впливати вживання певних речовин або різні травми На сьогодні, лікарі все ще намагаються знайти зв'язки між усіма факторами, щоб можна було попередити та зупинити хворобу.

Подолання депресії

Депресію можна перемогти, але лише за допомогою ліків. Це спеціальні ліки (селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну), що збільшують кількість дендритів або гілок нервових клітин, збільшуючи синаптичні зв'язки та підвищуючи настрій людини. Дослідження виявили, що спільна робота терапії та ліків можуть допомогти та дадуть кращий результат, ніж самостійне лікування чимось окремим.

Генетика та хвороби

На жаль, деякі психологічні стани мають сильні генетичні компоненти: біполярний розлад, шизофренія, аутизм та інш. Навколишнє середовище також відіграє велику роль у тому, чи експресуються наші гени. Це зветься епігенетикою й означає, що щось інше вмикає певний генетичний код, який розблоковує хвороби.

Це лише частина з океану питань, на які відповів лікар і сподіваємось, що ви знайдете відповідь на своє. І все ж наголосимо, якщо вас щось турбує не треба соромитись, краще записатись на зустріч до конкретного спеціаліста й отримати всю необхідну інформацію, яка вас цікавить.

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